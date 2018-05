Voor de testimonial van Dirk Kuijt in de Kuip is niemand iets te gek

Mooie momenten en voetbalgrootheden genoeg, bij de testimonial van zondag voor Dirk Kuijt in de Kuip. Vergeten is het ‘gedoetje’ rond het recent verschenen boek van de aanvaller, door Louis van Gaal nog eens als de ideale partij voor een dochter bestempeld.

Met bondscoach Ronald Koeman, die vaderlijk zijn sokken aanreikt en hem daarna ondersteunt, kleedt Dirk Kuijt zich zondagmiddag om 15.20 uur nog eenmaal om. Het tenue van het Nederlands elftal gaat uit, dat van Feyenoord aan.

Kuijt neemt er de tijd voor. Sokken moeten hoog opgetrokken zijn, veters stevig gestrikt, shirt strak in de broek, geheel indachtig de woorden die oud-bondscoach Louis van Gaal daarvoor heeft gesproken: ‘Dirk, je bent tot het laatst een modelprof geweest.’ Een bijna volle Kuip klapt als Kuijt het veld weer betreedt en zingt: ‘Dirrekie Kuijt olé, olé.’

Een prachtig boeket aan (oud-)topspelers met wie Kuijt heeft samengespeeld staat aan de aftrap, zit in de dug-out of drentelt langs de lijn, ruim een jaar nadat Kuijt is afgezwaaid met drie treffers in het kampioensduel met Heracles.

Foto ANP

Liverpool-icoon Steven Gerrard is er. Evenals Jamie Carragher, Raul Meireles, Jerzy Dudek, Salomon Kalou, Wesley Sneijder, Rafael van der Vaart, Robin van Persie, Pierre van Hooijdonk, Phillip Cocu, Edwin van der Sar, Memphis Depay en ga zo maar door.

Veel voormalige Liverpool-spelers zijn in de vroege ochtend per privéjet uit Kiev overgevlogen, na het bekijken van de Champions Leaguefinale. Kalou zat al onder de Jamaicaanse zon, maar besloot na een belletje van Kuijt ook naar Rotterdam te vliegen. ‘Dat moest. Dirk is mijn vriend.’

De Ivoriaanse oud-Feyenoorder is een van de smaakmakers met Van Persie, die bijna net zo vaak wordt toegezongen als Kuijt, vrolijk als de Feyenoordfans zijn over zijn beslissing nog een seizoen door te gaan. Opvallend: al veel eerder afgezwaaide profs vallen niet uit de toon. Phillip Cocu en Frank de Boer ogen slanker dan tijdens hun profloopbaan. Alleen Roy Makaay is overduidelijk niet meer op topsportdieet.

Foto ANP

Ze lopen rond het treffen allemaal in speciale trainingspakken met daarop uitingen van de Dirk Kuyt Foundation die zich inzet om sporten voor mensen met een beperking mogelijk te maken. De opbrengst de testimonial gaat er goeddeels naartoe, alsmede naar de Feyenoord Foundation (die sociaal-maatschappelijke activiteiten organiseert) en Support Casper (onderzoek naar bestrijding van alvleesklierkanker).

Een testimonial is vooral een Engels fenomeen. In de Feyenoordhistorie werd er alleen een afscheidsduel georganiseerd voor Coen Moulijn en Willem van Hanegem, de grootste spelers die de club ooit kende. De NOS is uitgerukt met groot materieel voor een liveregistratie van de zeventig minuten durende wedstrijd op tv en radio.

Het publiek is dankbaar, zelfs voor een voetballeven lang in de Kuip uitgescholden oud-Ajacieden als Van der Vaart, Sneijder en Van Gaal klinkt meer geklap dan gefluit. Van Gaal zegt tegen RTV Rijnmond breed lachend dat het de eerste keer is dat hij bij aankomst bij het Feyenoordstadion niet is bekogeld.

Er ligt toch een vreemde sluier over de dag. Een dag eerder is Gerard Kerkum, oud-aanvoerder en –voorzitter van Feyenoord, overleden. Hij werd 87 jaar. Voor hem vraagt Kuijt eerst een minuut stilte.

Foto ANP

Veel wordt er nagepraat over de curieuze Champions Leaguefinale, waarin Liverpool heeft verloren van Real Madrid. Kuijt speelde zes jaar in Liverpool-stadion Anfield Road. Zijn drie zonen, deels opgegroeid in de Engelse havenstad, dragen Liverpool-tenues. Ze voetballen fanatiek door als hun vader spreekt.

Er doen spelers van het huidige Nederlands elftal mee, maar het gros zit op de tribune. Deze week speelt Oranje tegen Slowakije en Italië in de voorbereiding op de kwalificatiereeks voor het EK 2020, daar het er niet in is geslaagd zich voor het WK te plaatsen. Acute heimwee steekt op als Van Persie, Sneijder, De Jong, Kuijt en Van der Vaart, medaillewinnaars op de laatste twee WK’s, hun technisch vermogen en inzicht tentoonspreiden.

Oude vetes (bijvoorbeeld tussen de in het verleden geregeld clashende Van Persie en Van Hooijdonk) worden begraven. Huidig Feyenoord-coach Van Bronckhorst blaast zijn partijtje mee op het middenveld, hoewel hij nogal gepikeerd is over het boek ‘Het geloof in succes’ waarin Kuijt een aantal kritische noten kraakt over de coach. ‘Gio is voor mij een grote trainer en een nog groter mens,’ zo spreekt Kuijt, komend seizoen coach van Feyenoord onder 19 jaar, tijdens zijn afscheidsspeech verzoenende woorden.

Foto ANP

Bij zijn fans, die minimaal 30 euro moesten neerleggen voor een kaartje, heeft Kuijt niets aan populariteit ingeboet door het boek dat door menig columnist wordt omschreven als een ongekende egotrip.

In het speciale wedstrijdmagazine komt de lof, wijselijk, van anderen. Louis van Gaal: ‘Als vader zou je wensen dat je dochter met iemand als Dirk zou thuiskomen.’

Het enige wat lijkt te ontbreken is een treffer van de bijna 38-jarige oud-aanvaller. Van der Sar, tegenwoordig Ajax-directeur, krijgt telkens een hand tegen inzetten van Kuijt. Het doelpunt valt toch, in de laatste minuten. Vanaf de strafschopstip. Precies zoals tijdens zijn laatste officiële laatste wedstrijd tegen Heracles.