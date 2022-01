Schaakrubriek

Voor Carlsen verloopt het jaar na zijn wereldtitel nog stroef

Het beste jaar uit de carrière van Magnus Carlsen was 2019. Bevrijd van de stress van een maar net goed afgelopen WK-tweekamp tegen Fabiano Caruana won hij acht toernooien op rij en bleef hij 79 partijen lang ongeslagen. Hij sloot in stijl af door in de laatste decemberweek in Moskou de wereldtitels in het rapid- en blitzspel te heroveren.