Volleybalsters verlaten Turkije na pijnlijke uitschakeling op EK

Lonneke Slöetjes en Yvon Beliën proberen een blok te zetten. Beeld CEV

De met veel verwachtingen omzoomde zomer van Nederlands beste volleybalsters is op een rampzalig jaargetijde uitgedraaid. De verloren olympische kwalificatiewedstrijd op een hete augustusavond in Catania werd precies een maand later gevolgd door de uitschakeling in de kwartfinale van de Europese titelstrijd in Ankara.

De overeenkomsten tussen de twee sportieve catastrofes waren de ervaren pijn en de frustratie over het eigen onvermogen. Het niet kunnen halen van je beste niveau op het moment dat het moet, dat er geen moeder is om wie je kunt roepen. Dat je moet leveren in plaats van choken.

Een andere gelijkenis was dat beide nederlagen in drie sets geschiedden tegen het weinig gastvrije gastland van dat moment. Italië, het moederland van het volleybal, was onverslaanbaar voor het luidruchtige eigen publiek op het eiland Sicilië. Turkije bleek woensdagavond in de eigen hoofdstad, voor twaalfduizend hartstochtelijk meelevende fans, een net zozeer onneembare horde: 25-20, 25-22 en 25-20.

In beide topwedstrijden had de nationale ploeg moeite zichzelf te blijven. In niets leek het, zeker in Ankara, op de nummer zeven van de wereldranglijst. In Catania had het nog het excuus dat Italië de beste speelster van de wereld aan zijn kant van het net had staan, hardhitter Paola Egonu. In Turkije stond in elk geval de beste coach van het EK aan de zijde van de thuisploeg: Giovanni Guidetti.

Mondiaal gevreesd

De Italiaan in Turkse dienst, ook gehuwd met een Turkse trouwens, was de man die tussen 2015 en 2017 Nederland opkrikte van een aardige subtopper naar een mondiaal gevreesde ploeg. Het team haalde de Europese finale van 2015 en imponeerde op de Olympische Spelen van Rio, in 2016, waar het vierde werd.

Guidetti’s plotse vertrek na de Spelen – hij wilde vaker bij vrouw en kind zijn – werd opgelost met het aanstellen van zijn assistent bij clubteam Vakifbank Istanbul, de technocraat Jamie Morrison. Het verdwijnen van de vurige, met iPads smijtende coach, lijkt op beslissende momenten toch het zelfvertrouwen van de Nederlandse vrouwen te hebben aangetast.

De tweede plaats bij het EK van 2017 in Azerbeidzjan en de vierde plaats bij het WK van vorig jaar wezen daar niet op, maar de grote wedstrijden van deze zomer werpen vragen op over de mentale weerbaarheid van het nationale team. De arm hoort niet te trillen bij een trainbare techniek als serveren; zeker als het geen matchpoint betreft.

De eerste set tegen Turkije was daarvan een voorbeeld. Bij het achttiende punt van Turkije (18-15) was eenderde van de Turkse productie voor de rekening gekomen van falende Nederlandse speelsters op de servicelijn. Zij sloegen de bal tot dan toe zes keer in het net of buiten de lijnen: een direct punt voor de tegenstander.

Pannenkoeken

Nederland had tot woensdag zes EK-wedstrijden met 3-0 gewonnen, een ongewoon knappe aanloop in deze titelstrijd, maar het bleken de eerste pannenkoeken die volgens het spreekwoord voor de kinderen zijn. De volwassen botsing met de Turken verliep volledig anders. Turkije serveerde beter, blokkeerde beter (zeven blokpunten in set 2) en was vooral sterk om de aanwijzingen van coach Guidetti uit te voeren.

Bij de aanvallen op linksvoor, van Baladin en Ismailoglu, werd voortdurend gevarieerd met een harde uithaal dan wel een welgemikte plaatsbal, juist achter de tweemansblokkering. Daar was Nederland kwetsbaar, had Guidetti geanalyseerd. Keer op keer viel de bal op de grond, onhaalbaar voor amechtig duikende Nederlanders.

In de tweede set was er een korte Nederlandse opleving, toen het van vier punten achterstand terugkwam naar 21-21. Daarna werd topscorer Lonneke Slöetjes (16 punten totaal) geblokkeerd, mepte Ismailoglu twee aces vanaf de servicelijn en sloeg de ingevallen Juliët Lohuis haar opslag buiten de lijn: 25-22.

Automatismen

In de derde set blesseerde het jonge talent Nika Daalderop bij een blokkering de enkel. Zij werd weggedragen. Celeste Plak kwam op haar plek. In de spelverdeling was routinier Laura Dijkema inmiddels de gestarte Britt Bongaerts komen vervangen. De automatismen waren deels verdwenen. Anne Buijs kwam niet meer terug in het veld. Het Nederlandse tegenspel kwam over als een weinig georganiseerde chaos die bij 25-20 en 3-0 eindigde.

De zomer is voor Nederland na de Europese uitschakeling nog niet voorbij. Er wachten nog elf wedstrijden in de World Cup in Japan. Het team zal zichzelf moeten oprapen om daar met een aardig resultaat vandaan te komen. Er zullen gesprekken komen, er moeten harde woorden vallen.

Technisch directeur Joop Alberda zal evalueren en mogelijk moeten ingrijpen. In januari wacht een nieuwe beproeving, waarbij de druk zo mogelijk nog hoger zal liggen. Dan wordt in een veld van acht Europese landen om de laatste kans op één olympisch ticket gevolleybald. De voornaamste tegenstander is na woensdag bekend: Turkije.