Voor de inwoners van Nagrig is Mo Salah zo ‘puur als een pagina uit de Koran’

Een muurschildering van Mo Salah in zijn geboorteplaats Nagrig in Egypte. Beeld Freek van den Bergh / de Volkskrant

Niemand in de Egyptische plaats Nagrig krijgt zoveel telefoontjes als Hassan Bakr. Vaak zijn het er twintig of dertig op een dag. De telefoon rinkelt ’s ochtends, ’s avonds, soms midden in de nacht als hij ligt te slapen. Vandaag krijgt hij een weduwe aan de lijn die vraagt om een aalmoes. ‘Moge God u bijstaan’, mompelt de 51-jarige Bakr voor hij de verbinding verbreekt. Hij kan haar niet helpen.

Bakr werkt voor de stichting van Liverpool-aanvaller Mohamed Salah, een ster in de Arabische wereld en ver daarbuiten. De meeste mensen kennen de topspits vanwege zijn weergaloze spel en doelpunten: in de groepsfase van de Champions League scoorde hij er dit seizoen vijf. Komende woensdag zal de Ajax-verdediging de handen aan hem vol hebben, als beide teams elkaar treffen in de voorlaatste wedstrijd van de poulefase. In de heenwedstrijd op Anfield Road (2-1) opende de 30-jarige Salah de score.

Maar in het geboorteplaats van de topspits, het in de Nijldelta gelegen Nagrig (15 duizend inwoners), draait het om veel meer dan zijn sportieve prestaties. Salah staat maandelijks een fractie van zijn miljoenensalaris af om de inwoners te helpen. Zeg maar gerust: alléén de inwoners. De overige 100 miljoen Egyptenaren maken geen kans, al denken ze daar zelf anders over. De telefoontjes komen uit alle uithoeken van het land. De één wil een nieuwe auto, de ander kankermedicijnen voor zijn zieke grootmoeder. ‘Hij doet het werk van God’, zegt Bakr. ‘Maar we kunnen niet iedereen helpen.’

Met het geld van de aanvaller kwam er een ambulancevleugel bij het ziekenhuis, plus een supermarkt. Een islamitisch schooltje is nog in aanbouw. Toen er vorig jaar doden vielen door covid, doneerde Salah twaalf zuurstofapparaten. Een bestuursraad met daarin Salahs vader, oom en broer ziet toe op de besteding van het geld; Bakr bestiert in zijn eentje het kantoor.

Maandelijks is er 2.500 euro beschikbaar voor armlastigen, gescheiden vrouwen en weeskinderen. Afgezet tegen het maandsalaris van Salah, volgens mediaberichten een slordige 1,7 miljoen, is dat een schijntje, maar op het platteland van Egypte (gemiddeld salaris: 170 euro) zal niemand dat hardop zeggen.

Burgemeester Maher Shetia weet gezien de sticker op de achterruit wie de belangrijkste man van Nagrig is. Beeld Freek van den Bergh / de Volkskrant

Wie een middag rondrijdt over de ongeplaveide hobbelwegen, ziet een wereld die in niets lijkt op zijn tegenwoordige glamour-bestaan. Nagrig leeft van de export van uien en jasmijn. Bij het lokale theehuis zitten tieners waterpijp te roken. Afgaande op de banners op blinde muren concurreert Salah qua status alleen met lokale ‘martelaren’ – dorpelingen die omkwamen bij gevechten van het leger. Wat het dorp onderscheidt? Een inwoner denkt even na. ‘Als je hier een feest geeft, hoef je geen uitnodigingen te versturen. Iedereen is welkom.’

Salah groeide vrij onbezorgd op. Echt rijk was het gezin niet, maar de vader des huizes had een goedlopende handel in rijst, maïs en jasmijn. Volgens inwoners behoorde senior zelfs tot ’s lands meest succesvolle jasmijnhandelaren. Salah werd als puber gescout door een eersteklasser in Caïro, al-Mokawloon (‘De aannemers’), maar kon niet zomaar in de hoofdstad gaan wonen. Om op tijd op de middagtraining te zijn, kreeg hij dispensatie van school. Er gingen alleen minibusjes. Vier uur heen, vier uur terug (inclusief vier keer overstappen), en dat jarenlang.

De club kon zijn reiskosten niet vergoeden, dat deed zijn vader. In 2012 volgde een droomtransfer naar Europa, aanvankelijk naar het Zwitserse FC Basel. Via Chelsea en Italië (Fiorentina, AS Roma) belandde Salah bij Liverpool, waar hij steevast tot de topscorers behoort.

In interviews vertelt hij er zonder opsmuk over. Hoe hoog zijn ster ook rijst, aan Salah blijft het imago kleven van een ideale schoonzoon: een man die ondanks zijn prijzenkast (Premier League, Champions League, speler van het jaar in Engeland, vorig seizoen de FA Cup en League Cup) z’n best doet gewoon Mohamed te blijven en netjes vijfmaal per dag te bidden, zoals het een goed moslim betaamt.

Op zijn Instagrampagina is het vergeefs zoeken naar uitzinnige tatoeages of dito horloges. Een rode kaart heeft hij in Engeland nog nooit gehad. Hij is getrouwd met een schoolvriendin uit zijn geboorteplaats. De meeste landgenoten vinden het prachtig dat ze een hoofddoek is blijven dragen.

Salahs onbaatzuchtigheid heeft hem ook buiten het stadion een cultstatus bezorgd. In 2020 brak er een opstootje uit bij een lokaal tankstation, toen een dakloze werd uitgescholden door een handvol uitvreters. Salah kwam aangereden in zijn Bentley, suste de ruzie en gaf de dakloze wat geld mee. Sterk verhaal? Zo klinkt het, maar de bewakingscamera’s legden het vast.

Onderzoekers van de Stanford-universiteit kwamen tot de onderbouwde stelling dat de komst van de aanvaller naar Liverpool lokaal tot een daling (19 procent) had geleid in het aantal gevallen van anti-moslimgeweld. Op Twitter plaatsten aanhangers van de club minder vaak anti-islamtweets.

Of neem die keer dat een Egyptenaar een kleine tweeduizend euro stal uit de auto van Salahs vader. Hij werd opgepakt, maar Salah wist zijn vader ervan te overtuigen geen aanklacht in te dienen. De dief kwam vrij en kreeg van de voetballer een extraatje om zijn leven op de rit te krijgen. ‘Ik weet zeker dat hij stal met een reden’, zei Salah later tegen maandblad GQ. ‘De politie zei dat hij een arme vent was zonder iets in zijn leven.’

Uitzicht op een voetbalveldje naast de school van Salah. Beeld Freek van den Bergh / de Volkskrant

Valt er dan niets op zijn heldenstatus af te dingen? Toch wel. In 2019 werd een medespeler uit het Egyptisch nationaal elftal, middenvelder Amr Warda, geschorst nadat hij herhaaldelijk betrapt was bij (online) seksuele intimidatiepraktijken. Samen met enkele anderen wist Salah die beslissing teruggedraaid te krijgen. Hij vond dat Warda een ‘tweede kans’ verdiende, en haalde zich daarmee veel kritiek op de hals.

Schoolboeken roemen Salah desalniettemin als een voorbeeld voor de jeugd. Tijdens de laatste presidentsverkiezingen in Egypte krabbelde een onbekend aantal mensen zijn naam op het stembiljet, ook al houdt hij het liefst zoveel mogelijk afstand van de politiek. Het feit dat Salah nooit voor Al-Ahly of Zamalek heeft gespeeld, het equivalent van Ajax en Feyenoord, draagt bij aan zijn populariteit: hij is nooit inzet van lokale rivaliteiten. In Nagrig zeggen de bewoners graag dat de voetballer zo ‘puur’ is als een ‘pagina uit de Koran’, om er in één adem aan toe te voegen dat de man zo dichtbij zichzelf is gebleven.

Het nadeel van al die lof is dat hij zich er nauwelijks nog kan vertonen. De laatste keer dat hij dat deed, enkele jaren geleden tijdens de Ramadan, veranderde het plaatsje volgens burgemeester Maher Shetia (62) in een ‘militaire vesting.’

Salah wilde bidden in de moskee van zijn jeugd, maar kwam niet verder dan de gebarricadeerde voordeur van zijn ouderlijk huis. Buiten bivakkeerden honderden fans. ‘Respectloos’, twitterde een boze Salah diezelfde dag. ‘De politie heeft hem na drie dagen moeten ontzetten’, vervolgt de burgemeester, zelf eigenaar van een Mitsubishi Lancer met een Salah-sticker op de achterruit. ‘Hij heeft me verteld dat hij voorlopig niet meer terugkomt.’

Hassan Bakr, de man van de stichting, wandelt naar de lokale basisschool die naar de vedette vernoemd is. De gangen zijn uitgestorven, het schooljaar is nog niet begonnen. Bakr introduceert zijn bezoeker bij de schooldirecteur, een man met een snor en een Chelsea-petje (de oude club van Salah). Die stelt zich voor als Ahmed Ramadan Awad (52), ooit een verdienstelijk rechtsback. ‘Salah is hier naar school gegaan’, zegt hij, ‘en toch krijgen wij geen cent van de stichting.’ Het verwijt blijft een tijdje in de ruimte hangen.

‘De school is gerenoveerd, er hoeft niets opgeknapt te worden’, antwoordt Bakr, zichtbaar in verlegenheid gebracht. Hij legt uit dat de stichting alleen private initiatieven steunt, geen scholen of andere instellingen die onder het ministerie in Caïro vallen. Weer een stilte. De renovatie, zal later blijken, was ruim twintig jaar geleden. ‘Het is oneerlijk’, herhaalt directeur Awad. ‘Onze school wordt verwaarloosd.’

Als buiten de avond valt, komen de inwoners naar een groot veld in het midden van Nagrig. Onder een gordijn van feestelijke lampjes worden er twee bruiloften gevierd. Kinderen en vrouwen dansen, de mannen zijn op hun paasbest gekleed. Onder hen is de vader van de voetballer, gehuld in een hemelsblauwe ‘galabeya’, de Egyptische tuniek. Hij schudt genereus alle handen, maar wil niet met de pers praten. Het feest gaat tot diep in de nacht door. Dat het geld de geesten verdeelt, lijkt even helemaal vergeten.

Mohamed Salah van Liverpool poseert in 2019 met de wereldbeker voor clubteams Beeld FIFA via Getty Images