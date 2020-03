‘Vollgass-Fussball’ wordt met nieuwe trainer Roger Schmidt de standaard bij PSV

Roger Schmidt op het trainingsveld van zijn vorige club: Beijing Guoan. Beeld Hollandse Hoogte / Imagine China

De aanstelling van Schmidt is een trendbreuk bij PSV dat de laatste jaren met Phillip Cocu en de in december ontslagen Mark van Bommel coaches uit de eigen opleiding naar voren schoof. ‘We wilden nu niet per se een trainer van buitenaf’, vertelt De Jong, telefonisch vanuit Argentinië waar hij de door PSV uitgeleende spits Maxi Romero bezoekt. ‘In onze profielschets was Schmidt de eerste kandidaat.’

Ajacied Daley Blind zei na de bijles van Salzburg in 2014 (0-3) dat hij in de Arena nog nooit zo onder druk was gezet. ‘We kwamen er niet onderuit.’ Schmidt liet niet alleen Ajax in verbijstering achter, Salzburg greep elke tegenstander bij de strot. Hij werd met de Oostenrijkers landskampioen en won de beker. Ook bij Bayer Leverkusen etaleerde Schmidt zijn handelsmerk.

In de woorden van De Jong: ‘Aanvallend spelen, met veel druk op de bal en de tegenstander. De energie van het team overbrengen op het publiek; vanuit die dominantie willen we wedstrijden winnen. Teams van Schmidt hebben een herkenbare stijl van spelen.’

Al na de trainingsstage in Qatar voerde Schmidt met algemeen directeur Toon Gerbrands en De Jong urenlange gesprekken over het karakter van de club. Tot ieders verrassing bleven de onderhandelingen geheim. Schmidt noemde het typerend voor de omgangsvormen bij PSV. ‘Voor mij is vertrouwen de basis om met elkaar aan de slag te gaan’, verklaarde hij op de website van PSV.

De Jong: ‘We hebben hem onze clubcultuur uitgelegd en duidelijk onze sterktes en zwaktes aangegeven. Je moet een nieuwe coach een volledige schets geven van de mogelijkheden bij een club. Het is ook goed dat Schmidt er met een frisse blik naar kijkt. Roger is een gewilde trainer, mooi dat hij voor ons kiest.’

Schmidt was na zijn vertrek bij het Chinese Beijing Guoan clubloos, maar het is volgens De Jong nooit een optie geweest om hem meteen in januari aan te stellen. ‘Roger was er heel stellig in, hij wilde niet halverwege het seizoen instappen. Ook voor ons was dat niet het ideale scenario. Hij wil nu ook dat de focus op dit seizoen is gericht, met Ernest Faber als hoofdcoach. Pas op zijn eerste werkdag wil Schmidt zichzelf presenteren.’

Past de filosofie van Schmidt wel bij deze selectie? Hij was aanwezig bij het duel met Ajax in de Johan Cruijff Arena en die treurige voorstelling van PSV kan hem onmogelijk over de streep hebben getrokken. De Jong, lachend: ‘Kun je nagaan hoeveel potentie hij zag in deze groep. We hebben vooraf aangegeven wat mogelijk is, welke transfers zouden kunnen plaatsvinden.’

De Jong houdt rekening met het vertrek van aanvoerder Denzel Dumfries, het 18-jarige toptalent Mohammed Ihattaren moet de architect worden van het PSV nieuwe stijl. En met de miljoeneninkomsten voor Lozano en Bergwijn kan De Jong investeren in de groep die Schmidt voor ogen heeft. Hij heeft niet geëist dat de club komende zomer 100 miljoen euro uitgeeft aan versterkingen. De Jong: ‘Als jij er de helft bijlegt, gaan we dat doen.’

Interim-coach Ernest Faber keert na de zomer weer terug in zijn oorspronkelijke rol als hoofd opleiding, hij zal er met Schmidt voor moeten zorgen dat de jeugd blijft doorbreken bij PSV. De Jong roemde de werkwijze van Schmidt, die bij Salzburg de huidige Liverpool-aanvaller Sadio Mané opleidde en bij Bayer Leverkusen de toen 16-jarige Kai Havertz liet debuteren. Schmidt gaf ook ruimte aan de latere internationals Henrichs, Tah en Brandt.

Speelt PSV volgend seizoen als het Liverpool van Jürgen Klopp of het Bayer Leverkusen van Peter Bosz, twee geestverwanten van Schmidt? ‘Laten we het hopen’, zegt De Jong. ‘Schmidt begreep ook wel waar we vandaan kwamen, hij beseft dat we na zo’n crisis niet ineens dominant kunnen gaan spelen. Roger is ervan overtuigd dat zijn spelopvatting volgend seizoen zichtbaar is bij PSV. En uiteindelijk gaat het toch om winnen.’

Schmidt conformeerde zich onmiddellijk aan de onveranderde doelstellingen van PSV. ‘Spelen om de landstitel en kwalificatie voor de Champions League’, zoals De Jong het formuleert. En het liefste met een speelwijze die tot de verbeelding spreekt. Balletje breed of terug, breien in de aanvalsopbouw? Het zal in de huisstijl van Roger Schmidt snel tot het verleden behoren. In het Philips Stadion wordt ‘Vollgass-Fussball’ de nieuwe standaard.