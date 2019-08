Volleybalsters staan voor hindernisrace naar Spelen van Tokio

De Nederlandse volleybalsters zijn de nummer twee van de laatste Europese titelstrijd (2017) en werden vierde bij het WK van vorig jaar in Japan. Het is onvoldoende voor directe plaatsing voor de Olympische Spelen van volgend jaar in Tokio. Daarvoor is alleen gastland Japan direct gekwalificeerd. Zelfs wereldkampioen Servië moet zich de komende drie dagen bewijzen in een OKT, zes olympische kwalificatietoernooien verspreid over de wereld.

Olympische kwalificatie deel 1

De wereldvolleybalbond FIVB heeft de kwalificatieprocedure voor de Olympische Zomerspelen van 2020 herschreven. Waar toplanden in 2015 en ’16 drie kansen (World Cup, continentaal OKT en mondiaal OKT) hadden zich te plaatsen voor de Spelen van Rio, is dat nu naar twee gelegenheden teruggedraaid. Dit weekeinde wordt van die twee het eerste toernooi gehouden.

In zes landen worden zes minitoernooien gespeeld, met telkens vier landenteams aan de start. Die zijn volgens het serpentine-systeem ingedeeld. Wereldkampioen Servië, de nummer één van de wereld, stuit in Polen op de nummer 12 (Puerto Rico), nummer 13 (Thailand) en 24 (Polen) van de wereld. Naast Polen zijn China, de Verenigde Staten, Brazilië, Rusland en Italië de gastlanden.

Nederland, de nummer zes van de ‘geschoonde’ wereldranglijst (zonder Japan), speelt in Catania tegen de nummer zeven, Italië, nummer achttien (België) en negentien (Kenia). Er wordt gespeeld in het Pala Catania, een sportpaleis met vijfduizend plaatsen, waar een club uit de Italiaanse derde divisie zijn domicilie heeft.

De winnaars van de zes poules uit het OKT van dit weekeinde plaatsen zich direct voor de Spelen. Onder normale condities worden dat wereldkampioen Servië, olympisch titelverdediger China (dat het lastig zal krijgen met het Turkije van de oud-coach van Nederland Guidetti), VS, Brazilië, Rusland en de winnaar van het duel van zondagavond in poule F, Nederland tegen Italië.

Die Siciliaanse poule heeft, met een topbezetting door de finalist van het WK (Italië) en de verliezende halvefinalist van dat toernooi (Nederland) op het oog de zwaarste bezetting. België, voor Nederland vrijdagavond 18.00 uur de eerste tegenstander, geldt bovendien als een lastige ploeg.

Catania en de hitte

Het OKT van Catania is door Nederland secuur voorbereid. In de Volleyball Nations League (VNL) van eerder deze zomer hield bondscoach Jamie Morrison zijn beste speelsters, het WK-zevental van vorig jaar, aan de kant. Hij stuurde een jeugdig team naar Hongkong, waar Italië met een sterk zestal aantrad en met 3-0 won. Alleen steraanvaller Paola Egonu werd aan de kant gehouden.

Morrison heeft vanaf dag één van dit interlandjaar het treffen met Italië als de wedstrijd van het jaar betiteld. Later sprak hij van concentratie op dag één, het duel met België. Maar zondagavond 21.15 uur wordt normaliter aangevangen voor de beslissende wedstrijd, Italië – Nederland, met een olympisch ticket als inzet. Nederland ontbrak na 1996 tot 2016 op de Spelen. De huidige status van het team is dat van een mondiale krachtpatser.

Nederland heeft zich terdege voorbereid op de omstandigheden op Sicilië. De temperatuur is daar overdag 34 graden. Morrison verwacht een haperende dan wel niet werkende airco in het stadion dat nog eens extra zal opwarmen door de aanwezigheid van vijfduizend meelevende supporters. De Amerikaanse bondscoach trainde de laatste weken in een oude, matig geïsoleerde hal, de Multihal, op het Nationaal Sportcentrum Papendal. De verwarming ging zelfs aan, om temperaturen van 30 plus te halen.

Het paste in de conditionele voorbereiding van de nationale ploeg op de krachtmeting in Italië. Om snelheid in de trainingen te bevorderen waren er zelfs ballenkinderen aanwezig, om snel een zwabber over de vloer te halen. Gezweet werd er alom.

Olympische kwalificatie deel 2

Nederland wil er niet van horen, maar indien de kwalificatie voor Tokio in Italië wordt gemist, dan zal de nationale ploeg Kerst en Nieuwjaar moeten besteden aan de voorbereiding op ronde 2 (en slot) van de olympisch kwalificatie. Zeven tickets (Japan plus de zes winnaars van dit weekeinde) zijn dan verdeeld; de vijf resterende tickets gaan naar de winnaars van de vijf continentale kwalificatietoernooien (Europa, Azië, Afrika, Zuid-Amerika en Noord/Midden Amerika). In Tokio doen volgend jaar (24 juli – 9 augustus) twaalf landenteams mee aan het olympische volleybaltoernooi.

Het continentale toernooi van Europa wordt van 6 tot en met 12 januari gespeeld. Er doen acht landen mee aan dat evenement dat nog niet aan een land is gegund. De acht landen zijn de acht hoogst gerangschikte Europese landen van de wereldranglijst die zich nog niet hebben geplaatst voor de Spelen. Het ligt zeer voor de hand dat Nederland dan het hoogst geplaatste land is. Concurrentie wordt voorzien van Turkije, Azerbeidzjan, Duitsland en België.

Slechts de winnaar van dat OKT2 gaat naar Japan. Vier jaar geleden, in een andere opzet, verloor Nederland die tweede ronde, Rusland won in Ankara, maar het team van Guidetti mocht door naar ronde 3 in Japan waar het zich keurig plaatste voor het zo vurig gewenste toernooi, de Olympische Spelen, het hoogste goed in een sportcarrière.

Als gezegd: Jamie Morrison heeft het nooit over OKT2. Hij heeft alles op de eerste ronde van de olympische kwalificatie gezet. Ook topaanvaller Lonneke Slöetjes, die als clubspeler straks van Turkije naar Italië verhuist, gelooft in die directe kwalificatie. Het zal een hoop nervositeit schelen in de komende maanden, waarin voor Nederland nog de Europese titelstrijd in Hongarije en Turkije wacht plus een World Cup in Japan, waar kostbare punten voor de wereldranglijst zijn te verdienen.

Maar eerst Catania. Drie dagen topvolleybal. België pittig, Kenia om de wissels minuten te laten maken en Italië loodzwaar. Zondag tegen middernacht liggen de kaarten duidelijker op tafel.