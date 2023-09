Voor het eerst bij Oranje, verdediger Micky van de Ven tracht altijd de chaos te bezweren

Internationals op weg naar de training voor de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Griekenland. De nieuwe lichting is er ook: Bart Verbruggen samen met Micky van de Ven (r). Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Ze zingen al voor hem bij Tottenham Hotspur, op de meeslepende melodie van Give it Up van KC and The Sunshine Band. ‘Micky van de Ven, Van de Ven, Micky van de Ven’, zoals ze in Noord-Londen vroeger zongen voor Rafael van der Vaart.

‘Ik ga het niet zingen hier’, zegt Van de Ven in Zeist, in de aanloop naar de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Griekenland. Hij is een linksbenige verdediger, 22 jaar jong, 1,93 meter groot. Snel, vorig seizoen bij Wolfsburg hoog geëindigd in alle klassementen voor verdedigers. Zijn loopbaan liep van het platteland in Wormer, WSV, via Volendam in de eerste divisie en Wolfsburg naar de hoogbouw van Londen: Tottenham Hotspur, voor een transfersom van 40 miljoen plus bonussen.

Zijn vader Marcel bracht hem maandag naar het trainingskamp en zei: ‘Geniet ervan.’ De rit was symbolisch voor de reis die ze samen aflegden. De zoon: ‘Het is speciaal als je vader je voor de eerste keer afzet bij het grote Oranje. Hij heeft me heel goed geholpen, ook op mentaal gebied.’

Zijn vader was undercoveragent in een specialistische eenheid en als zodanig betrokken bij nieuwe opsporingsmethoden. Hij geeft tegenwoordig mentale training en treedt prominent op in tv-programma’s als Hunted; hoe je als voortvluchtige uit handen blijft van een opsporingsdienst.

Altijd rustig blijven

Rustig blijven geldt altijd als advies, ook als de situatie vol stress is. ‘Mijn vader zegt: rust is een wapen dat nooit weigert. Dat kun je ook in het veld gebruiken. Hij is trots, maar praat ook over situaties waarin ik rustig moet blijven. Accepteer de chaos, zegt hij. Je weet dat de chaos komt, bereid je daarop alvast voor. Blijf rustig, doe je ding. Hij heeft een soort schijt aan alles. Ik denk daaraan voor de wedstrijd. Tijdens de wedstrijd heb ik niet veel last van spanning.’

Zijn vader verduidelijkt: ‘Publiek kun je niet weghalen. Media en camera’s ook niet. Accepteer dat en doe je werk. Voor de een is een kikker op de weg al reden voor chaos, voor de ander 80 duizend mensen in een stadion. Het is belangrijk hoe je met die chaos omgaat.’

Van de Ven beleefde ook moeilijke tijden in het voetbal. Bij Volendam, dat vanwege zijn opleiding en een doorverkooppercentage bijna 6 miljoen ontvangt na zijn transfer, was het geregeld de vraag of hij mocht blijven.

Toen hij hoorde dat de kans op het eerste elftal klein was, dacht hij: ‘Wat doe ik hier nog? Ik was nooit in de verleiding om te feesten, maar ik overwoog terug te keren naar de amateurs, naar Fortuna Wormerveer. Een stap terug, om twee stappen vooruit te zetten.’ Maar hoofdtrainer Wim Jonk geloofde in hem. ‘Ik ben hem dankbaar.’

Zware blessure

Trainer Mark van Bommel had namens Wolfsburg 3,5 miljoen euro over voor de verdediger uit de eerste divisie, omdat hij ‘inschatte hoe hij op hoger niveau kon spelen’. Hij zat in zijn eerste Duitse seizoen op de bank en liep een zware blessure op, nadat Van Bommel al was ontslagen. Zat hij daar, in een stad die ‘meer een fabriek is dan een stad.’ In zijn eentje.

‘Op een gegeven moment hoefde ik niet eens meer warm te lopen. Dan wordt het mentaal een dingetje. Je hebt niet zoveel zin meer om te trainen. Je geeft gas, maar je vraagt je af waarvoor je het allemaal doet?’ Hij zat soms te gamen met vrienden in Nederland, om de eenzaamheid te verdrijven. ‘Ik had afleiding nodig. Ik zei dan tegen mijn vrienden dat ik niet over voetbal wilde praten. Niks. Nul.’

Bij de Spurs was hij meteen basisspeler. De stap van Bundesliga naar Premier League is kleiner dan die van de eerste divisie naar de Bundesliga. ‘De trainer (Postecoglou, red) gaf me veel vertrouwen. Hij zei: ‘Ik heb je gehaald om te spelen. Doe lekker je ding, dan komt het goed. Als je een fout maakt, is het mijn verantwoordelijkheid’. Hij wil niet dat we drie keer achter elkaar de bal het stadion uitschieten. Als de trainer vraagt of je van achteruit gaat voetballen, terwijl je geen fout mag maken, ga je met de handrem spelen.’

Top van de Premier League

Nu is hij acteur in de top van de Premier League en woont hij straks in een appartement buiten Londen. Het leven lacht hem toe. ‘Je gaat naar de club. Lekker trainen. Je probeert elke dag beter te worden, te focussen. Mensen spreken je aan. Op een dinsdag bij Fulham zitten er vijfduizend supporters van Spurs. Ze willen zo graag dat we winnen.’

Op het veld in Zeist kijkt hij naar de man die naast hem een interview geeft: Virgil van Dijk. ‘Ik kan zoveel leren van de ervaring van Matthijs de Ligt, Virgil van Dijk of Nathan Aké, van hun manier van verdedigen. Kleinigheidjes.’

Vader Marcel: ‘We vlogen naar Engeland, de deal kwam rond, hij liep zo van de bestuurskamer het veld op, en na twee trainingen speelde hij al. Ik ben ontzettend trots dat Micky zijn droom heeft nagejaagd. Wij gingen jaren geleden naar Ajax met een seizoenkaart, om Matthijs de Ligt te zien. Nu staat hij tussen die spelers.’