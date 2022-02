Voor Maarten Meiners begint het skileven past echt op zijn 30ste

Maarten Meiners in zijn eerste run op de piste. Beeld AFP

Maarten Meiners was niet eens heel erg blij na zijn olympische debuut. Met een 18de plek op de reuzenslalom boekte hij veruit zijn beste internationale prestatie ooit. En dat terwijl hij eigenlijk niet eens had voldaan aan de kwalificatie-eisen, maar de Nederlander hanteert al zijn hele skileven zijn eigen maatstaven.

‘Als ik twee goede runs had neergezet, dan was een top-15 mogelijk geweest. Daarmee was ik echt superblij geweest’, zei hij na afloop. Vooral de tweede run was niet vlekkeloos. Vooraf had hij niet voor niets vaak herhaald dat het hem niet alleen ging om deelnemen. Na zijn race bleef hij dat gewoon volhouden.

Hij keek bovendien meteen alvast vier jaar vooruit: op de Winterspelen in Milaan wil hij weer meedoen en beter presteren dan nu. Dan is hij 34 jaar, wat relatief oud is voor een sporter, maar Meiners heeft een voorbeeld. De Brit Dave Ryding won eerder dit jaar op 35-jarige leeftijd voor het eerst in zijn leven een wereldbekerwedstrijd, op de Hahnenkamm nog wel, de fameuze piste van Kitzbühel.

Zes keer het wiel uitvinden

‘Ik moet met keihard werken stap voor stap beter worden’, zegt Meiners een paar uur na zijn race. ‘Ik ben geen uitzonderlijk talent, alleen al omdat ik tot mijn 16de gewoon veel minder ski-uren heb gemaakt. Dat zijn juist de jaren dat je een bepaald skigevoel ontwikkelt.’

De geboren Amersfoorter werd in 2013 tiende op de reuzenslalom bij het juniorwereldkampioenschap, maar bij de grote mannen eindigde hij nooit zo hoog. Pas eind 2020 was er een eerste klassering binnen de top-30 van een wereldbekerwedstrijd. In januari van dit jaar volgde nog een 28ste plek in het Zwitserse Adelboden.

‘Een stijgende lijn is nooit lineair, maar gaat met ups en downs’, zegt Meiners over zijn carrière tot nu toe. ‘Het is gewoon heel moeilijk om op te boksen tegen de grote landen, die hebben veel meer faciliteiten. Ik heb het wiel zes keer opnieuw moeten uitvinden, en zeker de laatste vijf jaar heb ik veel zelf moeten doen.’

Het is het lot van een skiër die is opgegroeid in Nederland. Zijn sport beperkt zich noodgedwongen niet alleen tot de piste, hij moet ook geld verzamelen om op hoog niveau te kunnen skiën en zich te verbeteren.

Bij elkaar scharrelen

Meiners draagt dat lot zonder al te veel te mopperen, hij lijkt er juist ook wel lol in te hebben zichzelf te verkopen. ‘Ik heb een extreem uniek verhaal als skiër’, zegt de oud-student economie en bedrijfskunde. In elk interview pakt hij de kans om te zeggen dat hij al tien jaar lang ‘een trotse kaaskop’ is. Sinds 2011 skiet hij met een gele helm van sponsor Eru, de afgelopen zes jaar reed hij in een auto van Audi. ‘Dat heeft me erg geholpen, maar je mag ook in het artikel zetten dat ik een nieuwe sponsor zoek, het contract loopt na dit seizoen af.’

Ongeveer 80 duizend euro kost het hem per jaar om actief te zijn als skiër. Zo’n 20 procent komt van de Nederlandse skivereniging, de rest moet hij zelf bij elkaar scharrelen. ‘Ik lig er niet elke nacht wakker van, maar het is wel steeds knokken om alles bij elkaar te krijgen.’

Zijn prestaties van de afgelopen tijd hebben hem weer volop energie gegeven. In 2008 stelde hij zichzelf ten doel om bij twee wereldbekers in de top-30 te belanden en om aan de Spelen mee te doen. Dat laatste is hem gelukt, als eerste Nederlandse skiër sinds de broers Dick en Peter Pappenheim in 1952. Nu lonkt een nieuwe uitdaging: een plek bij de beste dertig in het wereldbekerklassement.

Stappen zetten

‘Dat betekent dus dat ik vaker bij de beste dertig moet zitten’, zegt hij. ‘Met uitschieters naar boven, top-15 en top-10.’ Dat is voor nu ambitieus genoeg. Medailles zitten er nu nog niet in, erkent hij. ‘Ik zou graag een professioneel project optuigen om over vier jaar kans daarop te hebben, want dat is mogelijk.’

Hij hoopt op een bijdrage van het NOCNSF, die hij eerder in zijn carrière al kreeg. In 2018 sloot hij zich aan bij het Global Racing Ski Team, een internationale opleidingsploeg, met een professionele technische staf en materiaalman. Maar hij zou graag veel meer aandacht besteden aan goede voeding en meer investeren in fysieke begeleiding.

‘Op elk facet kan het zeker een paar procent beter’, denkt Meiners. ‘Als ik over vier jaar beter wil presteren, dan heb ik daarvoor natuurlijk wel de middelen nodig. Ik hoop dat bij de Skivereniging, het NOCNSF en in het bedrijfsleven mensen dat ook inzien: die Maarten kan nog stappen zetten.’