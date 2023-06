Voor hoogspringen op topniveau moet je in Zoetermeer zijn

De Marokkaanse hoogspringer Saad Hammouda in actie in Zoetermeer. Hij werd derde met een hoogte van 2.17 meter. Beeld Jiri Buller

Zoetermeer is de plek, luidt de tekst op het spandoek dat bevestigd is aan drie horden. Een nogal algemene kreet van de lokale stadsmarketeers, maar bij de internationale hoogspringwedstrijd juist heel treffend. Zoetermeer is onmiskenbaar de plek voor hoogspringers.

In de warme avondzon staat Jan Peter Larsen naar de eerste pogingen van de hoogspringers te kijken, een drankje in de hand. Even daarvoor heeft de spreekstalmeester de aandacht nog even op hem gericht, want Larsen was achttien jaar geleden de eerste winnaar van deze wedstrijd, de International High Jump Meeting. Hij werd tussen 2004 en 2016 dertien keer nationaal kampioen, trainde zijn hele loopbaan Zoetermeer en is thuis op deze atletiekbaan waar de Lambada klinkt.

Over de auteur Erik van Lakerveld schrijft sinds 2016 over olympische sporten als schaatsen, atletiek en roeien.

Al bijna 30 jaar is de Zuid-Hollandse stad ‘het mekka van hoogspringen’, legt Larsen uit. Dat heeft alles te maken met trainer Rini van Leeuwen, sinds 1986 hoogspringspecialist in Zoetermeer. Hij coachte Bjorn Groen in de jaren ’90 naar twee nationale titels, stond daarna Larsen terzijde en begeleidde de Bulgaarse Mirela Demireva, die in 2016 olympisch zilver veroverde.

Ver weg van Papendal

Van Leeuwen was tot 2015 ook trainer van Douwe Amels, die in de winter in Istanbul over 2,31 meter zweefde en met die evenaring van het Nederlands record Europees indoorkampioen werd.

‘Daar zit Rini’, wijst Larsen naar de tribune aan de andere kant van de aanloopzone. Vanonder een grijze honkbalpet bekijkt Van Leeuwen de verrichtingen van de springers met interesse en bespreekt met een aantal van hen wat er beter kan. En hoewel hij steeds meer op de achtergrond opereert, is Zoetermeer nog steeds de plek voor hoogspringers. ‘En dat is ondanks de Atletiekunie, niet dankzij’, zegt Larsen.

De meeste topatleten klitten samen op Papendal. Daar heeft de Atletiekunie de beste sprinters, de beste middenlangeafstandslopers, meerkampers en werpers samengebracht in goed geoutilleerde bondsprogramma’s.

Hoogspringen valt daar niet onder. En dus traint ook Amels niet op Papendal, maar hier, bij ARV Ilion. Britt Weerman, tweede op het EK indoor, heeft een plek in Heerenveen, waar van oudsher ook veel aan hoogspringen wordt gedaan.

Coaches en een hal

Een goede plek om aan hoogspringen te doen moet aan twee voorwaarden voldoen, vertelt de 31-jarige Amels telefonisch: er moeten coaches met kennis van de discipline zijn en een hal waar in de winter nauwgezet getraind kan worden.

Coaches zijn er in Zoetermeer met Van Leeuwen en Marlies Larsen, zus van de oud-nationaal kampioen. ‘En heel belangrijk: we hebben een eigen trainingshal tot onze beschikking’, zegt Amels, die na een periode in Duitsland in 2019 terugkeerde naar Zoetermeer.

Die niet ver van de atletiekbaan gelegen hal is niet zomaar een doorsnee gymzaal. Binnen zijn acht sprintbanen op dezelfde ondergrond als buiten: het typische rode tartan. En behalve een polsstokhoogspringmat in de hoek, staat er centraal in de hal een hoogspringmat.

Het hele jaar kan Amels er aan zijn aanloop en sprongtechniek werken, weer of geen weer. En op Papendal dan? ‘Daar is ook een plek om binnen te springen, maar volgens mij past mijn aanloop daar nu niet meer’, zegt de Europees kampioen.

Liefhebbers op de eerste rang

Ondanks de ronkende naam, Klaverblad International High Jump Meeting, is het een kleinschalig evenement. Op twee bescheiden tribunes zitten bij elkaar zo’n 250 toeschouwers, maar die belangstellenden zitten wel eerste rang. Bij normale atletiektoernooien vindt het hoogspringen in de verte plaats omdat de tribunes buiten de 400-meterbaan liggen. Nu niet. Hier staan de stoeltjes op het middenterrein. Van zo dichtbij is pas goed te zien hoe hoog de lat eigenlijk wordt gelegd.

Dit soort wedstrijden, waar hoogspringen het enige op het programma is, is overgewaaid uit Duitsland. Het heeft een heel eigen sfeer, versterkt door het feit dat de atleten zelf hun muziek mogen kiezen. De Cyprioot Iannis Ananiades koos voor I love rock ‘n’ roll van Joan Jet. De winnaar Antonios Merlis, uit Griekenland, doet zijn eerste sprongen op de tonen van Gimme all your lovin’ van ZZ Top. Voor zijn pogingen boven 2,17 meter laat hij de dj overschakelen op Bones van Imagine Dragons. Het helpt hem naar 2,21 meter.

‘Het is een ideale manier voor het publiek om met hoogspringen van niveau in aanraking te komen’, zegt Amels een paar dagen later. ‘Dat kun je verder niet zo vaak zien in Nederland. Soms op de FBK Games, maar dan zit je heel ver weg. Dit is laagdrempelig, ook na de wedstrijd. Het is een hoogspringfeestje.’

23ste op de wereldranglijst

Het niveau op de Zoetermeerse wedstrijd is afhankelijk van de deelnemers, legt Amels uit. ‘Je moet een beetje geluk hebben met de atleten, maar binnen Europa geldt het wel echt als een wedstrijd van topniveau.’ Toch is Amels er dit keer niet bij. Hij zit in het vliegtuig naar Schiphol als zijn collega’s hun aanloop met stukjes tape uitzetten op zijn thuisbaan.

Amels koos met het oog op punten voor de wereldranglijst voor een wedstrijd in Polen. Een hoge plek in dat mondiale klassement biedt toegang tot de grote titeltoernooien en in Zoetermeer lagen voor de winnaar slechts 15 punten te wachten. Om dat in perspectief te zetten: Amels staat 23ste op de wereldranglijst met 1.220 punten. Toen hij begin juni met 2,20 meter vijfde werd bij de Diamond League in Florence leverde hem dat 130 punten op.

Zijn trainer Marlies Larsen, opgeleid door Van Leeuwen, is wel aanwezig. Zij lijkt deze avond de helft van de deelnemers te coachen. Toch is ze alleen de trainer van de 18-jarige Ridzerd Punt en de 19-jarige Bart Andriessen.

Uit vriendelijkheid voorziet ze anderen, onder wie de Marokkaans recordhouder Saad Hammouda ook van feedback. Zo is het hoogspringen nu eenmaal, zeker op zo’n wedstrijd als deze. ‘Iedereen vindt het leuk voor elkaar als ze hoog springen’, zegt ze.

De Fransman Martin Lefevre had woensdag in Zoetermeer een slechte avond. Hij haalde de aanvangshoogte van 1.95 meter niet. Beeld Jiri Buller

Het wedstrijdrecord staat op 2,28 meter, gesprongen door Amels en door Gianmarco Tamberi, de olympisch kampioen. De Italiaan was in 2014 in Zoetermeer, nog voor zijn doorbraak. ‘Misschien zit er vanavond wel weer een nieuwe Tamberi tussen’, zegt Marlies Larsen en ze wijst naar de 24-jarige Merlos, die uiteindelijk blijft steken op 2,21 meter. ‘Misschien hij wel. Hij werd wereldkampioen onder 20. Misschien dat hij over vijf jaar op een WK het podium haalt of zelfs wint.’

Larsen spendeert zo’n 40 uur per week op de atletiekbaan van Zoetermeer. Ze kan niet leven van haar trainerschap. ‘Mijn geld komt binnen vanuit mijn praktijk als fysiotherapeut. Er wordt natuurlijk wel wat aan onkosten vergoed, maar het is niet zo dat ik hier een salaris binnenhaal.’ Ook Amels werkt naast zijn sport. Twaalf uur per week is hij duurzaamheidsmanager bij een bedrijf in scheepsrecycling.

Wel topsport, maar amper geld

Hoogspringen is geen sprinten waar grote sponsoren nog wel eens de portemonnee willen trekken en bij gebrek aan een consistente plek in de internationale top-8 is het ook geen discipline waar NOCNSF en de atletiekunie veel geld voor vrijmaken, zoals dat bij de estafettes en de meerkamp wel het geval is.

Het maakt de basis van de discipline wat wankel, zeker wat de coaches betreft. ‘Het is een semi-vrijwillige taak’, zegt coach Larsen. ‘Als je nog een leven ernaast wil zonder dat er iets tegenover staat, dan wordt het lastig.’

Het is niet uniek voor hoogspringen of voor de Nederlandse atletiek dat wat van buiten een professionele sport lijkt, van dichterbij beschouwd een halve liefhebberij betreft. De Amerikaanse oud-sprinter Kyra Jefferson, studentenkampioen 200 meter van 2017, vatte het eerder dit jaar treffend samen: ‘atletiek is een amateursport met toevallig een paar professionals’.

De wedstrijd in Zoetermeer getuigt daar onbedoeld van als de speaker zich na de wedstrijd nog even meldt. ‘Nu is de huldiging en daarna gaan we met alle atleten op de foto.’ Topsport en gezelligheid loopt hier door elkaar.