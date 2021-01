Voor judoka’s Grol of Meyer is winnen van Riner haast onmogelijk

Fransman Teddy Riner (wit) tegen de Russische Inal Tasoev tijdens de World Judo Masters finale. Beeld AFP

Op de Masters in het Qatarese Doha, de eerste van drie selectiemomenten voor Nederlandse judoka’s, had Meyer woensdag de pech al in de eerste ronde tegenover de 31-jarige judolegende te staan. Meyer, 122 kilo en 1.86 groot, was niet opgewassen tegen Riner, die later op de dag goud won. Grol pakte brons, maar vocht niet tegen de beste judoka ooit.

Nederland mag per gewichtsklasse maar één judoka afvaardigen naar Tokio. De selectiecommissie beslist op basis van de wereldranglijst en behaalde medailles op WK’s, EK’s, Grand Slams en Masters. Meyer, die met Grol strijdt om een ticket in de klasse boven de 100 kilogram: ‘Het was fijner geweest om Riner later in het toernooi te treffen. Voor mij voelde het als een finale in de eerste ronde.’

In de jacht op zijn derde olympische gouden medaille komende zomer, vond Riner zichzelf opnieuw uit. De Fransman, die van 2017 tot 2019 een pauze nam, was bijna tien jaar ongeslagen, toen hij een jaar geleden zijn eerste nederlaag leed. Daarmee kwam een einde aan de indrukwekkende reeks van 154 winstpartijen op een rij. Een unieke prestatie in een contactsport waarbij het draait om balans. In oktober verloor hij voor de tweede keer op de Franse nationale teamkampioenschappen.

‘Het is belangrijk een aantal zaken recht te zetten en een duidelijke boodschap af te geven’, zei een opgefriste Riner in aanloop naar de Masters in Doha tegen de Franse krant L’Équipe. ‘Ik zal mijn tegenstanders laten zien dat de Olympische Spelen van mij zullen zijn.’

Na de twee onverwachte nederlagen paste Riner zijn training en voeding aan. De judoka die in 2007 op achttienjarige leeftijd de jongste wereldkampioen ooit werd, ging nog beter op zijn eten letten en nam een yogaleraar in de arm om meer stretchoefeningen te doen, zodat hij mobieler is op de tatami. Riner viel 11 kilo af, tot 139 kilo.

‘Ik heb het gevoel dat ik jonger word’, zei hij tegen het Franse RMC. ‘Ik heb aan alle aspecten gewerkt: mentaal, fysiek, technisch judo en voeding. Misschien ben ik in de loop der jaren minder goed op deze kleine dingen gaan letten, wat resulteerde in twee nederlagen, vorig jaar. Nu heb ik alles gereset.’

Op de tatami ogen de tegenstanders als klein duimpje tegenover het ongekend grote lijf van Riner. ‘Zijn fysiek is ongekend. Ik heb het nooit eerder gezien’, zegt Meyer vanuti Doha. ‘Ik ben best een grote en brede gast, maar als je mij naast hem zet, ben ik maar een kleine jongen.’

Riner combineert zijn imposante fysiek met verfijnde techniek. Waar veel zwaargewichten kolossen van mannen zijn, oogt de Fransman als een afgetrainde atleet. ‘Als ik eerlijk ben, kan ik geen zwakke plek van hem noemen, al geloof ik dat elke judoka te pakken is’, aldus Meyer..

Daar was bijna een jaar na zijn eerste nederlaag sinds 2010 niets van te merken. Als ware een machine werkte hij zijn tegenstanders af. Als er al een spoor van twijfel was of Riner na zijn twee jaar durende pauze nog zou terugkomen op zijn oude niveau, poetste de Fransman die in Doha vakkundig weg.

Wil Meyer of Grol in Tokio in de voetsporen treden van olympisch kampioen Anton Geesink, dan moeten ze welhaast het onmogelijke presteren om Riner van zijn derde gouden olympische medaille af te houden.