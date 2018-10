Volleybalsters verliezen van China, maar: ‘Nederland kan WK winnen met zo’n bank’

De Nederlandse volleybalsters zijn bij het inmiddels elf speelronden tellende WK even terug op aarde. Een nagenoeg perfect spelend China, de olympisch kampioen van twee jaar geleden, wees in de slotwedstrijd uit de Final Six, een soort van kwartfinale, het deze keer wat fletse Nederland terug.

Celeste Plak en Kirsten Knip in actie tijdens de wereldkampioenschappen vrouwen volleybal in Japan. Beeld Getty Images

De stunt van een dag eerder tegen wereldkampioen Verenigde Staten (3-2) viel niet te herhalen. De nederlaag in Nagoya, met 1-3 (25-23, 13-25, 18-25 en 17-25), oogde bitter, maar was feitelijk zonder betekenis. Nederland en China waren alle twee al geplaatst voor de halve finales van vrijdag in Yokohama. Slechts het voornemen om het Servië-in-vorm te ontlopen had betekenis.

China, met de imponerende reuzin Zhu Ting, won dat wedstrijdje, zodat de Nederlandse vrouwenploeg vrijdag opnieuw mag aantreden tegen Servië. Dat was in Rotterdam, in de Volleyball Nations League, en in Nagoya, in de tweede ronde, de onderliggende partij tegen Nederland. Uit het verleden weegt vooral de verloren EK-finale van Bakoe 2017, waar Servië met 3-1 won en de Nederlandse sterspeelster Lonneke Slöetjes in tranen achterbleef.

Voor de Nederlandse vrouwen, vrijdagochtend half zeven duellerend met Servië, wachten twee spannende dagen, ‘dagen waarin de gedachten soms doorschieten’, zo is de ervaring van oud-bondscoach Peter Murphy. Die beschouwde sinds 1970 elk WK volleybal van dichtbij, de laatste decennia als lid van de technische commissie van de wereldvolleybalbond FIVB. Murphy was in 1992 de coach van de Nederlandse vrouwenploeg die voor het eerst op de Spelen aantrad.

Later maakte hij naam als prestatiemanager bij NOCNSF, met extra belangstelling voor het mentale gedeelte. ‘Ik noem het de confrontatiespanning. Je wilt en kunt niet wachten op de wedstrijd, maar er zit nu eenmaal een rustperiode van twee dagen tussen. Je gedachten gaan zomaar met je aan de loop. Zo van: we zijn nu bij de laatste vier, maar we kunnen nog de pottenbak ingaan. Of: als we verliezen, nou dan is het toch nog een mooi toernooi geweest. Daar moet je vrij van blijven. Dat kost moeite, om dat twee dagen en drie nachtjes vol te houden. Het lichaam blijft in een actieve stand. Het put je uit.’

Celeste Plak en Kirsten Knip in actie tijdens de wereldkampioenschappen vrouwen volleybal in Japan. Beeld Getty Images

Nederland heeft ervaring met plaatsing bij de beste vier. In 2015 en 2017 bij het EK, waar finaleplaatsen werden afgedwongen. In Rio, bij de Olympische Spelen van 2016, toen Nederland na nederlagen tegen China (halve finale) en de VS (wedstrijd om brons) met lege handen achterbleef. Ondanks die ervaring zal het in het hoofd spoken.

Murphy: ‘Het is de menselijke reactie. Nadenken of het allemaal wel goedkomt. Pas als de eerste bal is geslagen en je staat ontspannen op de vloer, dan is dat voorbij. Dan ben je weer los. Althans, dat hoor je te zijn. Vergelijk het met een rijexamen. Als je de auto laat afslaan bij het wegrijden. Da’s niet best. Of dat je soepel schakelt, wegrijdt en vaart maakt. Zo wil je ’t hebben.’

‘Nederland kan wereldkampioen worden’, is de oprechte mening van Murphy (70), een van de grondleggers van de huidige Nederlandse topsport. Die overtuiging haalt de auteur van Totaalcoachen uit de verbreding van het team. ‘Eerst speelden we met een mannetje of zeven, acht. Nu met tien, elf. Mede door die bank kan de wereldtitel gehaald worden. Als Plak, Schoot, Koolhaas of Bongaerts in het veld komen als wissels, dan kan het team op redelijk niveau doorspelen. Amerika werd verslagen door het inbrengen van Celeste Plak en Myrthe Schoot. Wissels. Dat is de kracht van het huidige Nederland.’

Dat team moet zijn momenten kiezen. Het is een wet van de eerste sportpsycholoog die Nederland kende, Peter Blitz. ‘In een balsport moet je leren met wisselvalligheid om te gaan. Je hebt te maken met het feit dat een bal ketst, wegstuitert of klutst. Daar moet je niet gek van worden. Het zijn de verborgen aspecten van een balsport. Je moet je concentreren om de goede momenten te benutten. Service, blok, weer een punt.’