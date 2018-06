Voor Marokko telt alleen een waardig afscheid nog

Het verlies en de uitschakeling doen pijn bij de Marokkanen, maar tegen Portugal lieten ze zien wat ze in huis hebben. Het verdriet moet nu wijken voor de motivatie om de fans op een mooie zwanenzang te trakteren.

‘Dit is erg zuur’, zegt de Marokkaanse international Mbark Boussoufa na afloop van de verloren wedstrijd tegen Portugal in de catacomben van het Loezjniki Stadion in Moskou. ‘We waren zo dicht bij een doelpunt, maar uiteindelijk verliezen we alsnog. Dat is heel frustrerend.’

Het WK 2018 is voor Marokko in feite alweer voorbij. De rentree van het Marokkaans elftal op het hoogste voetbalpodium zal niet langer duren dan drie wedstrijden – de laatste daarvan is komende maandag in Kaliningrad tegen Spanje. Na de eerder verloren wedstrijd tegen Iran van afgelopen vrijdag staat Marokko onderaan in de groep. Elke theoretische kans op het behalen van de volgende ronde is verkeken.

De snelle uitschakeling doet de Marokkaanse Nederlanders in deze selectie pijn. Vooral in deze wedstrijd tegen Portugal lieten ze zien wat ze aan voetballend vermogen in huis hebben. De Marokkanen gooiden alles in de strijd om wereldkampioenkandidaat Portugal te bedwingen. Maar uiteindelijk mocht het niet baten. De Portugezen hebben nu eenmaal scoringsmachine Cristiano Ronaldo in huis. Eén moment – in de vierde minuut van de wedstrijd – had hij nodig om het duel te beslissen.

‘We hebben heel veel kansen kunnen creëren’, zegt Feyenoorder Karim El Ahmadi. ‘Maar uiteindelijk bleven we met een teleurstellend resultaat achter.’

Ook Nordin Amrabat hield een bitter gevoel over aan de wedstrijd. ‘Het gaat in het voetbal om de knikkers, niet om het spel.’

Amrabat, die in de eerste verloren wedstrijd tegen Iran een hersenschudding opliep, was een van de betere spelers aan Marokkaanse zijde. Onvermoeibaar probeerde hij voor het Portugese doel te komen. Het eerste kwartier van het duel speelde hij met een helm op om zijn hoofd tegen klappen te beschermen. Uiteindelijk smeet hij het hoofddeksel over de zijlijn. ‘Te warm’, aldus Amrabat.

Nordin Amrabat (rechts) met helm op tijdens de wedstrijd tegen Portugal. Foto Getty

‘Ik had de helm zelf besteld en uit Leusden laten komen. Ik droeg hem voor mijn veiligheid, maar ik was alleen maar aan het zweten in dat ding. Die hersenschudding in de wedstrijd tegen Iran was heftig. Ik kan mij niks meer vanaf het moment van mijn val herinneren. Alleen dat Karim El Ahmadi op een gegeven moment zijn vingers in mijn mond stak omdat hij dacht dat ik mijn tong zou doorslikken.’

Volgens Amrabat had hij met behulp van Google en de Marokkaanse medische staf uitgezocht of hij in zijn toestand wel aan de wedstrijd moest beginnen. Uiteindelijk was het zijn eigen afweging om in het basiselftal te staan.

‘Het was mijn eigen keuze. Ik voelde mij goed, dus ik besloot om te spelen.’

De laatste wedstrijd tegen Spanje is voor de Marokkaanse Nederlanders nu vooral een erekwestie, een gelegenheid om de meegereisde Marokkaanse fans te bedanken.

‘Wij stapten tegen Portugal met opgeheven hoofd van het veld’, zegt El Ahmadi. ‘In de laatste wedstrijd willen we dat weer kunnen doen en het Marokkaanse volk iets teruggeven. Zodat we toch allemaal met een goed gevoel huiswaarts kunnen gaan.’

‘Ik ben erg trots op onze fans’, aldus Mbark Boussoufa. ‘Voor hen willen we er met volle inzet ingaan tegen Spanje. Hopelijk hebben we dan wel wat meer geluk en kunnen we dit WK positief afsluiten. Het is twintig jaar geleden dat Marokko aan een WK heeft meegedaan. We moeten zien te genieten van onze laatste wedstrijd.’

Nordin Amrabat sluit zich daarbij aan. ‘We willen in de wedstrijd tegen Spanje een bedankje aan het Marokkaanse volk geven.’

Eerst wacht nog de verwerking van de frustratie over de verloren wedstrijd.

‘Je krijg niet altijd wat je verdient in het voetbal’, zegt Boussoufa. ‘Dit was een heel harde klap. Maar goed, je moet vooruitgaan. Iets anders zit er niet op.’

Boussoufa heeft nog geen beslissing genomen over zijn toekomst bij de Leeuwen van de Atlas. Volgens hem is het einde voor hem als 33-jarige voetballer wel in zicht, maar daar wil hij nog geen conclusies over zijn interlandloopbaan aan verbinden.