Voor ‘de Zlatan van Belgrado’ staan de Europese topclubs in de rij

Dusan Vlahovic (Fiorentina) viert zijn goal in het vorige week gespeelde bekerduel tegen Napoli. Beeld AP

Bij Partizan Belgrado weten ze hoe je een spits moet opleiden. De jeugdopleiding van de Servische voetbalclub produceerde een haast onwaarschijnlijke hoeveelheid goede aanvallers. Van jaren ’90-helden als Savo Milosevic (o.a. Real Zaragoza) en Predrag Mijatovic (Real Madrid) tot oud-eredivisiesterren als Mateja Kezman, Miralem Sulejmani en Danko Lazovic. De spitsenfabriek in Belgrado draait al decennia overuren.

Maar de grootste parel lijkt nu te zijn opgestaan. En dat uitgerekend bij Fiorentina, de gevallen Italiaanse topclub waar de Argentijnse ‘bomber’ Gabriel Batistuta tot meest gevreesde spits van Europa uitgroeide in de jaren negentig. Batistuta heeft nu eindelijk een waardig opvolger gekregen in Florence. Want op de pas 21-jarige Dusan Vlahovic staat inmiddels geen maat.

Vlahovic speelde sinds de start van 2021 in totaal 47 duels. Daarin kwam de jonge Serviër liefst 36 keer tot scoren. En dat bij een ploeg die al blij is in de Italiaanse middenmoot te vertoeven.

Zlatan als idool

Aan zelfvertrouwen geen gebrek bij Vlahovic. Zo noemde hij zichzelf als tiener bij Partizan ‘de Zlatan van Belgrado’. Half grappend, hooguit.

De gelijkenissen met zijn idool Zlatan Ibrahimovic zijn er zeker. Evenals Ibrahimovic is Vlahovic extreem lang (1 meter 91) en breed gebouwd voor een technisch fijnbesnaarde voetballer. Ook qua karakteristiek uiterlijk doet hij niet onder voor zijn held: met een strakke scheiding in het haar, zware wenkbrauwen en een sterke kaaklijn heeft Vlahovic het soort gezicht dat je niet snel vergeet. En hoewel hij stijf linksbenig is, terwijl Ibrahimovic juist met beide voeten kon domineren, heeft de Fiorentina-spits iets zéér Zlatanesque bij het afmaken. Vlahovic schiet elke bal snoeihard in, alsof het zijn laatste kans is.

Vlahovic duelleert om de bal met Matthijs de Ligt (Juventus). Beeld AP

De meester is onder de indruk van de leerling. ‘Blijf doen wat je nu doet, en die topclubs komen wel’, zei Ibrahimovic tegen hem na een competitieduel vorig jaar. Een compliment waar de 40-jarige spits van Milan allicht wat spijt van had, toen hij afgelopen november met 4-3 verloor van Fiorentina door een hattrick van Vlahovic.

Megatransfer

Aangezien Fiorentina dankzij de goals van Vlahovic nog kans maakt op plaatsing voor Europees voetbal, lijkt een transfer van het spitsentalent in januari uitgesloten. De vele geïnteresseerde topclubs, waaronder Manchester City, Arsenal, Tottenham, Paris Saint-Germain en Juventus, zullen dus tot komende zomer moeten wachten om mee te doen aan de onderhandelingstafel.

Hoewel het contract van Vlahovic in Florence nog maar doorloopt tot medio 2023, lijkt de Serviër alsnog een bedrag tussen 70 en 100 miljoen euro te zullen opleveren. Fiorentina zou daarmee een megawinst boeken, aangezien het in 2018 nog een transferom van slechts 1,9 miljoen euro betaalde voor zijn komst.

Toen bestonden er nog twijfels over het karakter van Vlahovic, en of hij zijn stijfheid en gebrek aan pure explosiviteit enigszins zou kunnen verbeteren. Inmiddels is hij boven zulke twijfels verheven. Hoewel Vlahovic zelf toegeeft niet dezelfde snelheid te hebben als generatiegenoot Erling Haaland (Borussia Dortmund), is hij ondertussen niet alleen een gevreesde goalgetter, maar ook een fysiek én technisch sterk aanspeelpunt. Vlahovic is blijven doen wat hij al deed, zoals zijn idool hem dat aanraadde.