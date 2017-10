Volleybalsters verliezen EK-finale in Bakoe van sterk Servië in vier sets

Na de zinderende vijfsetter tegen Azerbeidzjan in de halve finale wenste Nederland dit keer geen genoegen te nemen met een tweede plaats op het EK. De afstraffing door Rusland in de EK-finale, twee jaar geleden in een kolkend Ahoy, werd blijmoedig geïncasseerd. Het verschil met Servië was kleiner, maar Nederland wist bij het EK in Azerbeidzjan in twee duels slechts één set te winnen van de nieuwe Europese kampioen. En die pijn was tastbaar in de National Gymnastic Arena in Bakoe.



Snikkend vertelde Lonneke Sloetjes over haar gouden droom, die maar niet wordt vervuld. 'Het is zo frustrerend, maar Servië was vooral aanvallend beter. Die ploeg heeft met Boskovic en Mihajlovic twee beesten, die over onze blokkering heen slaan. We probeerden onze tactiek aan te passen, maar we konden ze niet afstoppen. We kunnen nog zo goed serveren, als die meiden een hoge bal aan de buitenkant krijgen is er geen houden aan.'