Voor kogelstoter Jessica Schilder is de achtste plek op WK een overwinning

De achtste plaats van Jessica Schilder stak zaterdagavond schril af bij haar historische derde plaats op de WK atletiek van vorig jaar. Ze kwam met 19,26 meter ook niet in de buurt van de afstand die haar in 2022 de Europese titel opleverde: 20,24 meter. Toch was ze zelf heel content. ‘Ik stond met tranen in de ogen. Ik was opgelucht, blij en heel tevreden.’

In de winter die volgde op een droomjaar kwam Schilder bij een wedstrijd in Madrid lelijk ten val. Ze viel met haar arm op de dikke houten balk die zich aan de voorkant van de kogelstootring bevindt. Dat leverde een pijnlijke elleboog op, die tot de dag van vandaag opspeelt, maar maakte haar ook angstig. Wat als het nog een keer zou gebeuren? ‘Ik had sinds die val heel weinig zelfvertrouwen.’

Dat ze in Boedapest een degelijke wedstrijd volbracht, was een overwinning op zich. Dat ze de concurrentie met Chase Ealey niet aan zou kunnen, had ze ingecalculeerd. De Amerikaanse stootte met 20,43 meter een stuk verder dan de Canadese Sarah Mitton (20,08m) en de Chinese Gong Lijao (19,69m). ‘Ik weet dat ik het verschil kan overbruggen. Nu nog niet, maar dat komt eraan.’

‘Het is een vrij heftig seizoen geweest’, vertelde Schilder, die vorig jaar als eerste Nederlandse vrouw een WK-medaille bij het kogelstoten haalde. Vlak na haar optreden in Boedapest stond ze nog te trillen van de stress. Maar mentaal is het bibberen al wel gestopt. Ze heeft haar zelfvertrouwen terug. Met dit resultaat kan ze verder. Een stoot van 19 meter is een goede basis om verder te kijken, om mee te bouwen naar de Olympische Spelen van Parijs. ‘Volgend jaar gaan we knallen, dat staat vast.’

Nog steeds pijn

De elleboog blijft ondertussen wel een punt van zorg. Ook na de WK-finale voelde ze de pijn, al werd die door de adrenaline onderdrukt. Toen de rush van wedstrijd was weggezakt, wist ze zeker dat ze pijnstillers nodig had. Binnenkort laat ze de boel goed onderzoeken door een specialist. ‘Dan zullen we een MRI-scan maken en kunnen ze er iets aan doen.’

Voor het eerst in de atletiekgeschiedenis stonden er drie Nederlandse kogelstootsters op de WK atletiek. Voor Alida van Daalen eindigde het kampioenschap in de voorronde, na een stoot die de kogel 17,93 meter ver deed belanden. Jorinde van Klinken, eerder in de week nog vierde bij het discuswerpen, haalde net als Schilder de finale en eindigde met 19,05 meter als negende.