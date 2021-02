Voor een terugkeer van Tiger Woods aan de top is een klein wonder nodig, leert het medisch dossier

Tiger Woods. Beeld AP

Daags na het ongeluk komen al details over Woods verwondingen naar buiten: scheen- en kuitbeen op meerdere plaatsen gebroken, botsplinters steken door zijn huid. In het ziekenhuis wordt een metalen staaf in Woods’ onderbeen geplaatst, een sneetje verlicht de druk op door zwellingen beknelde spieren. In zijn rechtervoet en -enkel, beiden zwaar beschadigd, zitten pinnen en schroeven.

Het ongeluk van Woods domineert de Amerikaanse media. Desgevraagd buigen medische deskundigen zich over de toestand van de wereldster. Vrijwel zonder uitzondering klinken de vooruitzichten op een mogelijke comeback somber. ‘We hebben het hier over de voet, enkel, het kuit- en scheenbeen’, aldus Andrew Brief, orthopedist van een kliniek in New Jersey, in de New York Post. ‘Het is niet ondenkbaar dat het een uitdaging zal worden om weer normaal te kunnen lopen, laat staan om terug te keren in de professionele sport.’

In The New York Times schat Malcolm Smith, vooraanstaand orthopedist in Worcester, de kans op een volledig herstel op 70 procent.

Een comeback zoals die van 2019 lijkt daarmee zeer onwaarschijnlijk. In dat jaar wint Woods zijn vijftiende major met een zege bij de Masters, het belangrijkste toernooi op de golfkalender. Hij doet het na jarenlang blessureleed en persoonlijk drama, waaronder zijn in 2009 publiekelijk breed uitgemeten, buitenechtelijke escapades en een verslaving aan pijnstillers. (Zijn historie daarmee zal zijn herstel volgens deskundigen verder kunnen compliceren.)

Tiger Woods Beeld REUTERS

Al voor zijn ongeluk is het beste eraf bij Woods, hoewel niemand hem durft af te schrijven. In december is hij voor de vijfde keer geopereerd aan zijn rug, die hem tijdens zijn carrière vaak kwelt. In de lange aanloop naar zijn comeback van 2019 kent Woods geregeld moeite met lopen. Op een van zijn slechtere dagen vindt zijn zoontje Charlie hem liggend op de golfbaan in zijn achtertuin, niet bij machte om overeind te komen.

Woods geldt met zijn 45 jaar als een oude man in het golf, een sport die op het hoogste niveau wordt bedreven door jonge, topfitte atleten. Het is Woods die de benadering van de sport eind jaren negentig drastisch verandert.

‘De toppers van nu zitten bijna dagelijks in de sportschool’, zegt Patrick de Reus, voormalig volleybalinternational en sinds 1999 golfleraar (professional, in jargon) bij verschillende clubs in Nederland. ‘Bij een golfswing komen enorme krachten kijken. Dat zit hem in het hele lichaam, je hebt zeker ook sterke benen nodig. Die zorgen voor stabiliteit bij het afzetten. De beste longhitters van het moment komen bij het afslaan bijna los van de grond.’

Voor een rechtshandige golfer als Woods staat de meeste druk bij een swing op het linkerbeen, dat bij het ongeluk (voor zover bekend) minder schade opliep. Het letsel aan de rechtervoet en -enkel is niettemin problematisch, zegt De Reus. ‘Die moet je kunnen draaien en dat gaat nu heel lastig worden. Bij golf heb je mobiliteit in je enkel nodig.’ Voor een terugkeer van de oude Woods, een volgende comeback, zou een klein wonder nodig zijn, denkt De Reus. ‘Ik vrees met grote vrezen.’

In Bradenton, Florida, waar de mondiale golftop zich momenteel verzamelt voor het Workday Championship, bestaan zorgen over zijn sportieve toekomst. ‘Hij zal terugkomen, daarover heb ik geen enkele twijfels’, meent Bryson DeChambeau, een krachtspeler die tijdens de coronacrisis 10 kilo aan spiermassa won. ‘Het zal misschien wat langer duren, maar hij is een van de indrukwekkendste mensen die ik ken.’

Tiger Woods Beeld Belga Image

Woods’ collega Rory McIlroy is in eerste instantie gelukkig met het feit dat zijn vriend het ongeluk overleefde. ‘We moeten dankbaar zijn dat hij er nog is en dat zijn kinderen nog een vader hebben.’ Toch houdt de Ier rekening met een sportief vaarwel. ‘Het kan het einde zijn van dit genie op de golfbaan, maar er zijn andere manieren waarop hij de sport kan blijven beïnvloeden.’

De beschouwingen over een mogelijke terugkeer van Woods worden gevoed door diens belang voor de golfsport, die nog niet bereid lijkt hem los te laten. Ondanks de schandalen in zijn leven, heeft Woods altijd zijn populariteit en aantrekkingskracht behouden. In de Verenigde Staten spreekt men van het Tiger Effect: doet hij mee, dan schieten de kijkcijfers omhoog.

De Reus herinnert zich de legende tijdens diens absolute hoogtijdagen bij een toernooi in het Duitse Heidelberg. ‘Als hij de driving range op kwam lopen, kwam alles tot stilstand’, zegt hij. ‘Jongens die op hetzelfde niveau speelden, gingen allemaal zitten om Woods aan het werk te zien.’