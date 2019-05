Volleybalsters zijn begonnen aan een loodzwaar interlandseizoen

Bondscoach Jamie Morrison heeft zijn vrouwen extra rust voorgeschreven om de interlandzomer fit door te komen. De Amerikaan had vorige week een cynische blik, toen hij vertelde dat hij vorig jaar, in het WK-jaar, zijn speelsters vier dagen vakantie had gegeven tussen clubseizoen en interlandseizoen.

Nu leek hem tien dagen meer op zijn plaats. ‘Ik wil meer dagen’, sprak topspeler Celeste Plak zaterdag na de gewonnen Champions League-finale in Berlijn. ‘Ik moet het team energie geven. Dat is mijn rol. Maar dan moet ik natuurlijk wel energie hebben.’

Nederland heeft een zomer met vijftien interlands in de Nations League. Elke week drie wedstrijden, vijf weken op rij, met eventueel nog een finaleweek in China, met drie extra duels. Vorig jaar reikte Nederland tot die finale in Nanjing.

De tegenstanders komen uit de top-16 van de wereld. Dat betekent heel veel airmiles. Het nationale team reist van Belgrado naar Apeldoorn, dan naar Hongkong, terug naar Stuttgart en vervolgens nog eens diep Rusland in, naar Jekaterinenburg, met mogelijk een doorreis naar Nanjing. De topspeelsters krijgen in de aanloop rust van de bondscoach die vindt de Europese bond CEV en wereldbond FIVB betere afspraken moeten maken. De aftrap tegen Servië van dinsdag geschiedde met slechts twee basiskrachten van het WK-team van vorig jaar: spelverdeler Laura Dijkema en libero Myrthe Schoot. Er zijn acht debutanten mee.

Op zondag 4 augustus speelt Nederland op Sicilië al ‘the match of the year’, zoals Morrison vorige week zei. Dat is de beslissende dag van de eerste olympische kwalificatie (OKT 1), in een poule met België, Kenia en gastland Italië. Die opgave is enorm. De winnaar heeft een ticket voor Tokio 2020 binnen. Italië was vorig jaar verliezend WK-finalist tegen Servië, Nederland verloor de troostfinale van olympisch kampioen China. Italië heeft de onverdedigbare Paola Egonu. Nederland leunt op Lonneke Slöetjes.

In de aanloop naar dat OKT (in januari volgt eventueel een tweede kans, in een continentaal OKT 2 met de overgebleven Europese landen) houdt Nederland een trainingskamp in eigen land met Japan als tegenstander. Er zijn twee officiële interlands en wat wedstrijden achter gesloten deuren. ‘Om het snelle verdedigen te oefenen. Dat hebben we tegen Italië nodig’, aldus de bondscoach die in Catania een heet slotduel verwacht.

Negentien dagen na dat zwaarwegende OKT moet Nederland alweer klaar staan voor de eerste wedstrijd uit de Europese titelstrijd. De nationale ploeg, twee jaar geleden tweede, speelt de vijf groepswedstrijden in Boedapest. De tegenstanders zijn Roemenië, Azerbeidzjan, Kroatië, Estland en Hongarije. Via Polen gaat het toernooi naar Ankara voor de halve finales en finale. Het EK beslaat maximaal negen wedstrijden. ‘Spelers zijn ons belangrijkste bezit’, zo verklaarde Morrison zijn opvatting voor het interlandseizoen. Het toernooi staat daarom niet het hoogst op de lijst van Nederland.

Morrison heeft in de nazomer eigenlijk meer aandacht voor de World Cup in Japan die zes dagen na de Europese titelstrijd van start gaat. Nederland kan daar voor het eerst in de geschiedenis aan meedoen, omdat het tot de beste drie ploegen van Europa behoort. Morrison heeft een scherp oog op de punten voor de wereldranglijst die daar te halen zijn. Hij heeft al berekend dat een plek bij de topvijf een gunstige loting voor de Spelen van Tokio oplevert.

In Japan staan in zestien dagen elf wedstrijden op het programma. Op 29 september kunnen de internationals, na veertig interlandoptredens, terug naar hun clubs, waar de salarissen worden verdiend. Vorig jaar kwamen tal van speelsters geblesseerd bij hun werkgevers terug. Zelfs ‘super human beings’, zoals Morrison zijn volleybalsters noemt, gaan op den duur kapot.