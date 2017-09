Volleybalvrouwen naar kwartfinale EK ten koste van zielloos Kroatië

Zij en niemand anders was de reden van zijn plotselinge vertrek uit Nederland, benadrukt Guidetti opnieuw. Niemand in de Nederlandse ploeg gelooft hem. 'Een lulverhaal' noemde Robin de Kruijf de argumenten van Guidetti, vorige week in NRC Handelsblad. Hij zou voor het grote geld in Turkije zijn bezweken.



Guidetti weet dat de Nederlandse internationals hem als een verrader beschouwen. 'Ik heb begrepen dat ze nog steeds boos zijn. Maar als ze op iemand wraak zouden moeten nemen, is het Alison. Ik heb immers voor haar en mijn gezin gekozen, en niet voor het Nederlandse team. Maar het doet me pijn om verhalen te lezen die ver bezijden de waarheid zijn. Het verschil in salaris tussen Nederland en Turkije was het bedrag van een kop koffie bij de Starbucks.'



Moeten we het nu nog over Guidetti hebben, vraagt Grothues. Zijn voorspelling bij het EK kan haar wel bekoren. 'Wij in de finale tegen Servië? Daar teken ik voor.' En met een cynische ondertoon: 'Ach, Giovanni is zo'n aardige man.'