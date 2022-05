Voor 37,5 miljoen dollar per seizoen wordt Tom Brady de bestbetaalde tv-commentator in de VS

Tom Brady zwaait naar de fans in Tampa. Beeld AP

In de verhitte stoelendans van commentatoren van American footballcompetitie NFL zette FOX Sports vorige week alvast een glimmende, vergulde troon klaar voor Tom Brady, de succesvolste speler van de afgelopen twintig jaar. Wanneer de 44-jarige quarterback met pensioen gaat, kan hij als co-commentator aan de slag bij de tv-zender die hem, verspreid over tien seizoenen, in totaal 375 miljoen dollar zal betalen.

Het bedrag leidde tot een schokgolf in het Amerikaanse medialandschap. Brady wordt in één klap de met afstand bestbetaalde sportcommentator van de Verenigde Staten. Met zijn tv-salaris zou hij komend seizoen achtste staan op de ranglijst van bestbetaalde spelers. In slechts een van zijn 22 seizoenen in de footballcompetitie, verdiende de zevenvoudig kampioen meer dan hij als commentator zal opstrijken.

Wanneer de deal ingaat, is nog niet duidelijk. In februari kondigde Brady zijn pensioen aan bij Tampa Bay Buccaneers, naar eigen zeggen omdat hij meer tijd met zijn gezin wilde doorbrengen, maar een maand later kwam hij terug op zijn besluit. ‘Ik hoor nog op het veld in plaats van de tribune’, zei hij toen.

Jagend op achtste kampioensring

Bij de Buccaneers heeft Brady ‘unfinished business’, zo schreef hij afgelopen week op Twitter bij het nieuws van zijn overeenkomst met Fox Sports. Brady jaagt nog op zijn achtste kampioensring. Het is waarschijnlijk dat hij na het komende seizoen, dat in september begint, daadwerkelijk zal stoppen, en vervolgens dus zal verhuizen naar het commentaarhok.

De aanstaande samenwerking met Brady werd dinsdag bekendgemaakt door Lachlan Murdoch, ceo van FOX en zoon van mediamagnaat Rupert Murdoch. Over de details deed hij geen uitspraken, het was The New York Post die de waarde van de overeenkomst onthulde.

Het exorbitante bedrag staat symbool voor een doldwaze strijd om bekende commentatoren die de afgelopen jaren losbarstte tussen de vijf zendgemachtigden: FOX Sports, ESPN, CBS, NBC, en sinds dit jaar de streamingdienst van Amazon.

In 2020 zette CBS de toon toen het de populaire Tony Romo een contractverlenging voor 18 miljoen dollar per jaar aanbood. De voormalige quarterback van Dallas Cowboys maakte indruk met zijn kennis van het spelletje, en de vaardigheid om bepaalde spelsituaties te voorspellen voor ze plaatsvinden. FOX hoopt dat Brady hem kan evenaren.

De gekte rondom de commentatoren bereikte dit voorjaar een hoogtepunt met een stoelendans waarbij zendgemachtigden in het wilde weg met miljoenen strooiden. Troy Aikman, voormalig quarterback van Dallas Cowboys, en zijn vaste partner Joe Buck verruilden FOX Sports voor ESPN, waar Aikman 18 miljoen dollar per seizoen zal gaan verdienen.

Tom Brady: eerst nog kampioen worden met Tampa Bay Buccaneers, daarna cashen als tv-commentator. Beeld AP

Al Michaels, jarenlang dé NFL-stem bij NBC, werd voor miljoenen weggekaapt door Amazon. Het contract van Brady was de kers op de taart.

Geldsmijterij

Een verklaring voor de geldsmijterij van de zenders wordt onder meer gezocht in de komst van Amazon, de eerste nieuwe aanbieder sinds FOX Sports in 1994 een stukje van de NFL-taart kocht.

De bekende commentatoren zouden bovendien het aanzien van zenders vergroten, en daarmee helpen bij het behouden van beeldrechten. De kabelzenders klampen zich krampachtig vast aan hun NFL-wedstrijden, die veruit de meeste kijkers trekken. In het afgelopen jaar waren 75 van de 100 best bekeken tv-programma’s in de Verenigde Staten footballwedstrijden.

Voor de kijkcijfers maakt het niettemin weinig uit wie commentaar geeft, blijkt uit onderzoek. ‘Het heeft nauwelijks invloed,’ sprak voormalig ESPN-baas John Skipper in een podcast. ‘De strijd om de commentatoren gaat vooral om trots.’ Bij FOX Sports wordt Brady daarom behalve commentator en analist ook ‘ambassadeur’, verklaarde de zender. De hoop is dat sommige deuren makkelijker openen met de beste footballspeler ooit in dienst.

Zonder ervaring

Brady neemt zonder enige ervaring plaats in het commentaarhok. Voor spelers met ambities in de media biedt de NFL speciale spoedcursussen aan, maar aan hem zullen de schoolbanken niet besteed zijn.

De grootste sterren uit de competitie gooien zichzelf meteen in het diepe, zoals Romo deed. De gebroeders Peyton en Eli Manning, beiden NFL-kampioenen, vonden hun plek op de maandagavond van ESPN, waar ze met de Manningcast een succesvol alternatief bieden voor de reguliere uitzending. De twee keuvelen wat met beroemde gasten, van basketballer LeBron James tot komiek David Letterman, en leveren tussendoor commentaar op de wedstrijd. Het concept sloeg aan, ook de Mannings kregen een contractverlening.

Dat het niet altijd goed gaat, bewees de legendarische quarterback Joe Montana, die het in 1995 na een enkel, ongemakkelijk televisiejaar voor gezien hield. Over nieuwkomer Drew Brees, niet lang geleden gestopt als quarterback van New Orleans Saints, zijn de meningen nog verdeeld.

Of Brady het vak in zijn vingers heeft, moet blijken. In twintig seizoenen bij New England Patriots was de Amerikaan een vrij kleurloze, gladgestreken persoonlijkheid, maar sinds zijn overstap naar Tampa in 2020, lijkt hij te zijn opgebloeid, toont hij over humor en zelfspot te beschikken. Aan zijn kennis zal het hoe dan ook niet liggen. Aan zijn salaris evenmin.