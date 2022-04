Voor de roeiers is straks zonder gewichtsklassen de weegschaal overbodig

Marieke Keijser en Ilse Paulis behalen brons in de finale roeien vrouwen lichte dubbeltwee tijdens de Olympische Spelen van Tokio. Beeld ANP

Marieke Keijser, die in Tokio brons haalde in de lichte dubbeltwee met Ilse Paulis, is er niet rouwig om. Volgens haar is het lichte roeien ongezond. De strijd om onder de gewichtsgrens te blijven (57 bij de vrouwen en 70 kilo bij de mannen) trekt een zware wissel op het lichaam. ‘Ik was geobsedeerd om met zo min mogelijk zo maximaal mogelijk te presteren.’

Zondag roeide Keijser haar laatste wedstrijd bij het NK voor kleine nummers. Daar zijn uitsluitend titels voor boten met twee riemen te verdienen: in de twee zonder stuurman en in de skiff. Dat laatste nummer wordt in twee gewichtsklassen bevochten: zwaar en licht. Keijser voer in de twee zonder. Ze is inmiddels te zwaar voor de lichte skiff.

Gewicht is een voordeel bij het roeien. Is een boot eenmaal op gang, dan helpt de massa aan boord om de vaart erin te houden. Wie klein van stuk is of van nature mager, zal moeilijk mee kunnen komen in het geweld van de zware roeiers. Zeker omdat zij meer spieren kunnen kweken. ‘Je kunt harder trainen als je niet licht hoeft te zijn’, zegt de 25-jarige Keijser.

Als 17-jarige was ze vanzelf wel licht genoeg. Naarmate ze ouder werd, werd het steeds moeilijker om onder de gewichtsgrens te blijven. Door haar trainingsregime nam onherroepelijk haar spiermassa toe. Om dat te pareren moest ze vet kwijtraken. ‘En dat gaat ten koste van je herstelvermogen’, zegt ze.

Worstelen met gewicht

Jarenlang worstelde Keijser met haar gewicht. In de aanloop naar wedstrijden was ze meer bezig met het ‘inwegen’ dan met de race zelf. ‘Ik ben geen type om een eetstoornis te krijgen, maar ik was wel voortdurend bezig met een weegschaal om mijn eten af te wegen.’ Een keertje uit eten was er niet bij, zelfs niet om de verjaardag van haar broer te vieren.

Uniek is dat niet. Ook wielrenners zijn vaak met weegschaaltjes in de weer of tellen calorieën. ‘Maar het verschil is dat je bij het roeien niet mee mag doen als je 300 gram te zwaar bent. Op de fiets heb je alleen jezelf ermee’, zegt Keijser.

In 1996 werd het lichte roeien op de Spelen geïntroduceerd met de lichte dubbeltwee voor mannen en voor vrouwen en tot 2016 ook een lichte dubbel-vier voor mannen. Het moest de sport eerlijker maken, of in ieder geval bereikbaarder voor diegenen die niet boomlang en beresterk zijn als de prototypische roeikampioenen.

Vier gouden medailles

Nederland profiteerde, vooral met de vrouwen in de lichte dubbeltwee. Van de vier gouden medailles die sinds Atlanta ’96 door Nederlandse boten werden gewonnen komen er twee op hun conto. In 2016 waren het Ilse Paulis en Maaike Head die goud veroverden, in 2012 Marit van Eupen en Kirsten van der Kolk.

In Parijs 2024 staat het, met de lichte dubbeltwee voor mannen en voor vrouwen, voor het laatst op het programma. In 2028 wordt het in Los Angeles waarschijnlijk vervangen door ‘coastal rowing’, kustroeien op zee.

Met het afvoeren van de lichte dubbeltwee van de Olympische Zomerspelen is het onderdeel van ondergeschikt belang voor roeibond KNRB. Wanneer toproeiers als Ilse Paulis door willen, is er plek voor ze in het nationale trainingsprogramma, maar bondscoach Eelco Meenhorst gaat niet ‘proactief’ met de lichte roeiers aan de slag. ‘Dat is op de lange termijn geen goede investering’, zegt hij.

Zondag joeg tijdens het NK de straffe noordooster golven met schuimkopjes over de Amsterdamse Bosbaan. Het was zeker voor de lichte roeiers worstelen in de wind. Maar klagen deden ze niet. Anders dan op de Spelen na 2024 stond er hier tenminste nog wel wat op het spel.

Snelst door de golven

Bij de lichte skiffeuses sneed Phaedra van der Molen het snelst door de golven en werd nationaal kampioene. ‘Het was heel erg strijden. Elke windvlaag weer opnieuw oppakken en blijven pushen’, zegt ze.

Zij beleeft de verminderde status van het lichte roeien heel anders dan Keijser. Zij vindt het juist jammer dat het verdwijnt omdat het direct gevolgen heeft voor haar toekomstperspectief.

Van der Molen zal noodgedwongen moeten trachten om in slechts twee jaar tijd op niveau te zijn voor de Spelen van Parijs. Dat is niet eenvoudig op haar jonge leeftijd.

Of ze zich daarna met haar bouw zou kunnen omscholen tot de zware categorie is de vraag. ‘Ik ben van nature licht en zou er op de een of andere manier spieren bij moeten krijgen.’