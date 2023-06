Voor een ‘lichtgewicht’ als Kiran Badloe is vliegen veel zwaarder dan ouderwets surfen

Foiler Kiran Badloe in actie op het water bij Lelystad. Beeld Klaas Jan van der Weij / de Volkskrant

De blik van Kiran Badloe glijdt vluchtig over de bolling van zijn bruine gespierde bovenarmen, die groter lijken dan ooit. De olympisch surfkampioen gaat verzitten, richt quasi trots zijn brede borst op en zegt vol gespeelde ijdelheid: ‘Dank je wel’. Dan, op serieuze toon: ‘Ja, mijn lichaam is veranderd. We zijn hard aan het werk om alles wat er is aangegeten één brok spier te laten worden.’

Badloe zit aan een picknicktafel op Bataviastrand. Het watersportgebied bij Lelystad biedt voor de gelegenheid plaats aan de vijfdaagse Allianz Regatta, aan internationale IQ-foilers als Badloe, en aan kitefoilers. Dat betekent: met landnamen bestikkerde busjes en auto’s in de berm of op de rotonde geparkeerd, aan een doodlopende weg aan het Markermeer. Felgekleurde zeilen aan de horizon. Af en toe een toeter, als aankondiging van een race. En een ongeïnteresseerde zonnebader op het strand, die ongegeneerd zijn blote billen richting het meer draait bij het verwisselen van zijn zwembroek.

Minder dan twee jaar geleden werd Badloe olympisch kampioen windsurfen in Tokio op de RS:X-plank. Nog korter geleden stapte de 28-jarige surfer over naar een andere surfdiscipline: het IQ-foilen, de nieuwe olympische categorie die de ouderwetse RS:X over minder dan een jaar bij de Zomerspelen van Parijs vervangt. Het grote verschil: bij windfoilen zweeft de plank boven het water dankzij een onderwatervleugel die board en surfer bij voldoende snelheid omhoogduwt.

Inhaalrace

Sindsdien is Badloe bezig aan een inhaalrace. Op concurrenten die zich al veel langer op het nieuwe onderdeel hebben gericht, maar ook aan een race met zijn eigen lijf. Hij woog 73 kilo, daar moest zo snel mogelijk zo’n twintig kilo bij. De 92 kilo die hij nu heeft, ziet hij vooralsnog als ideaalgewicht in de nieuwe surfklasse. Dat het heel moeilijk zou zijn op een nieuwe surfplank, had Badloe wel verwacht. ‘Maar eigenlijk is het me nog meer tegengevallen dan ik dacht.’

Tot 2022 verliep zijn sportcarrière vrijwel altijd voorspoedig. Hij was jarenlang het grote talent. Stootte uiteindelijk trainingspartner, vriend en tweevoudig olympisch kampioen Dorian van Rijsselberghe van zijn troon in hun strijd om één olympisch ticket voor Tokio - waar hij vervolgens won. En merkte op de oude plank: ook al start ik een keer traag, ik kan me foutjes permitteren want ik ben de snelste van het veld.

Maar ruim een jaar geleden brak hij een rib, kreeg corona net toen hij met de Nederlandse ploeg het olympische water bij Marseille zou verkennen en kampte vervolgens met een tenniselleboog waardoor hij het WK moest afzeggen.

Het kwakkelen duurde bijna een jaar. Positief is Badloe altijd wel, maar hij is ook een binnenvetter. En nu sloop de twijfel erin. ‘Je weet dat je achterloopt. Dat je meer zou moeten varen dan iedereen. Maar ik kon juist minder varen, terwijl ik anderen progressie zag maken. Dat vond wel lastig. Ik dacht: gaat het goed komen? Heb ik nog wel genoeg tijd?’

Het board van Kiran Badloe maakt voldoende snelheid om dankzij de foil uit het water te komen. Beeld Klaas Jan van der Weij / de Volkskrant

Mensen kunnen wel denken: windsurfen is windsurfen, wat maakt een overstap van de ene plank naar de andere nou uit? Maar het is een wereld van verschil. Zie het als een langebaanschaatser die gaat shorttracken.

Badloe merkt het ook in het wedstrijdcircuit. Voorheen lieten de concurrenten hem makkelijker gaan en richtten ze hun aandacht op surfers die eenvoudiger te kloppen leken. ‘Nu is het van: in dit spelletje moet je nog wel even wat leren. Ik kan best eens proberen of ik jou kan inhalen.’

Hoe zwaarder hoe beter

Op de RS:X loonde het om lichter te zijn. Die plank glijdt door het water, wat weerstand geeft. Bij een persoon met een hoog gewicht ligt de surfplank dieper in het water, des te zwaarder de weerstand.

De IQ-foil is een plank met een soort vin eronder. Een kleine vleugel, die opwaartse sturing creëert als de wind in het zeil komt, en surfers omhoog tilt, boven het water. Dat ziet er niet alleen spectaculair uit, het gaat ook sneller. Iemand die zwaarder is, kan meer tegendruk geven aan die opwaartse sturing en zo meer snelheid creëren dan een surfer die lichter is.

Badloe: ‘Als je 70 kilo weegt kun je bijvoorbeeld – en nu noem ik een willekeurig getal – 40 kilometer per uur halen. Daarna zou de vin uit het water schieten. Maar als je 90 kilo bent, kun je meer druk aan, meer tegendruk geven, en iets meer blijven accelereren voordat hetzelfde gebeurt. Als het heel hard waait, gaan die gasten van 105 kilo ongelofelijk snel.’

Hoe zwaarder, hoe beter, zou je denken. Maar dat is ook niet het geval. Als er weinig wind staat, is een lichtere surfer weer in het voordeel. Die komt makkelijker de lucht in. Gaat eerder ‘vliegen’, zoals de IQ-foilers dat noemen.

En zo zoekt Badloe met zijn coach Aaron McIntosh nog steeds naar het ideale gewicht. Ze houden concurrentie in de gaten, vragen hoeveel zij wegen – iedereen is daar open in. In het wedstrijdcircuit varieert het gewicht tussen de 90 en 105 kilo. Vooralsnog blijft Badloe streven naar een gewicht rond de 92 kilo.

Spierkracht

Hij is nu minder vatbaar, zegt hij, met zijn vingers strijkend boven zijn kaaklijn. Bij zijn lage gewicht van weleer was hij sneller ziek. Zijn lijf is nog steeds in ontwikkeling. Gewicht erbij eten gaat sneller dan het erbij trainen, dus was zijn opdracht in eerste instantie om grotere porties te eten en zo aan te komen.

Binnen een half jaar werd hij bijna 20 kilo zwaarder. ‘Het was nodig omdat het lastig is om in deze klasse te varen als je licht bent. En pas op het juiste gewicht kun je de gewilde techniek oefenen en de afstelling van je zeil.’

Kiran Badloe met zijn IQ-foilboard. Goed te zien is het zwaard met de twee ‘zijvleugels’ die eenmaal op snelheid de plank uit het water tillen. Om het board bij hoge snelheden te beheersen zijn gewicht en spierkracht noodzakelijk. Beeld Klaas Jan van der Weij / de Volkskrant

Maar spieren zijn efficiënter dan vet en dus hoopt hij dat nu om te draaien. Inmiddels beginnen de spieren in zijn lijf zich steeds duidelijker af te tekenen. ‘Mijn kaaklijn komt weer naar voren’, zegt hij, grinnikend.

IJdel is Badloe niet. ‘Daar ben ik wel nuchter in. En ik heb genoeg zelfspot. Ik weet waar ik dit voor doe.’ Vooral in de sportschool merkt hij verschil: alles wat hij doet, gaat makkelijker en met meer gewicht.

In Lelystad is hij een beetje thuis. Badloe woont al jaren in Den Haag, maar acht jaar van zijn leven groeide hij op aan de stad aan het Markermeer. Nog beter de weg weet hij als hij de auto pakt in Nieuw-Zeeland, waar de Nederlandse ploeg eerder dit jaar op trainingskamp was en Badloe ook in het verleden vaak kwam. ‘Je stapt het vliegtuig uit en rijdt zo weg.’ Naar Lelystad gebruikt hij navigatie. ‘Ik ken de routes alleen per fiets.’ Ook stapte hij er pas deze week voor het eerst op het water.

Kwalificatie Parijs

Lichte spot in zijn stem en een knikje met het hoofd naar rechts, naar een stalen kunstwerk van 26 meter hoogte, in de volksmond betiteld als de poepende man. ‘Die mooie hurkende man, dat is toch wel echt een eyecatcher.’ Nog geen jaar geleden zei Badloe: ‘Mensen hebben het altijd over wonen aan het water, om het uitzicht. Maar je zou eens vanaf het water naar wal moeten kijken, dat kan nog veel mooier zijn.’

Dat laatste is nu in Lelystad niet het geval. ‘Een beetje een troosteloze omgeving’, noemt Badloe het uitzicht rond de strekdam. En toch ziet hij de voordelen van surfen in eigen water. Al was het maar om zijn sport dichter naar haar huis te brengen. Bovendien moet hij meters maken.

Nog geen maand geleden werd Badloe derde op het EK in Griekenland, na het de eerste dagen moeilijk te hebben met de harde wind. ‘Daar waren condities waarin ik nog nooit had gevaren. Dan heb je gewoon een paar dagen nodig om te weten: zo moet ik alles afstellen. Dat toonde wel aan dat ik er nog weinig uren in heb gestopt.’

Het EK was, net als de regatta in Lelystad (waar hij negende werd), een soort training in aanloop naar later dit seizoen als het écht belangrijk wordt voor Badloe. Het WK in Scheveningen in augustus is het eerste van totaal drie selectiemomenten voor de Zomerspelen van Parijs. Er is slechts één olympische startplek voor Nederland en er zijn momenteel zeker drie gegadigden, onder wie Badloe.

Dat is uitdagend, maar op een positieve manier. ‘Winnen is veel gaver als het ontzettend veel moeite kost. Ik vind het heel tof dat ik nu in sneltreinvaart aan de bak moet.’