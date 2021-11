Voor 300 miljoen rijdt de Formule 1 graag tien jaar in Qatar

De Formule 1-coureurs tijdens de vrije training van vrijdag op het Losail-circuit waar zondag de GP van Qatar wordt gereden. Beeld Karim Jaafar/ AFP

Mail van de Formule 1: schrik in Qatar niet van scheurende konvooien, militairen op straat of tijdelijke controleposten. De autoriteiten hebben in hoofdstad Doha een anti-terreuroefening gepland, alvast in de voorbereiding op het WK voetbal dat exact over een jaar begint. Toevallig valt die oefening samen met het allereerste Formule 1-weekeinde in het land.

De oliestaat dendert van het ene naar het andere megasportevenement. Soms botst dat. Dat mag alleen niet leiden tot een verkeerde indruk van het land. De Formule 1 besloot in september pas naar Qatar af te reizen, toen de GP in Australië wederom geschrapt moest worden. In allerijl moest er een race worden opgetuigd, in een land dat vooral met iets anders bezig blijkt.

Op tal van plekken, met name rond hotels en boulevards, is Doha een bouwput, allemaal om het land er voor het WK zo fris en fraai mogelijk uit te laten zien. Enkel de veelbesproken stadions, de een nog futuristischer dan de ander, ogen af. Alles draait om het WK. De eerste hint naar de Formule 1 komt na de landing op het internationale vliegveld pas op de snelweg, via een billboard dat verwijst naar de ticketpagina.

Lege tribunes

De koningsklasse lijkt dus een jaar of twee te vroeg in Qatar te zijn. Vrijdag toonden de grotendeels lege tribunes dat nog maar weinig fans de weg naar het circuit weten te vinden. Mogelijk ook omdat er geen tijd meer was grote concerten rond de race te plannen, zoals bij andere GP’s in het Midden-Oosten vaak het geval is.

Al die kanttekeningen waren voor Qatar alleen geen reden om nee te zeggen tegen de F1. Als iets kan, gebeurt het. Bij de entree van het pitgebouw van het Losail-circuit staat een bord met daarop de ontstaansgeschiedenis van de baan, die in 2004 werd geopend. ‘In 175 dagen van concept naar finish’, staat er in grote letters boven.

Het land toont graag dat er niets onmogelijk is. Kees Wieringa bekijkt het met scepsis. Hij runde ruim vier jaar een kunstmuseum in Qatar voor een sjeik; een succesvolle zakenman die tevens lid is van de machtige koninklijke familie Al-Thani. Hij leerde in die jaren het land goed kennen. Wieringa bewonderde de grenzeloze dadendrang van de Qatarezen, maar schrok tegelijk van de schaduwkanten van de maatschappij waarin vooral veel niet is wat het lijkt.

‘Wat ze ontzettend goed kunnen, is hun gasten inpakken’, zegt Wieringa, die na zijn terugkeer vorig jaar zijn ervaringen opschreef in zijn boek Inshallah. Bijvoorbeeld met luxehotels of het inzetten van ambassadeurs. Vorige maand verbond voetbalicoon David Beckham zich nog voor 175 miljoen euro voor tien jaar aan het land. Het land vergaart zo soft power, oftewel aanzien, om zo ook in een toekomstige wereld zonder fossiele brandstoffen een plek op het wereldtoneel te houden.

Positief imago

Wieringa: ‘Qatar wil boven alles uitstralen het walhalla te zijn van de Arabische wereld. Het is van essentieel belang dat het imago positief is en dat er dus positief over het land wordt bericht. Daarachter zit alleen een nare maatschappij, die niet in balans is.’

Hij doelt daarmee op de positie van de ruim 1,5 miljoen arbeidsmigranten uit voornamelijk India, Nepal en Bangladesh. ‘En het geldt ook voor de Qatari’s zelf’, zegt hij. ‘Je wordt er niet sympathieker van als je zoveel geld hebt. Er leven daar veel mensen zonder empathie, ik heb veel eenzaamheid gezien.’

Dat de Formule 1 kiest voor Qatar noemt hij ‘een beetje triest’. Wieringa ‘Die sport is een feestje voor de rijken en waar kan dat beter dan in Qatar? Ze komen voor het geld. Dat is wel duidelijk, want voor de samenleving doe je het niet. Je erkent eigenlijk een dictatuur en accepteert dat er geen scheiding tussen religie en staat is.’

Direct na de aankondiging van de Qatarese GP kwam er kritiek van mensenrechtenorganisatie Amnesty International. Coureurs en teams zouden zich volgens Amnesty onder meer moeten uitspreken over het omstreden kafala-systeem (arbeidssysteem waarin gastarbeiders nagenoeg geen rechten hebben) en mensenrechten. Dat moest de illusie van sportswashing blootleggen, oftewel sport gebruiken als bliksemafleider van problemen.

Verstappen: zaak organisatie

Vragen over die oproep leidde donderdag bij de coureurs tot behoedzame reacties. ‘Ik plan niet waar we racen of waar we naartoe gaan’, zei Max Verstappen, gevraagd naar zijn standpunt. ‘Dus ik denk dat je die vraag bij de organisatie moet neerleggen.’

Zijn titelconcurrent Lewis Hamilton toont zich in de regel openhartiger over dergelijke kwesties, maar woog ook nadrukkelijk zijn woorden. Hij zei net als Verstappen dat de coureurs niet bepalen welke landen de sport aandoet, maar erkende dat de F1, inclusief hijzelf, in het verleden ‘onwetend van sommige problemen’ naar landen is afgereisd. ‘En dan is het aan jezelf: ga je je daarin verdiepen?’

Volgens Hamilton, die dit weekeinde met regenboogkleuren op zijn helm rijdt, is de Formule 1 in landen als Qatar minimaal verplicht het bewustzijn over de problematiek in het land te vergroten. ‘Deze plekken moeten kritisch onder de loep genomen worden. Gelijke rechten is een belangrijk thema. Tegelijk moeten we ook leren over gebieden die vreemd voor ons zijn en dat alles niet in één keer anders kan zijn. We komen hier niet vandaan, het is ontzettend complex.’

De Formule 1 zelf reageerde op de Amnesty-kritiek door te benadrukken dat het de eigen standpunten als het gaat om bijvoorbeeld mensenrechten altijd kenbaar maakt aan partners en overheden. Binnen die kaders worden de races ook georganiseerd, aldus de Formule 1, en zijn er afspraken gemaakt.

Kees Wieringa vindt dat naïef. ‘Ik neem aan dat in zo’n megacontract degene die betaalt bepaalt.’ Hij doelt daarmee op de deal tussen Qatar en de F1, die tegelijk werd aangekondigd met de race van dit jaar: vanaf 2023 trekt de sport voor zeker tien jaar naar Qatar.

300 miljoen

Om wat voor bedragen het gaat, blijft in de regel geheim. Wel is bekend dat de gemiddelde fee die een circuit aan de Formule 1 jaarlijks moet betalen om een Grand Prix te organiseren zo’n 30 miljoen euro is. ‘Historische’ circuits zoals Monza of Monaco betalen vaak minder dan dat bedrag vanwege hun belang voor de sport.

Voor olielanden die de Formule 1 nadrukkelijk als uithangbord gebruiken, zoals Qatar, ligt dat bedrag aanmerkelijk hoger. Het is daarom allesbehalve een voorzichtige schatting dat Qatar in het komend decennium zeker 300 miljoen overmaakt naar de Formule 1. Het zou gaan om de lucratiefste F1-deal ooit.

Bas van Rossum, sporteconoom verbonden aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, zegt dat dergelijke deals eigenlijk te goed zijn voor een sport om af te wijzen. Voor zijn werk als docent sporteconomie was hij manager van de sponsorafdeling van Ajax. Daar speelde een soortgelijke afweging een paar jaar geleden in het klein, zegt hij, toen Qatar de club vroeg in de winterstop langs te komen.

‘We hadden van Bayern, dat al langer samenwerkte met Qatar, gehoord dat faciliteiten daar perfect waren en dat we die kans niet moesten laten liggen. Eerder gingen we in de winter weleens naar Brazilië, met veel mindere trainingsvelden. Dan waren we blij na de winterstop direct te winnen, anders lag het aan het trainingskamp. Verder is het zo: als jij niet gaat, gaat een ander wel.’

Bij de Formule 1 speelt ook mee dat de sport uit een financieel zwaar coronajaar komt. Tal van races werden geschrapt vanwege de pandemie. Dat kostte de klasse veel geld. Ter vergelijking: van de ruim 2 miljard euro die de Formule 1 omzette in het laatste ‘normale’ jaar voor de pandemie, in 2019, kwam bijna eenderde van de circuits.

‘Met zo’n deal creëer je stabiliteit na een moeilijk jaar’, zegt Van Rossum over de keuze voor Qatar. Hij verwacht verder dat de schaduwkant van het land nauwelijks een rol speelt bij de overweging van fans de sport wel of niet te volgen.

5 GP’s op Arabische circuits

‘Formule 1 is een tv-sport’, legt hij uit. ‘We willen vooral onzekere uitkomsten. Zo’n nek-aan-nekrace tussen twee helden als Verstappen en Hamilton dit seizoen is dan veel belangrijker voor de sport.’ Het maakt dan ook niet uit waar het is, zegt Van Rossum.

Onder meer gedwongen door de pandemie blijft de Formule 1 nu zelfs tot en maart 2022 in het Midden-Oosten; de laatste drie GP’s van dit jaar en de eerste twee van volgend jaar worden verreden voor vergelijkbare woestijndecors. ‘Daar stappen fans moeiteloos overheen’, zegt Van Rossum. Sterker: de eerste races in Qatar en die van volgende week in Saoedi-Arabië konden volgens hem eigenlijk op geen beter moment verreden worden. ‘We weten nog helemaal niets van die circuits en dat maakt het nog spannender.’

F1-baas Stefano Domenicali verdedigde afgelopen week tegenover BBC de deal met Qatar door te stellen dat de ‘schijnwerpers van de Formule 1' juist cultuurveranderingen kunnen versnellen. Het uitsluiten van dergelijke landen zal de situatie in ieder geval niet verbeteren, denkt hij. ‘Het werkt eerder averechts.’

Of de Formule 1 de komende tien jaar tijd iets kan veranderen in Qatar? ‘Daar hoop je natuurlijk wel op, maar ik geloof er niks van’, zegt Kees Wieringa op basis van wat hijzelf zag in het land.

‘Ik heb het eerder zien verslechteren daar, ondanks al die beloftes. Het is conservatiever geworden en de invloed van religie wordt groter’, legt hij uit. Als voorbeeld noemt hij de doodstraf, die dit jaar voor het eerst in bijna twintig jaar weer is uitgevoerd in Qatar.

Wieringa: ‘Het is best hypocriet hoe het Westen naar Qatar kijkt, omdat iedereen er belangen heeft. Maar boven alles is het allemaal ontzettend jammer. Qatar is rijker dan ooit door die hoge brandstofprijzen. Waarom stoppen ze al dat geld voor bijvoorbeeld de Formule 1 niet in het gezonder maken van de samenleving? Het draait om status. Daar moet alles voor wijken.’