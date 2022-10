Voor eigen WK-doel bleken volleybalsters ‘gewoon niet goed genoeg’

LiberoMyrthe Schoot, libero van het Nederlands team, doet een uiterste poging de bal nog te halen in de wedstrijd tegen China (0-3). Beeld Klaas Jan van der Weij / de Volkskrant

Bij een groot kampioenschap in eigen land komt de vraag vanzelf: wat is het doel? Dus spraken ook de Nederlandse volleybalsters zich uit voor het WK: minstens de kwartfinale, dat moest mogelijk zijn voor deze ploeg in opbouw.

Een enkeling durfde zelfs te dromen van meer, met het oranje publiek erbij, hoopten ze, weet je nooit hoe het eindigt. Coach Avital Selinger liet zich daartoe niet verleiden. De kwartfinale vond hij een realistisch doel, maar hij zei er ook steeds bij: daarvoor zou een voor zijn ploeg ‘uitzonderlijke prestatie’ nodig zijn.

De ervaren coach wist dat Nederland een stap terug heeft gedaan. In 2018 eindigden de volleybalsters nog als vierde van de wereld, maar van dat team is weinig meer over. De Spelen van Tokio werden al niet gehaald en de ene na de andere topper nam in de afgelopen jaren afscheid, steraanvaller Lonneke Slöetjes voorop.

Het verjongde team kwam in twee weken en negen wedstrijden op het WK heel even in de buurt bij de noodzakelijke uitzonderlijke prestatie, maar het was te laat en te weinig om verder te komen. Het WK eindigt in de poulefase, de kwartfinale werd vrijdag onbereikbaar door het verlies tegen Brazilië. De nummer 1 van de wereldranglijst maakte in alle drie de sets (25-19, 25-19, 25-20) het verschil duidelijk tussen een wereldtopper en de subtopper die Nederland is.

‘Ik kan het heel ingewikkeld gaan maken’, analyseerde aanvoerder Anne Buijs na die wedstrijd, ‘maar we zijn kwalitatief gewoon nog niet goed genoeg.’

Fut eruit

Dat Nederland zondag van Japan verloor, maakte niet meer uit. In de eerste twee sets konden de volleybalsters nog lang mee komen. Ze werden beide met 23-25 verloren, in de derde was de fut er uit: 21-25.

De uitschakeling hing al een week in de lucht, nadat van België was verloren. Om de kwartfinale te halen, moest Nederland in de poulefase bij de beste vier eindigen. Daarvoor moest al minstens een van de toplanden – Brazilië, Italië, China en Japan – verslagen worden. Na de miskleun tegen België, van vergelijkbaar niveau als Nederland, kwam de lat nog hoger te liggen: nu waren er zelfs twee stunts nodig.

De hoop bleef nog in leven, omdat de ploeg beter ging spelen. Tegen China kwam Nederland donderdag het dichtst in de buurt van een wonder door in een spectaculaire wedstrijd een vijfsetter af te dwingen.

Van oranjegevoel was bij die wedstrijd weinig te merken. In het matig gevulde Ahoy zaten minstens even veel Chinese als Nederlandse fans en ze maakten ook nog meer lawaai. Toch geeft vooral die, uiteindelijk toch verloren, wedstrijd hoop voor de toekomst: voor het eerst in jaren maakte Nederland het een land uit de top moeilijk in een belangrijke wedstrijd.

Selinger startte tegen China voor het eerst met Elles Dambrink in de basis, die tegen Argentinië al sterk was ingevallen. Zij verving Celeste Plak, die in de eerste wedstrijden op rechts niet uit de verf kwam. Nederland leunde daarom aanvallend erg op de linkerkant met Anne Buijs en Nika Daalderop, met de pas 19-jarige Dambrink erbij kwam daar veel meer evenwicht in.

Geen gelijkwaardige vervangers

‘Maar je komt niet in een jaar op het niveau van Slöetjes’, zei Selinger na de verloren wedstrijd tegen Brazilië. Dambrink maakte tegen de Zuid-Amerikanen slechts drie punten. Het talent zit pas een jaar in het nationale team en speelt nog in Nederland, niet in een sterkere buitenlandse competitie. Selingers selectie is gemiddeld 25,6 jaar en de basis is smal: voor de topspelers zitten geen gelijkwaardige vervangers op de bank.

De coach verwees in zijn analyses na nederlagen vaak naar ervaren spelers bij tegenstanders, zoals de 41-jarige Carol Gattaz bij Brazilië. Tijd om ervaring op te doen, automatismen erin te slijpen, wilde hij maar zeggen, maakt het verschil op dit niveau. Als alles mee had gezeten, was de kwartfinale misschien gehaald. Dat het is niet gelukt was voor iedereen een teleurstelling, maar als een complete verrassing kan het ook weer niet komen. Juist bij zo’n relatief onervaren ploeg is wisselvalligheid het enige voorspelbare.

De komende jaren moet blijken of talenten als Dambrink en Jolien Knollema (19), die weinig speelde, echt kunnen aanhaken. Spannend wordt het ook of Daalderop (23) gaat slagen bij Turkse topclub Vakifbank, zij kan de topspeelster worden die deze ploeg op sleeptouw kan nemen.

Het volgende doel staat al voor de deur: plaatsing voor de Spelen in 2024. Om dat te halen zal de ploeg echt minder wisselvallig moeten gaan spelen dan op dit WK. Het toernooi in eigen land kwam te laat voor de vorige Nederlandse topgeneratie, voor de huidige ploeg bleek het veel te vroeg.