Volleybalsters redden het met zeventje tegen Azerbeidzjan

Floortje Meijners ( rechts ) probeert de bal onder controle te krijgen. Links Myrthe Schoot, de libero. Beeld Klaas Jan van der Weij / de Volkskrant

Met een ‘zeven’ voor ijver en gedrag begonnen de Nederlandse volleybalsters dinsdag aan het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) van Apeldoorn. ‘Aan het eind van de week moeten we een negen halen’, dicteerde de nieuwe bondscoach Gianni Caprara na de overwinning van zijn Nederlandse vrouwen op Azerbeidzjan: 25-23, 18 en 22.

De perfecte ‘10’ hoeft de Italiaan niet te zien in de zesdaagse van Apeldoorn die in een tot volleybalarena omgetoverd wielerstadion wordt gehouden. Lonneke Slöetjes, de dinsdag wat bleke sterspeler, verduidelijkte de opvatting van de coach met wie zij sinds Derde Kerstdag spannende dagen doormaakt. ‘Het hoeft deze week niet honderd procent perfect te zijn. Je moet gewoon winnen.’

De winnaar van het OKT, met acht Europese ploegen aan het vertrek, gaat naar Tokio. Volgens de plaatsing op de wereldranglijst zou dat Nederland moeten zijn, de nummer vier van de Spelen van Rio en de nummer vier van het WK van 2018. De nationale ploeg, door de toevoeging van Floortje Meijners nu echt De Lange Vrouwen, staat op die ranglijst zesde. Het is ook daarom favoriet in de (mogelijk) vijf thuisinterlands die in Apeldoorn worden afgewerkt.

De Turkse coach Giovanni Guidetti peperde dat er dinsdag nog even in, met een interview in De Telegraaf waarbij hij de Nederlandse speelsters ‘verwend’ noemde omdat zij hadden aangedrongen op de vervanging van Jamie Morrison als bondscoach. Slöetjes deed het schamper af. ‘Dat mag hij zeggen. Het doet me niks’, was de vertaling van ‘ik vond ons niet verwend’.

Slöetjes kent de coach van de voornaamste tegenstander meer dan goed. Guidetti was twee jaar haar bondscoach, in Nederland, in 2015 en 2016. Hij was ook haar clubcoach, bij het Turkse Vakifbank, een team dat wereldtitels veroverde en waar de Achterhoekse fraaie contracten kon tekenen, tot Guidetti het vorige zomer niet meer in haar zag zitten.

Dinsdag begon het OKT, in de andere poule van het achterlandentoernooi, met een nederlaag van het Turkije van Guidetti tegen Duitsland. Slöetjes was zo wijs er weinig waarde aan te hechten. ‘Ik ken ze, ze komen altijd weer sterker terug. Ze zijn nu weer de typische underdogs.’

Floortje Meijners serveert. Beeld Klaas Jan van der Weij / de Volkskrant

Het spel van Slöetjes was dinsdag stroperig en stroef. Ze voelde zich niet lekker, iets vaags met de maag, en wilde na afloop vlot terug naar de hotelkamer, om snel onder de wol te kruipen. ‘Morgen ben ik er weer, hoor.’ In de wedstrijd kwam ze pas in de derde set, bij de stand 20-21, tot leven. Van de laatste vijf punten sloeg de speelster van het Italiaanse Scandicci er drie binnen.

Ze deed toen pas iets terug voor haar coach Caprara die haar liet staan, toen de statistieken hem misschien anders hadden moeten doen beslissen. Slöetjes kwam tot negen punten, een aanvalspercentage van 27 procent. Spelverdeler Laura Dijkema sloeg haar regelmatig over en koos vaak voor de uitblinkende middenaanvallers Robin de Kruijf en Yvon Beliën. Die twee leidden met 14 c.q. 11 punten de Nederlandse scorelijst.

Caprara legde na afloop zijn strategie met zijn oorspronkelijke hoofdaanvaller uit. ‘Lonneke was niet erg goed vandaag, maar zij moet voelen dat ik vertrouwen in haar heb. Zij moet in dit toernooi groeien, want ik heb haar nodig.’ Hij zei haar niet gewisseld te hebben voor tweede diagonaalaanvaller Celeste Plak, omdat die nog onvoldoende wedstrijdfit is.

Wat Caprara wel doorvoerde was de wissel Nika Daalderop voor Floortje Meijners. Meijners, na dertien jaar afwezigheid terug in het shirt van de nationale ploeg, speelde twee sets aanvallend sterk en werd toen vervangen door de jonge Nika Daalderop. Want, is de opvatting van de bondscoach, vijf wedstrijden in zes dagen – de maximale lengte voor de winnende ploeg – is te veel voor Meijners die 32 jaar oud is.

Meijners ging na twee gewonnen sets en elf gescoorde punten volkomen tevreden naar de kant. ‘Dit is een intens toernooi. We hebben een brede selectie en die is hard nodig’, sprak de routinier voordat zij als laatste naar de bus moest. Uitrusten. Binnen 21 uur is de volgende wedstrijd.