Voor de hockeyers is het WK-brons een mooi vertrekpunt richting grotere successen

Jip Janssen mikt uit een strafcorner de bal op het Australische doel. Beeld AFP

Kritischer dan Jeroen Delmee zijn er in de sportwereld maar weinig. Maar zelfs de man die continu hamert op verbeterpunten concludeerde na de gewonnen troostfinale op Australië (3-1) dat hij geen enkele reden tot klagen had over zijn team op dit WK. ‘Wel ga ik de komende maand alles rustig analyseren om toch wat puntjes te vinden waarover ik kan zeuren richting de Olympische Spelen van Parijs’, zei Delmee met een glimlach voor de camera van ZiggoSport.

De bondscoach waakt ervoor om na zijn eerste succesje – op zijn debuuttoernooi als eindverantwoordelijke – achterover te leunen. Verslappen komt in het woordenboek van Delmee niet voor. Hij ziet de derde plek op het WK als een eerste stap, richting grotere successen.

De mondiale titelstrijd in India was de eerste grote testcase voor het Nederlands team dat in amper anderhalf jaar tijd een gedaantewisseling heeft ondergaan. Vanaf zijn aanstelling in september 2021 koos Delmee voor frisse, pijlsnelle spelers die zich volledig wilden committeren aan de nationale selectie. Met aantrekkelijk omschakelhockey maakten de nieuwe internationals vorig jaar veel indruk tijdens de gewonnen wedstrijdenreeks in de Pro League.

Maar op een WK gelden – zeker in de knock-outfase – andere wetten. Kon de relatief onervaren ploeg wel met de druk van een groot toernooi omgaan? Waren ze bedreven genoeg in het aanvragen van de videoscheidsrechter op het juiste moment? En misschien wel het belangrijkste: hoe zouden ze mentaal omgaan met tegenslagen?

Vlijmscherp

Na zes wedstrijden op het mondiale podium kan niet anders worden geconcludeerd dan dat de nieuwe hockeyploeg met vlag en wimpel is geslaagd voor zijn eerste examen. Het energieke team speelde met lef en durf, met vlijmscherpe counters als belangrijk wapen. Verdedigend gaf Nederland – met het sterke centrale duo Jip Janssen en Lars Balk – heel weinig weg. Het doelsaldo sprak voor zich: 32-4.

Het WK heeft de vernieuwde ploeg niet alleen veel vertrouwen gegeven, maar tevens de bevestiging dat de hockeyers zich kunnen meten met de wereldtop. In de halve finale hielden ze regerend olympisch kampioen België in de reguliere speeltijd op 2-2. Uiteindelijk moesten ze na shoot-outs het hoofd buigen.

De troostfinale tegen Australië – bij de start van dit WK de nummer één van de wereldranglijst – werd een interessant duel in mentale weerbaarheid. Na de 1-0-achterstand in het eerste kwart (strafcorner van WK-topscorer Jeremy Hayward, met negen treffers) speelde Nederland na rust de tegenstander stuk met drie goals in tien minuten tijd. Jip Janssen bracht zijn ploeg met een strafcorner langszij (zijn achtste goal dit WK), waarna de uitstekend spelende aanvoerder Thierry Brinkman twee goals maakte.

Vechtmachine

In het laatste kwart ontpopte Nederland zich tot een heuse vechtmachine. Acht minuten voor tijd werd Thijs van Dam met een onterechte gele kaart – en een tijdstraf van tien minuten – van het veld gestuurd nadat bij een sliding een Australiër ongelukkig over zijn been was gegleden. Protesteren had geen zin in; bij een gele kaart mag een team niet het oordeel van de video-scheidsrechter aanvragen.

Nederland verdedigde als een sterk collectief met tien man zijn 3-1-voorsprong. Australië, de verliezend finalist van de olympische finale van 2021, was niet bij machte om openingen te vinden in de hechte defensie. Met een man minder scoorde Balk zelfs de 4-1, maar deze treffer werd afgekeurd wegens een overtreding van Jonas de Geus op de keeper. In de laatste zes minuten verving Australië doelman Andrew Charter voor een extra veldspeler, maar Nederland doorstond de belegering zonder grote problemen.

De slotfase van het duel om de derde plaats was voor de mannen van Delmee de ultieme test in game management waar de bondscoach het zo vaak over heeft. Hoe breng je een wedstrijd over de streep als het allemaal tegenzit? Ook op dit vlak slaagde Nederland glansrijk in het duel met Australië. Na het laatste fluitsignaal werd de bronzen medaille intens gevierd.

Duitsland wereldkampioen

Het is de vierde keer in successie dat Nederland op het WK het podium haalt na brons in 2010 en twee zilveren medailles in 2014 en 2018. De top-3 van het WK in India bestond zondag louter uit Europese landen. Duitsland kroonde zich voor het eerst sinds 2006 tot wereldkampioen. De Duitsers versloegen in de spannende finale titelverdediger België (geleid door de Nederlandse coach Michel van den Heuvel) in shoot-outs. De wedstrijd was na 60 minuten in 3-3 geëindigd.

Het volgende grote hockeytoernooi is het EK in Mönchengladbach in augustus waar Nederland zijn Europese titel van 2021 verdedigt. Voor de winnaar van EK-goud ligt een ticket klaar voor de Olympische Spelen.