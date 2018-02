Voor het eerst Nederlandse winst in Volvo Ocean Race: team AkzoNobel pakt vijfde etappe

In de etappe naar Auckland kwam Sun Hung Kai/Scallywag weer in zo'n situatie terecht. Samen met AkzoNobel was het team vrij kort na de start op een avontuurlijke koers gegaan, waardoor het veel mijlen verloor ten opzichte van de rest. Jules Salter, de Britse navigator aan boord van AkzoNobel, gaf later toe dat zij een te groot risico hadden genomen. Doordat de twee teams echter als eerste van een weersysteem met veel wind konden profiteren, wisten zij de rest weer te passeren.



Lange tijd zag het er naar uit dat Turn the Tide on Plastic (TToP), dat tot nu toe nauwelijks punten had behaald, derde zou worden. Het team met de vrouwelijke schipper Dee Caffari had een dag voor de finish een voorsprong van meer dan 100 zeemijl (185 kilometer) op de favorieten voor de eindoverwinning, Mapfre en Dongfeng. Die wisten er evenwel een enorme inhaalrace van te maken. Mapfre eindigde uiteindelijk als derde, TToP vierde en Dongfeng (met de Nederlandse Carolijn Brouwer) vijfde. De drie boten kwamen binnen zes minuten over de finishlijn.



