Voor de voetballers van de VS diende het speelveld in Doha ook als klaslokaal

Tim Ream overpeinst de nederlaag tegen Nederland. Beeld Marcel van Dorst / Pro Shots

Vrijwel direct na de uitschakeling door het Nederlands elftal (3-1) verschoof de aandacht bij de Amerikanen naar de toekomst, naar het WK van 2026 in eigen land. Ja, er had meer ingezeten tegen Oranje, vonden kenners en publiek, maar in Qatar legde de jonge ploeg een gedegen fundament om de komende jaren op te bouwen.

Ongeveer een half uur na het laatste fluitsignaal keerden de Amerikaanse voetballers op blote voeten terug op het veld van het Khalifa International Stadium in Doha. Aanvoerder Tyler Adams, zichtbaar aangedaan, legde zijn hoofd op de schouder van een teamgenoot. In stilte werd de teleurstelling verwerkt. ‘Dit gevoel willen we nooit meer’, zei aanvaller Christian Pulisic.

In de tv-studio van FOX Sports ging het na afloop over zijn gemiste kans in de derde minuut, toen de aanvaller van Chelsea stuitte op de wieken van Andries Noppert. Wat als? De persoonlijke fouten van de Amerikaanse verdedigers, duttend bij de tegentreffers, werden uitgelicht. En hoe kon het dat de VS in de laatste jaren geen echte afmaker hadden kunnen voortbrengen? Een goede spits, zo klonk het, en Nederland had verslagen kunnen worden.

Waardevolle les

Elders werd gesproken van een waardevolle les. Voor de jonge Amerikanen, gemiddeld iets ouder dan 25 jaar, diende het speelveld in Doha als klaslokaal. Efficiёntie, volwassenheid en tactisch vernuft stonden op het rooster. Louis van Gaal was de schoolmeester. De groene Amerikanen verlieten de catacomben met huiswerk onder hun arm. ‘We weten nu dat het op dit niveau aankomt op de details’, zei Adams.

In Qatar presenteerden de VS zich als een frisse, energieke ploeg vol potentie. In een poule met Engeland (0-0), Wales (1-1) en Iran (1-0) verloren de Amerikanen geen keer. Door het overleven van de groepsfase werd het toernooi door velen gezien als een succes, zeker met het missen van het WK van 2018, het dieptepunt van het Amerikaanse mannenvoetbal, in het achterhoofd.

Qatar was een generale repetitie, oordeelde The New York Times na de uitschakeling. Over vier jaar volgt de echte voorstelling. Dan organiseren de VS het toernooi samen met Mexico en Canada. Met een plek bij de laatste zestien zullen de Amerikanen dan geen genoegen meer nemen. Het bereiken van de kwartfinale, zoals lukte in 2002, moet op zijn minst het doel zijn.

‘De verwachtingen van spelers en fans zijn aan het veranderen’, zei doelman Matt Turner. ‘Overleven van de groepsfase voelt niet meer als een prijs.’ De beste spelers van de Amerikanen, Pulisic en Adams, bijvoorbeeld, maar ook Weston McKinnie, Yunus Musah, Tim Weah en invaller Gio Reyna, zijn over vier jaar naar verwachting nog in de bloei van hun voetballeven.

De helft van de selectie speelt in grote Europese competities, anderen zullen volgen. ‘Deze groep heeft enorm veel potentie’, zei Turner. ‘Daar kun je niet omheen.’

Contract Berhalter loopt af

Het is nog de vraag of Gregg Berhalter ook in 2026 bondscoach van de Amerikanen zal zijn. Zijn contract loopt af, en maar weinig trainers zijn twee opeenvolgende WK-cycli gegund. Ook of hij zelf verder wil, moet nog blijken. ‘Ik ga in de komende weken nadenken over wat hierna komt’, sprak Berhalter.

Ook hij had een lesje gekregen van Van Gaal, oordeelden verschillende analisten. Amerika was in de val van een uitgeslepen, geduldig Oranje gestapt, zo klonk het. Volgens ESPN-analist Herculez Gomez had Van Gaal de lunch uit het rugzakje van Berhalter gestolen en opgepeuzeld. Oftewel: de Amerikaanse coach had zich de kaas van het brood laten eten.

Anderzijds ontving Berhalter, ooit voetballer in Nederland, lof voor het reanimeren van een doodzieke nationale ploeg en het feit dat hij een hechte eenheid van het jonge elftal had weten te smeden.

Een belangrijke bijvangst van het optreden in Qatar: het team van Berhalter wakkerde de afgelopen weken de interesse voor het mannenvoetbal in de VS aan. In het land van de wereldkampioenen, de dominante vrouwen, lag de ploeg de afgelopen jaren door het mislopen van het WK bij het oud vuil, in een verre uithoek van het sportlandschap.

Nu tellen de voetballers weer mee. Op veel plekken in het land, op pleinen en in kroegen, werd massaal naar de achtste finale tegen Nederland gekeken.

Voor de jonge ploeg zal het een uitdaging worden om de aandacht vast te houden. De Amerikanen spelen de komende jaren weinig noemenswaardige wedstrijden. De Gold Cup, het kampioenschap van voetbalbond Concacaf, staat volgend jaar op het programma, in de Nations League treffen de Amerikanen dezelfde tegenstanders: Mexico, Canada, Costa Rica en anderen.

Juist nu hebben de Amerikanen behoefte aan prikkelend lesmateriaal, zoals voorgeschoteld door Nederland. ‘Kunnen we winnen van toplanden?’ vroeg Berhalter zich hardop af na de uitschakeling. ‘Ik denk dat we dichtbij zijn. Het Amerikaanse publiek mag optimistisch zijn.’