Volleybalvrouwen na formidabel gevecht tegen gastland Azerbeidzjan naar EK-finale

Krakende reuzen

De opslag maakte het verschil, toen Alijeva aanvalster Mammadova afloste en evenmin een fatsoenlijke pass afleverde. Na een killblok op Samadova was het even stil in de volgepakte National Gymnastic Arena: 19-25. Het Nederlandse team hield de opgaande lijn vast in set 3. In vele rally's zag je het verschil tussen soepel bewegende en sterk verdedigende atleten aan Nederlandse kant en krakende reuzen bij Azerbeidzjan.



De Nederlandse passlijn pareerde de verwoestende spongservice van Rahimova steeds beter. Illustratief was de knappe pass van Buijs, waarop Grothues scoorde. Azerbeidzjan richtte zich even op, toen de Nederlandse vrouwen in de derde set naar 8-4 waren uitgelopen. Poznyak scoorde met de opslag. Maar het bleef opvallend hoe Azerbeidjan juist Grothues, de beste passer van het Nederlandse team, bleef opzoeken.



Het herstel van de volleybalsters volgde onmiddellijk. Met een geniepige 'jump float' serveerde Grothues haar ploeg van 10-10 naar 16-10. Die marge was voldoende, al kwam Azerbeidzjan nog terug tot 18-16. Met een dubbele wissel Stoltenborg/Plak en debutant Jasper op de servicelijn sloeg Nederland het beslissende gaatje: 25-19.