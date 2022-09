Volleybalvrouwen klimmen uit dal en zijn outsider op WK in eigen land

Anne Buijs (r) blokkeert een bal van de Japanse vrouwen tijdens de oefeninterland Nederland - Japan. Beeld Jiri Buller / de Volkskrant

Een ding heeft Anne Buijs het afgelopen jaar wel geleerd. Sinds ze aanvoerder is van het Nederlands volleybalteam is, kan ze zich geen slechte bui meer veroorloven. ‘Ik kan het in ieder geval niet te veel laten zien, dus als ik eens een mindere dag heb, probeer ik maar in mezelf chagrijnig te zijn.’

Het is heel simpel, zegt Buijs (30) na de met 3-0 gewonnen oefenwedstrijd tegen Japan. Als ze niet het goede voorbeeld geeft, merkt ze meteen het effect. ‘Als ik er een beetje sip bij ga lopen dan zie je gewoon dat mensen dat gedrag heel snel gaan kopiëren’, legt ze uit. ‘Dan denk ik wel eens: jullie zijn toch gewoon allemaal individuen? Doe lekker wat je zelf voelt. Maar als aanvoerder moet je toch altijd laten zien dat je sterk bent.’

Niet dat ze veel slechte dagen heeft de laatste tijd, ze kijkt uit naar het WK dat eind deze maand in eigen land begint. Dat moet gebeuren met een ploeg die de laatste jaren flink vernieuwd is. Buijs maakte deel uit van het team dat op de Olympische Spelen in 2016 en het WK in 2018 net naast de medailles greep. In de jaren stopten veel routiniers, onder wie steraanvaller Lonneke Slöetjes, met volleyballen of met spelen bij het nationale team.

‘Op het WK zijn we geen topfavoriet, dat durf ik wel te zeggen’, zegt Buijs. ‘De laatste jaren zijn we toch een beetje weggezakt helaas, maar ik denk wel dat we weer heel goed bezig zijn. Vandaag houden we ons niveau gewoon vast, ook met nieuwe, onervaren speelsters. Met het thuispubliek straks hopen we nog een, twee stapjes boven onszelf uit te stijgen.’

Uitstekende test

De wedstrijden zaterdag en zondag tegen Japan waren daar een uitstekende test voor. Nederland staat tiende op de wereldranglijst, Japan drie plekken hoger. Zondag won Nederland de eerste twee sets, maar trok Japan met 2-3 toch aan het langste eind. Zaterdag werd relatief eenvoudig met 3-0 gewonnen.

‘Zij speelden nog niet met hun sterkste speelster’, zegt een tevreden bondscoach Avital Selinger na de eerste wedstrijd. ‘Maar wij misten er ook een paar.’ Zo bleven Nika Daalderop, die volgend jaar gaat spelen voor de Turkse wereldtopclub Vakifbank, en routinier Myrthe Schoot aan de kant.

Op hun posities stonden zaterdag Fleur Savekool en Florien Reesink, die het afgelopen seizoen voor Team 22 speelden. Het beloftenteam van de volleybalbond traint onder leiding van Selinger op Papendal en doet mee aan de Nederlandse competitie. Zo moeten talenten versneld worden klaargestoomd voor het WK en straks, met Team 24, voor de Spelen in Parijs.

‘Vandaag stonden er speelsters op het veld van wie dat vorig jaar ondenkbaar was’, zegt Selinger. ‘Zonder Team 22 hadden we Fleur Savelkoel vandaag niet zo goed zien spelen.’ Uit het beloftenteam nam hij vier onervaren speelsters op in zijn selectie. Savelkoel (27) is al wat ouder en verhuist na de zomer naar Potsdam, de nummer twee in de Bundesliga. Jongeren als Jolien Knollema en Indy Baijens spelen al langer in het buitenland.

Verrast over de prestaties

Aanvoerder Buijs is geregeld verrast over de prestaties van haar relatief nieuwe teamgenoten. Jarenlang speelde ze met dezelfde speelsters, die elkaar blindelings wisten te vinden en weinig verrassingen meer voor elkaar hadden. Ze wisten waar iemand zou staan, wie welke bal moest nemen en wanneer ze rugdekking zouden krijgen. ‘Nu denk ik soms echt: wow Jolien, waar komt die opeens vandaan? Dan slaat ze echt een prachtige bal. Of Florien, die zo helemaal uitgestrekt nog een bal in de hoek pakt.’

Ook Selinger is verbaasd ‘in positieve zin’ verbaasd over de basis die in zo’n korte tijd is gelegd. Mede door corona is de opbouw van de nieuwe ploeg laat op gang gekomen, eind 2020 werd hij bondscoach. Vorig jaar was er al een verrassende vierde plek op het EK.

Voor het WK ziet hij zes landen – Brazilië, China, Servië, Amerika, Turkije en Italië – die er bovenuit steken. ‘Die zijn sterker, als ik reëel ben’, zegt de bondscoach. ‘Als wij in onze sterkste opstelling kunnen spelen, kunnen van die landen winnen, maar we zijn nog fragiel. Een groot deel van de groep mist nog ervaring, die moeten uren maken.’

Hij knikt naar Buijs, die een paar meter verderop staat, en zegt lachend: ‘Dat geldt niet voor iedereen. Anne heeft die universiteit al gehad en is met cum laude geslaagd. En nu moet ze er gewoon staan.’

Komt goed op het WK, denkt zijn aanvoerder. ‘Nu is het natuurlijk het allermakkelijkst, want je hebt een prachtig podium in eigen land. Dus motivatie, hoezo zou je die niet hebben?’