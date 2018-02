Voor de derde maal op rij olympisch kampioen: is Sven Kramer de beste schaatser aller tijden?

Voelt Kramer zich de beste schaatser of olympiër?

Dat valt te betwijfelen, al zal hij zich dat soort complimenten ongetwijfeld laten aanleunen. Bij zijn debuut op de 5 kilometer, in 2006, eindigde Kramer als tweede. 'Eerste loser' noemde hij dat. Volgens die redenering heeft hij bij de Spelen vaker verloren dan gewonnen. In twaalf wedstrijden, verdeeld over vier verschillende Winterspelen, greep hij acht keer naast de hoofdprijs. Hij heeft een op de drie wedstrijden gewonnen, een gemiddelde van 33,3 procent. Thunberg won, verdeeld over twee Winterspelen, vijfmaal goud in acht wedstrijden: 62,5 procent. De score van Eric Heiden is onovertroffen. Hij won in zijn enige olympische toernooi alle afstanden: een perfecte score van 100 procent. Daarna stopte hij.