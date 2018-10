Voor Kiki Bertens is glamourtoernooi in Singapore de bekroning van haar beste tennisseizoen ooit

Kiki Bertens doet mee aan de WTA Finals, het prestigieuze slot van het tennisseizoen. Wat heeft de 26-jarige Nederlandse in Singapore te winnen en te verliezen? Vijf vragen over de WTA Finals.

Kiki Bertens is vrijdag in Singapore uitgeroepen tot de tennisster die dit jaar de meeste progressie heeft geboekt op de WTA Tour. De WTA Most Improved Player of the Year-award wordt sinds 1977 uitgereikt aan de tophonderdspeelster die de meeste vooruitgang heeft laten zien in een seizoen. Bertens troefde de Duitse Julia Görges, de Russische Daria Kasatkina, de Belgische Elise Mertens, de Chinese Wang Qiang en de Wit-Russische Aliaksandra Sasnovich af in de strijd om de felbegeerde prijs. Beeld EPA

Wat zijn de WTA Finals?

Het toernooi wordt ook wel het ­officieuze WK voor vrouwen ­genoemd. Het toernooi wordt georganiseerd door spelersvakbond WTA (Women’s Tennis Association). Deelnemers zijn de beste acht vrouwen van het afgelopen seizoen, gebaseerd op een ingewikkeld puntensysteem. Het toernooi wordt sinds 1972 georganiseerd. Sinds 2014 is Singapore de thuisbasis van het toernooi.

‘Het toernooi is zeker de afgelopen jaren een hype geworden', zegt Marcella Mesker, analist en commentator. ‘Dankzij goede marketing vanuit Singapore is het na de vier grandslamtoernooien het vijfde belangrijkste toernooi op de kalender. Het is een glamourtoernooi, net als de ATP-finals van de heren, waar leden van de Rolling Stones op de tribune zitten. Ook in Singapore zullen er beroemdheden rondlopen.’

Doen de beste acht vrouwen ook werkelijk mee in Singapore?

De wereldtop bij de vrouwen is breed. De laatste acht grandslamtoernooien zijn door acht verschillende vrouwen gewonnen.

Van die groep doen er vier mee: ­Naomi Osaka (US Open), Angelique Kerber (Wimbledon), Caroline Wozniacki (Australian Open) Sloane Stephens (US Open 2017). De andere drie deelnemers zijn Petra Kvitova, Elina Svitolina, Karolina Pliskova en Kiki Bertens.

Serena Williams ontbreekt. De ­vedette van het vrouwentennis speelde geen toernooi meer sinds ze vorige maand de US Openfinale verloor. Door de afzegging van de geblesseerde ­Simona Halep, de nummer één van de wereld, mocht Bertens als eerste reserve invallen.

Wat levert deelname Bertens in sportieve zin op?

De WTA Finals zijn een prestigieus toernooi. De laatste Nederlandse deelneemster was Brenda Schultz-McCarthy in 1997. Deelname is voor Bertens een bekroning op haar beste seizoen. Vorig seizoen overwoog ze te stoppen met tennis vanwege faalangst en paniekaanvallen. De stress en druk werden haar soms te veel. Maar met hulp van coach Raemon Sluiter ontwikkelde Bertens zich dit jaar tot een allround tennisster, die haar emoties steeds beter onder controle kan houden.

Ze liet zien ook met de wereldtop mee te kunnen op snellere ondergronden dan gravel, haar favoriete baansoort. Op het gras van Wimbledon haalde ze de kwartfinale. In ­Singapore liggen hardcourtbanen, net als op de banen van Cincinnati, waar ze dit jaar het toernooi won in een sterk bezet deelnemersveld.

Kiki Bertens na haar winst op de Australische Ajla Tomljanovic, waardoor de Nederlandse de Korea Open in Seoul op haar naam schreef. Beeld AP

Wat levert deelname Bertens in financiële zin op?

De WTA Finals is een zeer lucratief toernooi. De kwalificatie levert ­speelsters iets meer op dan 150 duizend dollar (130 duizend euro). Per gewonnen wedstrijd valt er nog eens 153 duizend dollar te verdienen. De winnaar krijgt 1,85 miljoen dollar (1,6 miljoen euro) bonus.

Bertens verdiende dit jaar al zo’n 2,6 miljoen dollar en bracht haar ­totale verdiensten in haar carrière op iets meer dan 6 miljoen. Als ze het toernooi in Singapore wint, verdient ze dit jaar meer dan ze in alle eerdere jaren van haar carrière heeft gedaan.

Volgens Mesker, zelf voormalig proftennisster, zullen de bedragen die betaald worden tijdens de WTA Finals Bertens en de andere deelneemsters niet van de wijs brengen. ‘Die vrouwen zijn al rijk genoeg. Ze worden niet zenuwachtig van het geld dat ze daar kunnen verdienen. Ook Bertens niet.’

Kiki Bertens serveert tegen de Tsjechische Katerina Siniakova tijdens een partij op de China Open, begin deze maand in Beijing. Beeld Getty Images

Maakt Bertens kans?

Bertens won dit jaar drie WTA-toernooien: Charleston, Seoul en ­Cincinnati. Ze heeft bewezen van ­iedereen te kunnen winnen. In ­Cincinnati versloeg ze onder anderen Wozniacki, Svitolina, Kvitova, vrouwen die ook aanwezig zijn in Singapore. Ze won zelfs een wedstrijd van de nummer één Halep.

Maar ze heeft in Singapore niet gunstig geloot. Ze zit in een groep met de drie vrouwen met wie ze moeite heeft: ­Kerber, Osaka en Stephens. Bovendien was Bertens de afgelopen weken niet in vorm. Ze verloor partijen van vrouwen die lager geplaatst waren, mede door de druk om zich te kwalificeren voor de WTA Finals.

In Singapore kan Bertens wel vrijuit spelen. Haar seizoen kan al niet meer stuk, gaf ze eerder al aan. Alleen al het feit dat ze mee mag doen aan de WTA Finals, noemde ze deze week een ‘ultieme prijs.’