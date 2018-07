Voor Froome is het peloton vooralsnog gevaarlijker dan de oververhitte fans

In de pogingen van Chris Froome om goodwill te kweken bij het Franse wielerpubliek kloppen nog niet alle details – in weerwil van het accent dat zijn ploeg Sky op de ‘marginal gains’ legt, kleinigheden die het verschil maken. Als zaterdag op het schiereiland Île de Noirmoutier vlak voor het startschot van de 105de Tour de France de Marseillaise klinkt, blijft de geplaagde Brit onbekommerd in gesprek met de Nederlander Koen de Kort. Aan de andere zijde van Froome staart De Korts ploeggenoot bij Trek, Bauke Mollema, bijna roerloos naar onbestemde verten.

Kniesoor die erop let misschien, maar er is Froome en Sky veel aan gelegen dat de achterdocht tegen de renner de komende weken zal eroderen. Een oververhitte fan kan zijn vijfde Tourzege in gevaar brengen. De open brief vrijdag in Le Monde waarin hij de hoge concentratie van het astmamedicijn salbutamol in zijn urine tijdens de vorige Vuelta verklaart, heeft nog niet iedereen van zijn onschuld kunnen overtuigen. Eerder deze week werd hij bij de ploegenpresentatie in La Roche-sur-Yon onthaald op boegeroep. Nog voordat hij zaterdag het podium op fietst om zijn handtekening op de deelnemerslijst te zetten, wordt hij wederom uitgefloten.

Enkele uren later en 201 kilometer verderop, blijkt dat het grootste gevaar voor Froome vooralsnog niet in rijen met toeschouwers schuilt, maar in het peloton zelf. Hij wordt in de hectische slotfase aangetikt door een andere renner en tuimelt het weiland in. Hij krabbelt zelf op en zet zijn fiets weer op het asfalt. Het verlies op de streep is 51 seconden. Ook andere klassementsrenners lopen schade op, door valpartijen en lekke banden. Richie Porte en Adam Yates komen met Froome over de streep. Nairo Quintana staat op 1.15.

Froome komt op achterstand over de streep in gezelschap van renners van Trek-Segafredo Foto AFP

Met het gruis en het stro van de berm nog op de schouders, fietst de viervoudig Tourwinnaar naar de bus. Even later komt hij naar buiten voor een korte verklaring. ‘We wisten dat de eerste paar dagen gevaarlijk waren. Het hoort er helaas bij. Het was chaotisch met de sprinters erbij, maar dat is racen.’ Volgens hem heeft hij geen blessures opgelopen.

Ploegleider Servais Knaven ziet geen reden tot paniek. ‘In zo’n makkelijke etappe aan het begin is het altijd heel nerveus. Sprinters en klassementsrenners, iedereen vecht voor zijn plek. Niemand wil nu al tijd verliezen.’ Hij laat in het midden of er nu al een probleem is. ‘Of dit een nadeel zal zijn, weten we pas over drie weken.’

Als de bus van Sky zaterdagochtend in Noirmoutier het parkeerterrein op draait – niet meer gespoten in diepglanzend zwart maar in het blauw omwille van een campagne tegen de plasticvervuiling in de oceanen – is het speuren naar de zorgen bij het team over de veiligheid. Cameraploegen stellen zich meteen in gelid op. De gordijntjes zakken voor de deuropeningen. De zwart-witte Pinarello met de letters ‘Froomey’ op de bovenbuis is het rijwiel dat het dichtst bij het trapje in het rek wordt geplaatst. Als de renner de bus verlaat, fietst hij zonder iets te zeggen naar het podium.

Volgens Knaven is de veiligheid nauwelijks een issue. ‘We gaan koersen. Je kunt er toch niks aan doen. Je kunt niet iemand onderweg beveiligen. Als je er druk om maakt, gaat het ten koste van je eigen prestatie.’

Chris Froome moet zijn fiets uit de greppel halen om zijn race te kunnen vervolgen Foto Photo News

Het boegroep is ‘natuurlijk niet leuk’. ‘Maar Chris is veel gewend, hij is wel meer uitgejouwd. Natuurlijk raakt hem dat, maar hij weet zich ervoor af te sluiten. Hij wil de Tour winnen. Hij heeft een missie.’ Het zijn volgens hem de jongere renners, zoals de Colombiaan Egon Bernal en de Italiaan Gianni Moscon, die er meer moeite mee hebben. Zij droomden ervan om voor het eerst aan de start van de Tour te verschijnen en stuiten nu op een muur vijandigheid. ‘Ze waren er echt beduusd van. Dat heeft wel impact gehad.’

Knaven spreekt tegen dat Froome en Sky bezig zijn met een charmeoffensief. ‘Ik denk niet dat je het zo moet noemen. Met de brief in Le Monde heeft hij vooral willen laten zien hoe de vork in de steel zit, zodat het publiek zelf kan oordelen of hij fout zat. De feiten tonen aan dat hij niets verkeerd heeft gedaan. Dat is de boodschap. Chris is geen bedrieger.’

Enkele harten wint hij zeker. Na de terugkeer bij de bus staat hij kort alleen Sky Sports te woord, maar de Franse kinderen die geduldig met gele fietshelmpjes achter het lint hebben gewacht, krijgen allemaal een handtekening.

Waar had Koen de Kort het eigenlijk met Froome over, tijdens de Marseillaise? ‘Over de familie, onze vrouwen hebben geregeld contact. Maar ook over het boe-geroep. Hij gaat er rustig mee om. Ze moeten doen wat ze willen, zei hij. Ik heb hem wel verteld dat ik het belachelijk vind. Zo’n renner als Chris verdient respect.’