Voor hockeyster Lidewij Welten is alles wennen bij Kampong, vooral dik verliezen

Lidewij Welten is uitgelopen bij een strafcorner van SCHC en beleeft even een benauwd moment. Beeld Jiri Büller / de Volkskrant

De afstraffing door de hockeysters van SCHC kwam zondagmiddag hard aan bij aanvoerder Lidewij Welten van Kampong. De topspeelster kwam deze zomer na zeventien seizoenen en dertien landstitels over van HC Den Bosch. Het was voor haar een vreemde gewaarwording om bij de opening van het seizoen met 8-0 klop te krijgen. Na het laatste fluitsignaal bleef ze een kwartier in de dug-out zitten, al discussiërend met ploeggenoten.

De vrouwenploeg van Kampong speelde jarenlang een marginale rol in de hoofdklasse. Dit seizoen willen de Utrechtse hockeysters de stap zetten richting de subtop. Op de langere termijn hoopt Kampong met de vrouwen structureel mee te strijden voor een plek in de play-offs met de vier beste ploegen van de reguliere competitie.

Kampong verraste dit voorjaar met het aantrekken van drievoudig olympisch kampioen Welten (32), die toe was aan een nieuwe prikkel. Daarnaast strikte de club de 32-jarige Argentijnse topper Delfina Merino (wereldhockeyster van het jaar in 2017) plus de Australische international Madison Fitzpatrick (25) en Spaans international Laura Barrios (22).

Tegen het ijzersterke SCHC uit Bilthoven, vorig seizoen runner-up in de hoofdklasse, bleek zondag dat de nieuwe aanwinsten nog geen wonderen kunnen verrichten. Halverwege stond het al 5-0 voor SCHC. De bezoekers mochten blij zij dat de titelpretendent – met Xan de Waard en Pien Dicke als uitblinkers – na rust nog slechts driemaal doel trof.

Kampong kon aanvallend geen vuist maken. Welten, die bekendstaat om haar onnavolgbare dribbels, kwam er evenals collega-aanvaller Merino niet aan te pas.

Geschrokken van het spel van haar ploeg was Welten niet, vertelde ze na afloop. ‘Klop krijgen is nooit leuk, maar we moeten het ook niet groter maken dan het is’, stelde de 243-voudig international. ‘Onze pijnpunten zijn vandaag goed blootgelegd. Door individuele fouten staan we in no-time met 4-0 achter. Fouten maken kun je je tegen SCHC niet veroorloven, dat wordt hard afgestraft.’

Drukke armgebaren

De aanvoerder wilde niet vertellen waar ze na afloop in de dug-out, met drukke armgebaren, over discussieerde. ‘Ik zat wat na te kletsen, zo boeiend was het niet. We moeten realistisch zijn; we speelden vandaag tegen een van de beste ploegen van de hoofdklasse. Tuurlijk was het leuk geweest als we een punt hadden gepakt, maar hier mág je verliezen.’

Welten benadrukt dat Kampong in een opbouwfase zit. ‘We zijn een ploeg die vanaf de grond moet worden opgebouwd. We spelen niet al jaren hetzelfde systeem, we zijn nog niet op elkaar ingespeeld. Ik vind het superleuk om de jonge meiden mee op sleeptouw te nemen. Het is een heel mooi proces, maar we hebben wel tijd nodig.’

De doelstelling van de hockeysters van Kampong voor dit jaar is ‘zeker het linker rijtje halen’, zegt bestuurslid tophockey Roderick Weusthof. ‘En het zou heel mooi zijn als we de vierde plek kunnen aanvallen. Na de traditionele topdrie met Den Bosch, SCHC en Amsterdam zijn de verschillen met de overige clubs niet zo groot. Wij willen ons graag mengen in de strijd om de vierde plek.’

Volgens Weusthof zijn er binnen Kampong enkele sponsors opgestaan die de vrouwenafdeling een warm hart toedragen. ‘We zijn een club met ambities. Niet alleen bij de mannen, ook bij de vrouwen willen we meedoen om de play-offs. En dan ontkom je er niet aan om daar ook in te investeren’, aldus Weusthof.

Status aparte

Oud-international Weusthof geniet ervan als hij ziet hoe Welten zich sinds haar entree bij Kampong manifesteert. ‘Lidewij pakt duidelijk haar rol op als leider. Als zij praat, luistert iedereen. Lidewij heeft een status aparte. Ze staat met superveel plezier op het trainingsveld en je merkt aan alles dat ze, ook met het oog op de Olympische Spelen van Parijs, echt nog het beste uit zichzelf wil halen. De komende twee jaar zullen we nog heel veel plezier aan haar beleven.’