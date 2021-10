Voor de derde keer op rij buigt Barça met Koeman op de bank voor Real

Sergino Dest (midden) grijpt naar zijn hoofd na het missen van een kans. Beeld REUTERS

Ronald Koeman mag de eerste Barcelonaspeler zijn die, in 1992, het winnende doelpunt maakte in een Europa Cup I-finale, hij is ook pas de tweede Barcelonacoach die zijn eerste drie Clásico’s verloor. Het klassieke treffen met aartsvijand Real Madrid eindigde zondagmiddag in 1-2. Twee Real-spelers die, net als Koeman in 1992, als verdediger waren opgesteld, David Alaba en Lucas Vázquez, scoorden uit fenomenale counters.

In Koeman is recentelijk het vertrouwen uitgesproken door het Barcelona-bestuur. Maar de Nederlander weet ook dat je niet te vaak moet verliezen, en zeker niet van Real, hoe oneindig veel dieper de zakken van die club ook mogen zijn tegenwoordig.

Iedereen moest zondagmiddag naar Camp Nou komen van Barcelona-voorzitter Laporta, want Barcelona ging winnen, zei hij van tevoren. Tja, de Catalaanse borst moet vooruit, geldcrisis of niet, leegloop of niet, een lading miskopen en blessures of niet. Wie wil er komen kijken naar een ploeg in transitie? Waarbij de jeugd nog te jong is, de routiniers te oud en de nieuwkomers van aanmerkelijk minder allooi?

Enfin, de socio’s kwamen. Mede door corona zat het imposante oerstadion pas voor het eerst sinds Koeman in de zomer van 2020 aantrad goed vol. Maar voor het eerst in zestien jaar ontbrak Lionel Messi op de loonlijst bij Barcelona. Messi scoorde in 45 ontmoetingen met Real 26 keer.

Zijn land- en generatiegenoot Sergio Aguëro nam in zijn eerste klassieker de honneurs waar met zijn eerste treffer voor Barcelona, maar die viel pas kort voor het eindsignaal. In de 96 minuten daarvoor loste de ploeg van Koeman slechts een schot op doel.

Ja, er was een gigakans voor Sergiño Dest, maar die schoot vlak voor het doel hopeloos over. Back Dest begon als rechtsbuiten, dat zegt al veel over de personele problemen. Snelheid wordt voorin node gemist, en Dest is snel, maar was eigenlijk harder nodig om de rappe Real-dribbelaar Vinicius af te stoppen. En dus verhuisde hij na rust weer terug. Desondanks gaf de in Almere geboren Amerikaan in de slotfase nog de assist op Agüero.

Barcelona-speler Memphis Depay in actie tegen David Alaba van Real Madrid. Beeld Reuters

Hoe goed de hele en halve Nederlanders zijn straalt ook af op Koeman. Hij haalde ze of maakte ze belangrijk. Frenkie de Jong was weinig opvallend en werd gewisseld. Luuk de Jong hoorde gefluit van de eigen fans bij zijn entree in de 85e minuut. Memphis Depay bood eerst Dest en daarna Coutinho grote kansen, maar zijn balverlies, diep op de helft van Real, leidde de 0-1 van Alaba in, en dat wordt hem zwaar aangerekend door de Spaanse pers.

Barcelona probeerde wel aan te vallen, zeker na die 0-1 in de 32e minuut, maar samenhang, vernuft en doortastendheid ontbraken, ook in defensief opzicht.

Tegen Ziggo Sport sprak Koeman vooraf glimlachend dat hij er ‘misschien over getwijfeld had’ om het bondscoachschap van Nederland te verruilen voor Barcelona als hij vantevoren had geweten wat hem in zijn lievelingsstad te wachten stond. Hij moet noodgedwongen verjongen, er is ook toptalent voorradig, maar Fati (18), Gavi (17) en Pedri (18) zijn nog wel erg jong en de meest gelouterde van hen, Pedri, is geblesseerd. De jonge Messi had Ronaldinho, Henry en Eto’o om zich heen en is dan ook nog een speler die volgens Koeman nooit geëvenaard zal worden.

Griezmann, Dembélé en Coutinho zouden, zeker op basis van hun gepeperde prijskaartje, nu de ervaren sterren moeten zijn, maar zijn respectievelijk uitgeleend, geblesseerd en geflopt. De ingevallen Coutinho trapte in blessuretijd in kansrijke positie hopeloos naast de bal, waarna Real eruitvloog en 0-2 maakte via Vázquez.

Koeman probeerde na afloop positief te blijven, stelde dat zijn ploeg meer verdiend had, maar wist al wat er zal volgen de komende dagen: ‘onweer’. Bij het wegrijden bij Camp Nou kreeg hij daar al een voorproefje van. Enkele tientallen supporters drongen samen om zijn auto en sloegen op de motorkap. In een korte verklaring liet de club even later weten ‘de gewelddadige en minachtende handelingen die onze trainer heeft meegemaakt bij het verlaten van Camp Nou’ te veroordelen.