Voor de nationale vrouwenploeg had het verschil tussen toen en nu niet groter kunnen zijn

Het is druk met media in zonnig Zeist, op de dag dat Shanice van de Sanden (Olympique Lyon) en Lieke Martens (Barcelona) de WK-selectie van 23 completeren, ruim een week na de eenvoudig door Lyon gewonnen finale van de Champions League. De mannen van bondscoach Ronald Koeman fietsen na hun besloten training op veld 1 langs. Het duo Matthijs de Ligt - Frenkie de Jong houdt het tempo even in tot dat van surplace-plus, om een glimp op te vangen van de vrouwentraining op veld 2. Lieke Martens vertelt over de finale van de Champions League, het WK, haar biografie en meer.

Haar boek kwam twee weken geleden binnen op 7 in de zogenoemde Bestseller 60. Dat zegt veel over de groei van vrouwenvoetbal, dat een kleurrijk boek over een voetballende vrouw tophandel is. ‘Dat was een groot compliment. Het leest makkelijk weg.’ Ze lacht: ‘Veel plaatjes ook. Ik krijg van mensen te horen dat kinderen niet meer achter de iPad zitten, maar mijn boek lezen.’ Het boek is vooral de reflectie van de meisjesdroom. Ook een meisje kan tegenwoordig voetbalprof worden.

Martens vierde een weekje vakantie in Spanje. Nee, niet in Barcelona, want dat is haar thuis. De teleurstelling van de verloren finale is afgeschud en ze heeft geweldig veel zin in het WK in Frankrijk, dat op 7 juni begint. Aan haar ontwikkeling is de opkomst van het vrouwenvoetbal af te meten. De Limburgse was als jonge, dartele dribbelaar mee naar het mislukte EK in 2013, dat geen passend vervolg was op het debuut van de nationale ploeg in 2009. Ze maakte in 2015 de eerste goal van Nederland op een WK en ze was de beste speelster van de wereld in 2017, na het gewonnen EK.

Volle persstrook

Het verschil tussen pakweg vijf jaar geleden en nu is immens, om niet te spreken over tien jaar geleden, toen het team voor het eerst aan een toernooi meedeed. Pers meed Finland, een enkeling daargelaten. Pas nadat de halve finale was bereikt, kwamen plukjes journalisten invliegen. Nu is de persstrook langs het veld vol. ‘Kijk eens hier’, zegt Martens als ze het gezelschap in zich opneemt. Nu kan de KNVB een indrukwekkende lijst voorleggen met verzoeken uit het mediacircus: het hele team te gast, meetrainen, interviews, dagelijkse belrubrieken, spelletjes, interviews met familie of vrienden.

Aanvragen van BBC tot ZDF. Van Pauw, via Geef om je hersenen (omroep Max) tot Van der Vorst ziet sterren en Chantal komt Slapen. De Volkskrant publiceerde een heel magazine over vrouwenvoetbal, in samenwerking met Hard Gras, maar ook Vriendin, Tina, The New York Times, Linda Nieuws, VICE en het magazine van vlogger Dylan Haegens toonden interesse.

Lieke Martens in gesprek met de pers over het aankomend WK voor Vrouwen in Frankrijk. Beeld Guus Dubbelman

Fullprofs

De vrouwenploeg is al bijna net zo’n bastion als de selectie bij de mannen. Besloten trainingen, vaste persmomenten, een minutieus programma dat de selectie in staat stelt te leven als topsportploeg. Veel internationals zijn fullprofs met contracten, bij hun club en individueel. Geen miljonairs nog. Wel profs, met zestien van de 23 spelers met een club in het buitenland. Jackie Groenen, van Frankfurt naar Manchester United, en Dominique Bloodworth, van Arsenal naar Wolfsburg, zijn blij dat hun transfers voor het WK zijn afgerond.

Nederland, dat zaterdag tegen Australië zijn laatste oefenduel speelt voor de WK-ouverture op 11 juni in Le Havre tegen Nieuw-Zeeland (andere tegenstanders Kameroen en Canada), vertrekt op 4 juni naar Frankrijk en behoort tot de outsiders. Het team is bijna hetzelfde als twee jaar geleden, toen Oranje massaal werd gesteund bij het gewonnen EK in eigen land. Rond zeventienduizend Nederlanders zullen het duel met Kameroen bezoeken in Valenciennes, op zaterdagmiddag 15 juni.

Martens: ‘De verwachtingen zijn weer hoger, voor mezelf, voor het team. Daarmee heb ik de laatste twee jaar te dealen. Ik hoop dat we iets moois kunnen laten zien. Ik weet dat ik een speler ben met bepaalde kwaliteiten, dat het voor mensen in het stadion leuk is om te zien, maar ik denk dat we nog veel meer kwaliteiten hebben in de ploeg.’ Dat doen ze altijd handig, de vrouwen: anderen betrekken bij het succes. Maar Martens zegt toch ook: ‘Ik ga mijn stinkende best doen om weer uit te blinken.’