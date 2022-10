Volleybalsters worstelen met vorm op WK: ‘We maken het onszelf heel moeilijk’

Myrthe Schoot zondag in de wedstrijd van Nederland tegen Italië op het WK volleybal in Arnhem. Beeld Robin van Lonkhuijsen / ANP

Het mag niet. Duidelijker kan Myrthe Schoot (34) het niet zeggen. ‘Superfrustrerend’, vindt ze het dat het nog niet lekker gaat met de Nederlandse volleybalsters op het WK in eigen land. Ze kan er best wat redenen voor verzinnen, maar uiteindelijk komt het hier op neer: ‘Het is niet oké.’

‘Je traint de hele zomer met elkaar’, legt de ervaren libero uit, ‘je weet dat het WK eraan komt, je moet er gewoon staan en vechtlust laten zien vanaf punt één.’

De ploeg begon sowieso als een outsider aan het toernooi, maar de kwartfinale werd als een realistisch doel gezien. Na nederlagen tegen Italië en België zijn daar een paar mirakels voor nodig: Nederland moet winnen van toplanden die de ploeg niet eerder heeft verslagen. Dinsdagavond was er wel winst tegen hekkensluiter Italië (3-1).

Schoot zit al sinds 2009 bij het nationale team en ze speelde jarenlang voor clubs in Duitsland. Het WK was een belangrijke reden om terug te keren naar Nederland. Op Papendal sloot ze zich aan bij Team 22, dat talenten klaarstoomde voor het toernooi. ‘Je wilt er gewoon een show van maken’, zegt ze in Hotel New York in Rotterdam, waar deze week in Ahoy wordt gespeeld. ‘Niet van België verliezen in eigen land, voor zoveel publiek.’

Slapeloze nacht

Vooral de nederlaag vrijdagavond tegen België dreunt na. Om de kwartfinale te halen, waren de punten tegen het buurland, van vergelijkbaar niveau als Nederland, hard nodig. Er zijn nog drie wedstrijden om de schade te herstellen, maar die zijn wel tegen Brazilië, China en Japan. De nederlaag dwingt Nederland om te stunten tegen die toplanden.

‘Na die wedstrijd duurde het tot 4 uur voordat ik sliep’, zegt Schoot. ‘Hoe kan het nou dat we de eerste set zo beginnen? Toch heb ik uit frustratie ook in de tweede set dingen gedaan waarvan ik later denk: dat is zó niet nodig. Daarover lig ik dan te malen.’

Het zwakke begin is een terugkerend probleem. In de eerste wedstrijden leverde het nog geen schade op, tegen België legde het de basis voor het verlies met 1-3 in sets. Pas halverwege de tweede set ging de knop om, te laat om een 0-2-achterstand te voorkomen.

Thuiswedstrijd geeft spanning

Schoot denkt dat haar ploeg in het begin van het toernooi wel last had van spanning. Ze wilden natuurlijk iets laten zien, het is toch een WK in eigen huis. ‘Voor de wedstrijden kijk ik even omhoog en dan zie ik dat het van onder tot boven helemaal oranje is’, zegt Schoot. ‘Dat geeft me echt een warm gevoel.’

Ze geniet volop van de familie, vrienden en kennissen, zoals voormalige volleybaltrainers, die op de tribune zitten. Maar ze ziet ook dat de focus die topsporters nodig hebben om te presteren in eigen land makkelijker wordt verstoord.

‘Het vorige WK was in Japan’, legt ze uit. ‘Dan zijn er een of twee journalisten mee. Je deelt ook handtekeningen uit, maar het is makkelijker om te zeggen: jongens, we moeten eten, de bus vertrekt zo. Dat is toch anders met Nederlandse fans.’

Sommige speelsters vinden die afleiding lekker, anderen vinden de bubbel fijner. Toch denkt Schoot niet dat het om die reden niet lekker loopt. ‘Ik denk dat we gewoon heel erg aan het zoeken zijn naar een ritme. Als we dat vinden, groeit ook het vertrouwen dat het lukt met elkaar.’

Het cliché dat nationale teams in een groot toernooi moeten groeien, gaat ook hier op. De ploeg speelt nog niet zo lang in deze opstelling, er zijn blessures geweest, aanvoerder Anne Buijs speelde de laatste wedstrijden wel, maar was zichtbaar grieperig. ‘Het is te verklaren’, zegt Schoot. ‘Maar dat wil nog niet zeggen dat het oké is, het mag niet.’

Waar ze vooral van baalt, is dat de ploeg te lang blijft hangen als het tegenzit. ‘Je moet denken: dit is niet gelukt, de volgende bal gaan we het anders doen. Dat gebeurt niet of te laat. We komen er soms gewoon met elkaar niet uit.’

Vertrokken topspeelsters

Wat meespeelt, is dat er de laatste jaren veel toppers zijn vertrokken. Aanvaller Lonneke Slöetjes kon met haar punten soms in haar eentje het verschil maken, maar ook zonder ervaren krachten als Robin de Kruijf en Yvon Beliën is het zoeken naar een nieuwe balans.

‘Natuurlijk is het fijn als er iemand is die zegt: jongens, ik neem jullie op sleeptouw’, vindt Schoot. Tegen Italië zag ze dat Nika Daalderop opstond. De 23-jarige Amsterdamse geldt als een van de grootste talenten, maar is na een blessure pas net weer fit. ‘Als zij kan zeggen: kom maar op, ik maak het af, dan geeft dat rust.’

Het moet nu van de hele ploeg komen, ook van Schoot. Boos worden is niet de oplossing, denkt ze, want het probleem is niet dat iemand niet wil. Ze ziet meer in ‘vooruit coachen’, zorgen dat de ploeg niet in teleurstelling blijft hangen, meer vooruitkijkt.

Drie jaar geleden, toen het WK aan Nederland werd toegewezen, droomde ze hardop van een gouden plak met familie en vrienden op de tribune. ‘Ik zie dat we het onszelf heel erg moeilijk maken, maar dat is nog steeds mijn doel. Het moet net effetjes klikken met elkaar, dan kan het zomaar de andere kant op klappen.’