Voor het eerst in jaren gaat het bij de NK's allround en sprint weer om hoofdprijzen

Dai Dai N'tab, een van de favorieten op de NK sprint die dinsdag en woensdag wordt verreden in Thialf.

De afgelopen zeven jaar waren de NK sprint en allround eigenlijk altijd in januari. Waarom nu eind december?

De internationale schaatsunie ISU heeft kampioenschappen geschrapt en dat zorgt deze winter voor een wat vreemde kalender. Begin januari is er een EK allround en sprint in Noorwegen. De WK afstanden in Heerenveen zijn pas twee maanden later: in maart. In februari is er buiten twee wereldbekerwedstrijden niets bijzonders.

Die opzet stelde de Nederlandse schaatsbond voor een opgave. De afgelopen jaren kende elk seizoen het ritme van een olympische winter met afstandswedstrijden (NK afstanden of olympisch kwalificatietoernooi) in december en een internationaal hoogtepunt in februari (WK of Olympische Spelen). De Nederlandse decemberwedstrijden golden steevast als kwalificatiemoment voor de mondiale titelstrijd.

Deze winter ligt het hoogtepunt met de WK afstanden pas in maart De KNSB vond het niet logisch om de selectiewedstrijden daarvoor al in december te houden. Dus werden de NK afstanden verplaatst naar februari. Om toch, net als in olympische winters, een belangrijk toernooi in december te hebben, werden het NK allround en sprint naar de dagen na kerst gehaald.

En wat staat er op het spel?

Allereerst de nationale titels natuurlijk. De afgelopen jaren golden die niet echt als een hoofdprijs. Omdat de beste allrounders en sprinters voorgaande seizoenen meestal via andere wedstrijden al zeker waren van WK-deelname lieten zij vaak verstek gaan.

Daarom staan namen Jan Blokhuijsen, Douwe de Vries en Marcel Bosker op de lijst met nationale allroundkampioenen van de afgelopen zeven jaar. En dat terwijl ze bij internationale titeltoernooien altijd klop kregen van Sven Kramer of Patrick Roest.

Dit jaar vormen de nationale sprint- en allroundkampioenschappen de enige route naar internationaal meerkampsucces. Er is geen WK, maar een gecombineerd EK sprint en allround is er wel. Iedereen met de ambitie om in Hamar Europees kampioen te worden zal in Heerenveen het podium moeten halen. Zo simpel is het. Het maakt de NK’s extra belangrijk.

Dus alle toppers zijn er?

Nee, niet iedereen. Irene Schouten slaat over. De vrouw die vorige week tot sportvrouw van 2022 werd gekroond zou bij deelname favoriet zijn. In Beijing veroverde ze driemaal goud, op de 1.500, 3.000 en 5.000 meter, en ze werd in maart wereldkampioen allround in Hamar. Omdat ze het NK allround nu overslaat zal ze in januari niet naar het Vikingschip terugkeren.

Het langebaanschaatsen zet Schouten eventjes opzij. Ze heeft rustige kerstdagen gehad en zal aankomend weekend haar opwachting maken bij het NK marathonschaatsen op nieuwjaarsdag. Daar heeft ze wat te verdedigen, want de 30-jarige was de afgelopen zes edities de beste en gaat voor nationale marathontitel nummer zeven.

Daarnaast staan de komende weken voor Schouten in het teken van training. Omdat het nog zo lang duurt tot de WK afstanden in Thialf passen NK en EK niet in de planning, oordeelden haar coaches.

Op wie moeten we letten bij het allround-NK?

Zonder Schouten heeft Antoinette Rijpma-de Jong, regerend Europees allroundkampioen, de beste kansen. Zij pakte afgelopen november bij de wereldbekerwedstrijden in Heerenveen voor het eerst in haar carrière de overwinning op de 1.500 meter. Ze is in goeden doen.

Tegenstand kan Rijpma-de Jong verwachten van Marijke Groenewoud, de 23-jarige ploeggenoot van Schouten. Zij haalde in de wereldbeker het podium op zowel de 1.500 als de 3.000 meter en maakt een frisse indruk. Ook Joy Beune is in vorm. De 23-jarige was in de eerste wedstrijden van deze schaatswinter heel consistent met twee vierde plaatsen in de wereldbeker op zowel de 3 als de 5 kilometer.

Bij de mannen is het vooral de vraag wie Patrick Roest kan verslaan. De 27-jarige drievoudig wereldallroundkampioen kent weinig zwakke plekken in de grote vierkamp. Schaatsers als Marcel Bosker (25), Beau Snellink (21) en Kars Jansman (27) zullen moeten hopen op een slechte dag van Roest.

En wie zijn de favorieten voor de sprinttitels?

De afgelopen jaren is het sprinttoernooi bij de mannen steeds het spannendst. Er zijn schaatsers die het moeten hebben van hun 500 meter, zoals Dai Dai N’tab, Merijn Scheperkamp en Stefan Westenbroek. En er zijn er die punten sprokkelen op de 1.000 meter, zoals Kai Verbij, Thomas Krol, Kjeld Nuis en Hein Otterspeer. En daartussendoor hebben ook titelverdediger Tijmen Snel en een talent als Joep Wennemars zicht op het podium.

Alles valt of staat bij de uitvoering. Het sprintcliché wil dat ze zich geen missers kunnen veroorloven. In de praktijk blijkt de vuistregel eerder dat drie van de vier races goed moeten gaan. Wie dat voor elkaar krijgt is een heel eind op streek.

Jutta Leerdam is veruit favoriet bij de vrouwen. Zijn was in de wereldbeker onverslaanbaar op de 1.000 meter, won er vier op rij. Ook op de 500 meter haalde ze driemaal het podium. Toegegeven, de laatste keer was Femke Kok sneller op de kortste afstand, maar de kans is klein dat zij het Leerdam werkelijk moeilijk zal maken in de strijd om de nationale titel.