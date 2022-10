Voor de Nederlandse teamsprintsters is de sprint met drie nog werk in uitvoering

Shanne Braspennincx, Kyra Lamberink en Steffie van der Peet in actie op het onderdeel teamsprint voor vrouwen tijdens de eerste dag van de wereldkampioenschappen baanwielrennen. Beeld ANP

De wedstrijddag op het WK baanwielrennen in de buurt van Parijs begon voor de Nederlandse teamsprintsters uitstekend. Als tweede rolden Kyra Lamberink, Shanne Braspennincx en Steffie van der Peet met duizelingwekkende snelheden door de kwalificatieronde. Alleen de Duitse ploeg, die in Saint-Quentin-en-Yvelines hun wereldtitel verdedigden waren sneller in het velodrome.

Het was voor het eerst dat de Nederlandse vrouwen als trio een WK-titel teamsprint betwistten. Anders dan bij de mannen werd het explosieve ploegonderdeel bij de vrouwen sinds de introductie van de discipline in 2007 in duo’s uitgevochten. Dat gold niet alleen voor de wereldkampioenschappen, maar ook voor de Olympische Spelen. In Tokio kwamen Laurine van Riessen en Braspennincx vorig jaar nog getweeën tot de vierde plaats.

Na de Zomerspelen ging het nummer op de schop. Bij de EK en de WK van 2021 mochten de vrouwenploegen ook in drietallen door het velodrome. De Nederlandse rensters pakten de Europese titel, maar ontbraken twee weken later op het WK omdat ze niet aan de kwalificatie-eisen (deelname aan een Nations Cup) hadden voldaan. Een jaar later debuteerde het Nederlandse trio alsnog op het mondiale titeltoernooi.

In de tweede ronde, de halve finale, kwam Hetty van de Wouw op de plek van Van der Peet. Dat was voldoende voor de zege op hun directe tegenstander, Japan. 46,529 om 48,074. Genoeg voor een plekje in de finale was het niet. China en Duitsland waren rapper.

De Nederlandse vrouwen moesten genoegen nemen met het treffen om brons tegen Groot-Brittannië. Met de plots weer ingezette Van der Peet ging die race in 46,604 met slechts 0,008 seconden verloren. De wereldtitel ging in een wereldrecord van 45,967 naar Duitsland, voor China (46,631).

Karakter van het ploegonderdeel

De uitbreiding van twee naar drie rensters, en dus ook van twee naar drie ronden, heeft het karakter van het explosieve ploegonderdeel bij de vrouwen flink veranderd. Een tweepersoonsteamsprint is eigenlijk heel simpel: de startrijdster trekt het tempo op gang, de vrouw erachter probeert daarna zo rap mogelijk de finish te halen. Een driepersoonsteamsprint heeft meer smaken. De taakverdeling is anders.

Voor de vrouw die start is niets veranderd. Lamberink moet gewoon zo hard mogelijk trappen net zoals in het verleden. De verandering ligt bij de tweede renster, de middelste in het rijtje. Bij haar ligt de sleutel voor een goede race, want het middenstuk is het belangrijkste deel van het onderdeel.

Voor Nederland is het Braspennincx die die belangrijke functie vervult. Het is wel duidelijk waarom. ‘Mijn topsnelheid ligt het hoogst’, legde ze voor vertrek naar Frankrijk uit. Niet voor niets werd zij in Tokio olympisch kampioen op de keirin, het onderdeel waarin een klein peloton wordt gesprint.

Braspennincx kan als geen ander in de teamsprint het tempo de hoogte in jagen. Als zij na haar kopbeurt wegstuurt naar de bovenkant van de steile bocht gaat het meer dan 70 kilometer per uur over de houten piste van Saint-Quentin-en-Yvelines. Ze legt zo’n ronde van 250 meter standaard in een kleine 14 seconden af.

Loodzware verzet

Zoiets komt niet alleen op kracht aan, maar ook op timing. Expres laat Braspennincx op haar loodzware verzet na de start een klein een gaatje vallen achter de rug van Lamberink. Na een halve ronde zet Braspennincx aan om dat gaatje te dichten. Zo wordt ze vanuit de windschaduw van haar voorgangster als een katapult met extra vaart de tweede rondgang van de ploeg in geslingerd.

Het tempo bouwde ze zo ver op dat het voor slotrijdsters een hele uitdaging is om die snelheid vast te houden op weg naar de finish. Braspennincx: ‘De derde heeft de ondankbaarste taak. Zij moet zorgen het minst stil te vallen van iedereen.’ Dat was woensdagavond aan Van der Peet en Van de Wouw.

Het driepersoonssysteem beheersen de mannen al tot in de puntjes. Roy van den Berg, Harrie Lavreysen en Jeffrey Hoogland zijn niet anders gewend dan het finetunen van de finesses van deze drietrapsraket. Zij werden olympisch kampioen. ‘De mannen gaan al jaren met zijn drieën tekeer’, weet Braspennincx.

De vrouwen zoeken nog naar de perfecte balans in de ploeg. Het zou zomaar kunnen dat Braspennincx in de toekomst toch als slotrijdster in actie zal komen. Het is een optie die ze zelf wel eens zou willen verkennen. ‘Ik ben wel benieuwd wat het betekent als ik op drie start.’

De samenstelling en de volgorde is nog werk in uitvoering. De Spelen van 2024 zullen op dezelfde wielerbaan verreden worden als dit WK. Maar mogelijk ziet de Nederlandse ploeg er dan over twee jaar anders uit. ‘We hebben nog niet alle posities uitgetest. Zoals het team nu staat hoeft het er niet voor Parijs uit te zien.’