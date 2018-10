Voor Feyenoord rest een lang seizoen na verlies van Ajax met 3-0 in fletse klassieker

Justin Bijlow van Feyenoord is te laat op een schot van Frenkie de Jong van Ajax die de 1-0 scoort. Ajax speelt in de eredivisie tegen Feyenoord. Links Kasper Dolberg van Ajax. Beeld ANP

Aan alles was te zien dat Feyenoord te nadrukkelijk wilde afrekenen met het Ajax-complex. Toornstra incasseerde meteen een gele kaart na een onbesuisde overtreding op Ajax-middenvelder De Jong. Die kaart toonde arbiter Kuipers aanvankelijk ook aan St. Juste, toen hij Ajax-back Tagliafico torpedeerde. Op advies van videoscheidsrechter Makkelie bekeek Kuipers de overtreding van St. Juste nogmaals, waarna de rechtsback er terecht met rood afmoest.

Opvallend genoeg consulteerde Kuipers de ‘VAR’, de videoscheidsrechter, niet nadat doelman Bijlow de bal na een onschuldig lijkend schot van De Jong door zijn benen liet glippen. Tergend langzaam rolde de bal naar het doel, Bijlow grabbelde en duwde de bal zelf over de lijn. Toch leek de keeper ook te zijn geraakt door de inlopende Dolberg, maar de arbitrage kende het doelpunt toe: 1-0.

Ondanks de numerieke minderheid kwam Feyenoord er een paar keer gevaarlijk uit. Zo toverde aanvoerder Van Persie zich in zijn laatste klassieker in de Arena fraai langs enkele Ajacieden, maar leverde Vilhena de bal knullig in bij Ajax-captain De Ligt. Van Persie had bij een knappe uitbraak ook zelf kunnen schieten, nu werd de aanval te ver doorgevoerd.

Ziyech ontneemt Feyenoord laatste illusie

Voor Feyenoord verdween de laatste illusie op een acceptabel resultaat toen Ziyech het jubileum bij zijn honderdste wedstrijd voor Ajax extra glans gaf. De vormgever van Ajax kapte en draaide en legde in gedachten de meetstok richting het Feyenoord-doel. Met de linkervoet krulde Ziyech de bal in de uiterste hoek, rechts van Bijlow: 2-0. Dit keer trof de keeper geen blaam, ook omdat de bal nog licht werd getoucheerd.

Van Persie had zulke mooie herinneringen aan de Johan Cruijff Arena, vertelde hij woensdag in de Kuip. Hij werd er in 2013 topscorer aller tijden bij Oranje en scoorde in zijn eerste periode bij Feyenoord, ook in Amsterdam, tegen Ajax. Zondag maakte de 35-jarige aanvoerder in de rust plaats voor verdediger Nieuwkoop, een treurig afscheid van een icoon.

Feyenoord won maar twee van de laatste dertig klassiekers, in Arena was het alweer dertien jaar geleden dat Kuijt en Kalou hun ploeg een 2-1 overwinning bezorgden. Erik ten Hag beleefde in januari een beladen debuut bij het duel met de aartsrivaal. Met zijn befaamde ‘zwabberbal’ scoorde Schöne toen al in de eerste minuut, waarna Feyenoord met een man minder kansloos was: 2-0. Het duel van zondag was bijna een kopie.

Feyenoord-trainer Van Bronckhorst had dapper verklaard dat zijn team de laatste weken extra had getraind op het positiespel, maar het vele balverlies moet hem pijn aan de ogen hebben gedaan. De spelers van Feyenoord misten duelkracht, typerend was de foutieve inschatting waarmee Berghuis indirect de openingstreffer van Ajax inleidde. Hij liet zich simpel aftroeven door Ajax-back Mazraoui, een symbolisch beeld van een saaie en eenzijdige klassieker.

Nooit was de euforie tastbaarder in de Johan Cruijff Arena dan dinsdag, toen Mazraoui Ajax in blessuretijd langs Benfica schoot. De betovering van de Champions League stond in schril contrast met het fletse niveau bij de klassieker. Ajax hoefde niet meer na rust, al schoot Van de Beek rakelings naast en werd de treffer van Neres geannuleerd omdat hij buitenspel stond.

Toch won de schoonheid het nog en trok Ajax met een heerlijk drieluik de grauwsluier weg. Ziyech bediende Neres, die even wachtte en vervolgens Tadic bediende: 3-0. Voor Feyenoord rest een lang seizoen, met de KNVB-beker wederom als maximaal haalbare troostprijs.

