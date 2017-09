Voor de onervaren Ajax-coach Keizer is het gevreesde c-woord onafwendbaar

Ajax-trainers met 10 punten na 6 duels Trainer: Co Adriaanse

Seizoen: 2000-2001

Plaats: 7e (na zes duels)

Eindresultaat: 3e

Gevolg: Ontslag het daarop volgende seizoen



Trainer: Danny Blind

Seizoen: 2005-2006

Plaats: 5e (na zes duels)

Eindresultaat: 4e

Gevolg: Ontslag meteen na afloop van dat seizoen



Trainer: Marco v. Basten

Seizoen: 2008-2009

Plaats: 9e (na zes duels)

Eindresultaat: 3e

Gevolg: Stapt 1 duel voor eind van het seizoen zelf op



Trainer: Marcel Keizer

Seizoen: 2017-2018

Plaats: 7e (na zes duels)

Eindresultaat: ?

Gevolg: ?

Co Adriaanse was als speler evenmin een hoogvlieger. Ook hij kwam op tien uit zes in het seizoen 2000-2001. De Volkskrant schreef toen na een moeizame zege op RBC wel over 'een crisissfeer'.



Adriaanse, die voor bij Ajax te beginnen Willem II naar de Champions League had geloodst en zo het etiket toptrainer had bemachtigd, begon het seizoen erop nog als hoofdcoach, maar kwam opnieuw in de problemen, leidend tot ontslag eind november.



Behalve zijn sportieve achtergrond zit er nog wel meer tegen voor Keizer. Ajax verloor deze zomer drie basisspelers, waaronder aanvoerder Klaassen en beste verdediger Sánchez. De coach kreeg er wat spelers voor terug, maar alleen Huntelaar blijkt vooralsnog goed genoeg. De voorbereiding werd overschaduwd door het drama rond talent Nouri die ernstige hersenschade opliep na hartfalen. Zo beschouwd is een slome start best te vatten.