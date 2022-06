Voor het succes van Amerikaanse sportvrouwen was met Title IX wel een nieuwe wet nodig

Oud-tennisster Billie Jean King, een van de voorvechters van Title IX, hand in hand met de Franse president Emmanuel Macron, van wie ze de hoogste Franse burgerprijs Legion d’Honneur kreeg tijdens het grandslamtoernooi van Roland Garros, vanwege haar verdiensten voor de vrouwensport. Beeld ANP / EPA

Een krabbel van president Richard Nixon veranderde in juni 1972 het complete Amerikaanse sportlandschap: Title IX heette de wet tegen discriminatie op basis van geslacht in het onderwijs, waardoor meer meisjes en jonge vrouwen op niveau konden sporten. Deze maand viert de invloedrijke bepaling haar 50ste jubileum.

Title IX wordt gezien als een belangrijke basis voor het succes van onder meer de Amerikaanse voetbalvrouwen en voor de dominantie van sportsters uit de Verenigde Staten op Olympische Spelen en andere toernooien.

In Tokio verzamelde de ploeg van de VS vorige zomer in totaal 113 olympische medailles. Vrouwen namen liefst 60 procent van de oogst voor hun rekening. Hadden de Amerikaansen samen hun eigen land gevormd, dan waren ze vierde geworden in de medaillespiegel.

‘Zonder Title IX zou ik hier niet zijn’, zei beachvolleybalster April Ross na het winnen van haar gouden medaille. ‘De wet heeft een enorme impact gehad op de deelname van vrouwen in sport’, zei zwemster Katie Ledecky. ‘De resultaten op de Spelen van Tokio bewijzen dat.’ Ook in Beijing (2008), Londen (2012), en Rio de Janeiro (2016), haalden de Amerikaanse vrouwen het gros van de medailles voor hun land binnen.

Op 23 juni 1972 werd Title IX door president Nixon ondertekend. De wet bepaalde in een paar zinnen dat scholen en universiteiten die subsidie ontvangen van de overheid, niet mogen discrimineren op basis van geslacht.

Gelijke kansen

Het woord ‘sport’ kwam niet voor in de wet, die was in eerste instantie bedoeld om vrouwen gelijke academische kansen te bieden. Dat was hard nodig. In 1970 rondde slechts 59 procent van de vrouwen hun middelbare school af en haalde 8 procent een diploma op universiteiten, die soms een limiet stelden aan het aantal vrouwen dat mocht worden toegelaten.

Onbedoeld kende Title IX het grootste effect op de Amerikaanse sport. Wie in de VS talent heeft, kan daarmee een studiebeurs krijgen. Door de nieuwe wet werden universiteiten verplicht die naar verhouding ook voor vrouwelijke sporters beschikbaar te stellen. Faciliteiten, coaching en medische begeleiding moesten voortaan gelijk zijn aan die voor mannen.

Sporten was tot op dat moment vrijwel uitsluitend een mannelijke aangelegenheid. In het jaar dat Title IX van kracht werd, ging 98 procent van het voor sport beschikbare budget van universiteiten naar mannen. Eind jaren zestig beoefenden landelijk slechts 15.000 vrouwen een sport op de grootste universiteiten van het land. Tegenwoordig is 44 procent van de ‘student athletes’ in Amerika vrouwelijk.

Billie Jean King

De wet kende prominente voorvechters. Billie Jean King was de bekendste. Als jonge Wimbledonkampioen kreeg de tennislegende nog altijd geen studiebeurs aan de universiteit van Cal State, in tegenstelling tot haar minder succesvolle, mannelijke studiegenoten. In aanloop naar de verwezenlijking van Title IX pleitte King voor gelijke kansen in het Witte Huis en het Amerikaanse Congres.

Ruim een jaar na de introductie van de wet speelde King een demonstratiewedstrijd tegen een man, de op dat moment 55-jarige Amerikaan Bobby Riggs, die ooit Wimbledon had gewonnen. King won ‘The Battle of the Sexes’ in drie sets (6-4, 6-3, 6-3) en werd het boegbeeld van een revolutie in de Amerikaanse sport.

Zwemster Katie Ledecky begroet het olympisch goud op de 1.500 meter op de Spelen van Tokio. Volgens haar valt het succes van de VS rechtstreeks te herleiden tot Title IX. Beeld AP

De deelname van vrouwen groeide exponentieel. In de eerste zes jaar na het bekrachtigen van Title IX verdubbelde jaarlijks het aantal vrouwelijke sporters op scholen en universiteiten, berekende statistiekenplatform FiveThirtyEight ter gelegenheid van het 50-jarige jubileum. In de VS doet momenteel een op de drie meisjes tussen 6 en 12 jaar aan sport, waar dat begin jaren zeventig nog een op de 27 was.

Van complete gelijkheid is niettemin nog altijd geen sprake. Tussen het totale budget voor mannen- en vrouwensport op universiteiten zit een gat van een miljard dollar. Voor elke dollar die de mannen krijgen, gaat er slechts 71 cent naar vrouwen. (Title IX beslist niet over de manier waarop onderwijsinstellingen hun geld besteden.)

Sjoemelen

Sommige scholen sjoemelen bovendien met de wetgeving, onthulde USA Today. Zo zouden vrouwelijke atleten die alleen buiten op de baan aan atletiek doen een tweede keer worden meegerekend voor het binnenseizoen. Jongens die meetrainen met vrouwenteams worden soms meegeteld om de cijfers rooskleuriger te maken.

Gevreesd werd dat een nieuwe regeling in de universiteitssport de verhoudingen tussen mannen en vrouwen opnieuw scheef zou trekken. Sinds vorig jaar mogen sportende studenten verdienen aan hun beeltenis, bijvoorbeeld door sponsordeals of een kledinglijn.

Critici verwachtten dat vooral mannen zouden profiteren, maar de praktijk bewijst het tegendeel. Achter American footballspelers krijgen basketbalsters veruit de meeste aanbiedingen, mede door hun populariteit op sociale media als Instagram en TikTok. Ook turnsters blijken gewild bij sponsoren.

Het biedt ruimte voor verdere groei van vrouwen in de Amerikaanse sport. ‘Dit is nog maar het topje van de ijsberg’, sprak Nancy Hogshead-Makar, oud-zwemster en pleitbezorger van Title IX, na het succes bij de Spelen van Tokio.

Ook grondlegger King zag een zonnige toekomst. ‘Als je meisjes en vrouwen dezelfde kansen geeft, zijn de mogelijkheden onbeperkt.’