Voor Femke Bol begint het atletiekseizoen een paar weken later

De Jamaicaanse Shericka Jackson is op weg naar de winst op de 200 meter tijdens de Diamond League van Zürich in september 2022. In Doha loopt ze de 100 meter. Beeld ANP / EPA

1. Waarom staan er geen Nederlanders op de startlijst van de Diamond League?

Het is nog te vroeg in het jaar, luidt het korte antwoord. Veel van de Nederlandse atleten hebben deze winter deelgenomen aan indoortoernooien en zijn nog in voorbereiding op het buitenseizoen. Zo is Femke Bol, samen met andere hordelopers, op trainingskamp in Turkije.

De mogelijkheid om in de Diamond League geld te verdienen heeft niemand uit Nederland naar Doha gelokt. Technisch directeur Vincent Kortbeek is daar blij mee. ‘Het is goed dat het commerciële aspect niet boven het grotere doel van dit seizoen gaat.’

Dat grotere doel? De WK van komende augustus in Boedapest. Wie daar in vorm wil zijn, heeft weinig baat bij aanwezigheid in Doha. Pas aan het eind van deze maand zullen de Nederlandse atleten rustig aan hun opwachting maken in wedstrijden.

2. Wat valt er dan te verdienen in de Diamond League?

Dat ligt er een beetje aan wie je bent. Topatleten zoals Femke Bol krijgen betaald om te komen. De mindere goden zijn al blij met de uitnodiging op zich en hopen iets mee te pikken van het prijzengeld.

Wie een wedstrijd wint krijgt 10 duizend dollar, dik 9 duizend euro. Een tweede plaats (zo’n 5.400 euro) en een derde plek (ruim 3.100 euro) zijn ook niet te versmaden. Het echte grote geld is te verdienen in de finale, in september in het Amerikaanse Eugene. Daar krijgt de winnaar ruim 27 duizend euro.

Over het hele seizoen kan het prijzengeld behoorlijk aantikken. Bol verdiende vorig jaar in de Diamond League in totaal zo’n 72 duizend euro. Nog meer toucheerde de Braziliaan Allison dos Santos op de 400 meter horden: ruim 80 duizend dollar.

3. Waar komt dat geld vandaan?

Hoofdzakelijk uit China. Sinds 2019 heeft de Diamond League het Chinese bedrijf Wanda als hoofdsponsor. Met wedstrijden in Shanghai deed de Diamond League daarvoor al China aan, maar de organisatie wilde in Azië verder uitbreiden.

Veel waar voor zijn geld kreeg projectontwikkelaar Wanda de eerste sponsorjaren niet. Door covid konden de wedstrijden in China jaar na jaar niet doorgaan. Dit seizoen is de grens weer open, al werd het treffen in Shanghai vanwege gebrek aan een geschikt stadion opnieuw geschrapt. Wel op de kalender: Shenzen, de miljoenenstad die aan Hongkong grenst.

Al vinden elf van de veertien wedstrijden in Europa plaats, met de finale in het Amerikaanse Eugene en de wedstrijden in de Marokkaanse hoofdstad Rabat komen de atleten op vier continenten. Zo bestrijkt Diamond League met China erbij weer een groot deel van de wereld.

4. Geen Nederlanders dus, maar welke internationale toppers wel?

Ook zo vroeg in het atletiekseizoen is de Diamond League aantrekkelijk voor veel atleten. Zij benutten de wedstrijden om in vorm te komen en hebben daar de reis naar Qatar wel voor over.

En voor lang niet iedereen is dat een lange reis. Neem de olympisch kampioen hoogspringen, Mutaz Essa Barshim. Hij komt uit Doha en krijgt van de organisatie alle ruimte voor een thuisoverwinning: zijn grootste concurrenten ontbreken.

Veel aansprekender is het deelnemersveld op de 200 meter bij de mannen. Daar treft de Canadese regerend olympisch kampioen Andre De Grasse de Amerikaan Fred Kerley, de huidige wereldkampioen op de 100 meter. Ze kunnen weerwoord verwachten van de Amerikaan Kenneth Bednarek, die vorig jaar op de WK net als bij de Spelen zilver pakte.

5. En bij de vrouwen?

Ook bij de vrouwen komt het vuurwerk van de sprint met Shericka Jackson op de 100 meter. Zij greep vorig jaar WK-zilver en is de regerend mondiale 200-meterkampioene. Met 10,82 klokte ze de snelste tijd van dit prille seizoen.

De Jamaicaanse treft Sha’Carri Richardson. De extraverte Amerikaanse maakte behalve door haar snelle tijden ook naam omdat ze de Olympische Spelen van Tokio miste vanwege cannabisgebruik. In 2021 keerde ze terug en nestelde zich met 10,72 in de top-10 van snelste sprintsters aller tijden. Voor de WK van 2022 in eigen land wist ze zich vervolgens niet te kwalificeren.

Ook op de baan: Dina Asher-Smith, zilver op de WK van 2019. Zij vindt het juist belangrijk om zo vroeg in het seizoen al wel de Diamond League te lopen, vertelde ze donderdag. ‘Ik denk dat je er beter van wordt om te rennen tegen de besten van de wereld.’