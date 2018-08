Voor de Nederlandse sportvrouw is winnen een gewoonte

Nederlandse vrouwen spelen in bijna alle sporten een internationale hoofdrol. Op dit moment, in Glasgow en Berlijn, maar eigenlijk al sinds 1996. Dat belooft wat voor de komende Zomerspelen in Tokio.

Nederlandse sportvrouwen eisen opnieuw een olympische voortrekkersrol op. Met twee jaar te gaan tot de Zomerspelen van Tokio winnen zij deze zomer veel meer prijzen dan mannen. Bij de vorige Zomerspelen, twee jaar geleden in Rio de Janeiro, veroverden de vrouwen het leeuwendeel van de medailles en 6 van de 8 gouden plakken.

In Glasgow en Berlijn, waar de afgelopen tien dagen tegelijkertijd zeven Europese titeltoernooien zijn gehouden, eisten de Nederlandse vrouwen in bijna alle sporten een hoofdrol op. In het zwemmen, de atletiek, het roeien en wielrennen wonnen lenige, tanige, gespierde, elegante, onverschrokken en taaie vrouwen meer medailles. Alleen bij het baanwielrennen viel de score in het voordeel uit van geblokte mannen.

Met twee dagen te gaan tot het einde van de zeven EK’s hebben de vrouwen 23 van de 31 medailles opgehaald. Van de 12 gouden plakken eisten ze er 8 op. In de afgelopen weken werden Nederlandse vrouwen ook al wereldkampioen hockey en Europees kampioen waterpolo. Bij de WK handbal en EK volleybal, later dit jaar, gelden ze ook als podiumkandidaten.

Tokio

Gezien de resultaten is het goed mogelijk dat de vrouwen in Tokio in vijf teamsporten zullen strijden om medailles: hockey, waterpolo, handbal, volleybal en voetbal. Bij de mannen zal de deelname vermoedelijk beperkt blijven tot hockey. Dat betekent dat de olympische afvaardiging voor de tweede maal meer vrouwen dan mannen zal tellen. In Rio de Janeiro was dat voor het eerst het geval.

Die getalsmatige overheersing vergroot ook de kans dat de vrouwen het opnieuw beter zullen doen in de olympische medaillescore. Dat is al sinds 1996 het geval. Het is geen actief beleid van sportkoepel NOCNSF om in te zetten op vrouwensport. Wel gaat het meeste geld naar sportprogramma’s waarin Nederland succesvol kan zijn. In de praktijk profiteren de vrouwen meer van dat beleid.

Voor sommige mannen kan het hoge niveau van de vrouwen gunstig uitpakken. Om de gelijkheid tussen de seksen te bevorderen, introduceert het IOC steeds meer gemengde estafettes. Dat initiatief pakte bij de EK zwemmen gunstig uit voor twee mannen die niet goed genoeg bleken om zelfstandig medailles te pakken. Met de hulp van Ranomi Kromowidjojo en Femke Heemskerk lukte dat wel: zilver op de 4x100 meter vrije slag voor gemengde teams.