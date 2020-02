Voor Manchester City wacht een roemloze ondergang

Riyad Mahrez slaat de handen voor de ogen na het missen van een kans in de Champions Leauge-wedstrijd tegen Dinamo Zagreb. Beeld Getty Images

Wanneer de Engelse voetbalautoriteiten in navolging van de Uefa kritisch gaan kijken naar de boekhouding loopt City de kans om over een tijdje tegen Lincoln en Macclesfield te spelen, in plaats van tegen Liverpool en Manchester United.

Teleurgesteld, maar niet verrast. Dat was de eerste reactie van Manchester City nadat de Uefa vrijdagavond de strafmaat bekend had gemaakt. Op basis van e-mails van een Portugese hacker hadden onderzoekers van de Europese voetbalbond geconstateerd dat de boekhouding van de Engelse topploeg in strijd is met de Financial Fair Play-regels. Kort samengevat: de club had veel minder inkomsten dan beweerd en teerde vrijwel exclusief op de oliedollars van de schatrijke Mansour, de sjeik die de club in 2008 had overgenomen.

Meteen na de onthullingen in Der Spiegel wist Manchester City dat er een straf zat aan te komen, maar hiermee was geen rekening gehouden. Bij de Uefa speelde de minachtende houding van de club zwaar mee. Clubvoorzitter Kaldoon Khalifa Al-Moebarak en zijn stafleden moesten niets hebben van de Europese bobo’s, een sentiment dat ook aanwezig is bij de aanhangers van Manchesters tweede club. De nieuwe voetbalrijken van Manchester zien zichzelf als indringers in de gevestigde orde van Europese topclubs, een kartel dat door de Uefa in stand wordt gehouden.

Schaamteloos protectionisme

Dat is ook de mening van de invloedrijke voetbaljournalist Martin Samuel die in The Daily Mail schreef dat er geen twijfel over kan bestaan dat City de Uefa heeft misleid, maar dat Financial Fair Play ‘schaamteloos protectionisme is’.

Hij trok de vergelijking met Manchester United dat door de Amerikaanse Glazer-familie in diepe schulden is ondergedompeld en er financieel slechter voorstaat dan City. United is een bedrijf, City een hobby. Wat ook zou meespelen is de afkeer, zeker in Duitsland, van de manier waarop Engelse clubs worden geleid.

De uitspraak voelt als een keerpunt in het internationale voetbal met City, dat een geschiedenis heeft van hoge pieken en diepe dalen, als eerste slachtoffer. In The Guardian schreef Barney Ronay dat City oogstrelend voetbal heeft ten toon gespreid, maar tegen welke prijs?

‘Sinds de komst van Guardiola heeft het netto 340 miljoen pond aan spelers uitgegeven, en honderden miljoenen in de jaren ervoor, zonder dat er ook maar een speler uit de eigen kweek in de basiself is terechtgekomen. Was dat ooit duurzaam?’

Als het Hof voor Arbitrage van Sport de Uefa gelijk geeft, dan wacht er een leegloop. Manager Pep Guardiola zal vertrekken, net als veel topspelers. Mauricio Pochettino wordt genoemd als opvolger. Dat hangt af van wat de Engelse voetbalbond gaat doen. Onlangs kreeg Engelands beste rugbyclub, Saracens, 35 punten aftrek wegens financiële malversaties, wat feitelijk neerkomt op degradatie. City-fans houden rekening met het einde van succesvol decennium.

Ze herinneren zich nog goed de laatste wedstrijd voor de komst van de sjeik: 8-1 verlies bij Middlesborough.