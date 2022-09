Voor de sport nemen volleybalfans een tuut in hun oren voor lief

De Nederlandse bondscoach Avital Selinger is tijdens de wedstrijd tegen Kameroen tevreden met een actie van Britt Bongaerts. Beeld Klaas Jan van der Weij / de Volkskrant

Marco van Zanten heeft zijn oordopjes erbij in gedaan. Hij moest maatregelen treffen, zegt de volleybalscheidsrechter, terwijl de speelsters van Nederland en Kameroen zich opwarmen. Natuurlijk met opzwepende muziek erbij. ‘Ik kwam vrijdagavond thuis en lag toen met een piep in mijn oren in bed.’

Van muziek bij sport kijkt niemand meer op en volleybal houdt zich op dat gebied zeker niet in. Maar zelfs voor mensen die het gewend zijn, is het WK in het Gelredome een intense ervaring. In het Arnhemse stadion liggen drie volleybalvelden naast elkaar, en van alle kanten klinken jingles, commentaar en heel veel pompende muziek.

‘We hebben gevraagd of het bij ons wat luider mocht’, lacht de Belgische speelster Marlies Janssens. Tijdens de wedstrijd tegen Kenia werd het entertainment soms overstemd door het geluid van de andere velden. Dat is niet de bedoeling, want de speelsters genieten ervan. ‘Het klinkt hier echt als een discotheek’, zegt Janssens. ‘In positieve zin. Heel soms is het vervelend, maar allez, het geeft wel sfeer, hè?’

Duits rapnummer

Als er wordt gespeeld is het nog net stil, maar tussen de punten door en tijdens time-outs is er altijd geluid. ‘Mein Block – Mein Block – Mein Block’ is een populaire jingle, een stukje uit een Duits rapnummer. Op de tribunes gaan dan de bordjes met Block erop bijna vanzelf omhoog en van links naar rechts.

‘Toch kunnen we elkaar tijdens de wedstrijd goed verstaan’, zegt Janssens. Er hangen weliswaar enorme speakers boven de velden, maar die zijn gericht op het publiek. Alleen tijdens de time-outs moet er soms geschreeuwd worden.

‘Ik heb nog nooit klachten gehad’, zegt Kris Schoeters, die bij België-Kenia Master of Ceremony (MC) is. ‘Ik denk dat ze het eerder storend vinden als het stil is.’ Dat is het eigenlijk alleen als op een van de andere velden de volksliederen worden gespeeld.

Schoeters is een van de internationale dj’s en MC’s op het WK. ‘Elk land heeft zijn eigen stijl’, legt de Vlaming uit. Zelf spreekt hij vooral Engels, ook tijdens de wedstrijden van België, op een uitgesproken voorkeur valt hij niet te betrappen. Bij Nederland wordt het oranjegevoel juist flink aangewakkerd. ‘Ik ben hier niet als fan, maar als professional’, zegt Schoeters. ‘Dat wil niet zeggen dat een andere manier minder is. In Nederland is elk evenement erg Hollands, ik noem dat een sterkte.’

Zeker van tweede ronde

De eerste wedstrijden van Nederland leenden zich er ook prima voor om in de sfeer te komen. Vrijdag werd Kenia in slechts 44 minuten in drie sets aan de kant gezet (25-11, 25-17, 25-11). Ook zondag werd de klus in drie sets geklaard (25-11, 25-20, 25-13). Nederland is door de overwinningen al vrijwel zeker van deelname aan de tweede ronde.

Alvorens zondag tegen Italië wordt aangetreden, dat wordt getipt als een van de favorieten, spelen de volleybalsters woensdag tegen Puerto Rico en vrijdag tegen België, dat twaalfde staat op de wereldranglijst. Nederland is tiende. ‘Het geeft ons alleen maar meer motivatie’, zegt de Belgische international Janssens over de oranjestorm die haar vrijdag staat te wachten. ‘Dat hoort erbij, het gebeurt overal.’

Speaker John Stubbe zal zich zeker niet inhouden. ‘Als ik hier ben, dan trek ik deze jas aan’, zegt hij. ‘Als ik in Kroatië wordt ingehuurd, dan ben ik stiekem Kroatisch.’ Neutraliteit vindt hij ‘absolute nonsens’. Hij is er om ervoor te zorgen dat het publiek zich amuseert. En als dat publiek Nederlands is, dan doet hij dat op een Nederlandse manier. ‘Maar met respect voor de tegenstander.’

Dansen op elke muziek

Zo werd er rond de wedstrijd tegen Kameroen ook muziek uit dat land gespeeld. ‘Daardoor voelden we ons heel erg welkom’, zegt de Kameroense international Piata Ezssi Emelda na afloop van de verloren wedstrijd. ‘Bovendien kunnen wij Afrikanen op elke muziek dansen.’

In Polen en Turkije gebeurt het volgens Stubbe dat het publiek wordt opgeroepen om herrie te maken als de tegenstander serveert. Dat zal je hem niet zien doen, dan zou hij ook op de vingers getikt worden door de FIVB, de wereldvolleybalbond. ‘Ik denk dat ze het hier wel chauvinistisch vinden’, zegt Stubbe. ‘Maar ik weet dat ze heel tevreden zijn.’

Al blijft het finetunen. In de eerste dagen liep het aantal decibellen soms op tot 110. ‘Dat is te veel, pieken van 95, 96, verder moet je niet willen gaan.’ Scheidsrechter Van Zanten kan dus opgelucht ademhalen. ‘Ik vind het sowieso fantastisch om te zien hoe het volleybal hier wordt beleefd’, zegt hij. ‘Voor de sport neem ik die tuut voor lief.’