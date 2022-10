Volleybalsters nog op zoek naar de topvorm, ook verlies tegen Italië

Paola Egonu, de sterspeelster van Italië, serveert. Beeld Klaas Jan van der Weij / de Volkskrant

Tot 20-20 in de vierde set lieten de Italiaanse volleybalsters tegenstander Nederland zondag nog hopen op de winst, daarna had sterspeler Paola Egonu er genoeg van. Met een paar machtige smashes stelde de diagonaalaanvaller orde op zaken. Nederland had goed partij gegeven in de laatste wedstrijd van de eerste ronde, beter misschien wel dan verwacht. Maar nu was het toch echt mooi geweest.

Heel even hadden de Nederlandse volleybalsters aan een verrassing mogen ruiken. De tweede set trokken ze naar zich toe en in de vierde konden ze lang meekomen, maar Italië won dus toch met 3-1. Het was volgens verwachting, niemand had gerekend op een overwinning tegen het land dat misschien wel dé titelfavoriet is. ‘Als je vooraf 3-1 had gezegd’, zei aanvaller Celeste Plak realistisch. ‘Dan had je het misschien wel oké gevonden.’

In deze laatste wedstrijd in de eerste ronde van het WK bood Nederland goed weerstand tegen Italië. De ploeg snoepte zelfs een set af, wat prima was voor een subtopper, een team bovendien in opbouw. Na deze wedstrijd zou Nederland normaal gesproken dinsdag met vertrouwen aan de tweede ronde kunnen beginnen. Maar dat lag nu toch anders. Want vrijdag was er ook al verloren van België.

De nederlaag tegen het buurland, ook een internationale subtopper, ligt nu als een schaduw over het vervolg van Nederland in het WK in eigen land. Het doel van Nederland is om de kwartfinale te halen, de knock-outfase waarin ‘je nooit weet hoe het kan lopen’ en ‘alles mogelijk is’. Een overwinning op België had voor vertrouwen in dat scenario kunnen zorgen. Maar vrijdag ging het mis.

Dramatisch

Dat lag allereerst aan de fenomenale Belgische aanvaller Britt Herbots, die maar liefst 41 punten maakte. Daarmee maakte ze bijna eigenhandig het verschil. Het lag ook aan de dramatisch slechte start van Nederland. De ploeg had anderhalve set nodig om op gang te komen. Toen Nederland eenmaal op gang was, ging de strijd gelijk op. Maar toen was het al te laat. ‘Ik zie wel dat we niet agressief genoeg zijn’, zei aanvoerder Anne Buijs na afloop. ‘Maar waarom we die agressie niet hebben, kan ik ook niet verklaren.’

Ook coach Avital Selinger kan er niet de vinger opleggen. De druk van het spelen voor eigen publiek misschien? Zowel vrijdag als zondag zaten de tribunes in het Gelredome vol met duizenden supporters in het oranje, maar Selinger gelooft niet dat daar per se het probleem ligt. Wat misschien wel een rol speelt, is dat zijn ploeg relatief onervaren is. ‘Het komt niet zo vaak voor dat je cruciale wedstrijden speelt’, zegt hij. ‘Dat moet je niet onderschatten, heel veel meiden moeten daar ook ervaring in opdoen.’

Vooraf was al duidelijk dat het doel om de kwartfinale te halen ambitieus was. Nederland staat tiende op de wereldranglijst, er zou dus sowieso van op papier betere tegenstanders gewonnen moeten worden. Na vijf wedstrijden is duidelijk dat niet alles meezit en Nederland nog niet de allerbeste vorm heeft.

Een van de problemen is dat Nederland aanvallend sterk leunt op links met Anne Buijs en Nika Daalderop, die in vrijwel alle wedstrijden de meeste punten scoren. Diagonaalaanvaller Celeste Plak komt vanaf rechts minder goed uit de verf.

Zelfkritisch

‘Ik had gehoopt dat ik het beter zou doen dan ik het op dit moment doe’, zei Plak na afloop van de wedstrijd tegen Italië zelfkritisch. ‘Ik wil een betere bijdrage leveren aan de aanval dan ik op dit moment doe.’

Tegen België lukte het Plak in het begin een aantal keren niet om een kansrijke aanval in punten om te zetten. Daarna kreeg ze ook duidelijk minder de bal aangespeeld. De vraag of ze tevreden was over de manier waarop ze werd aangespeeld, ontweek ze veelzeggend. ‘Dan zou ik de video terug moeten kijken en kijken waar het aan schort.’

Plak is er een tijdje uit geweest en speelt pas vanaf deze zomer weer in de basis van de nationale ploeg. Dat het tijd kost om te wennen aan de andere speelsters is logisch en in elke ploeg kan soms stroever lopen. Het is niet dé reden waarom Nederland verloor van België. Maar op het WK moet Nederland toch al op de tenen lopen en kan het zo’n probleem niet gebruiken.

De volleybalsters beginnen nu als zesde aan de tweede ronde. Dinsdag moet er gewonnen worden van Argentinië, op papier de zwakste tegenstander. Daarna volgen nog China, Brazilië en Japan. Dat zijn drie toplanden en waarschijnlijk moet er in ieder geval van twee van die landen gewonnen worden. ‘Ik had gehoopt dat we vandaag misschien zouden stunten’, zei Plak. ‘Nou ja, we hebben die stunt bewaard, misschien komt die later nog.’