Volleybalsters lijden 3-0 nederlaag tegen Servië

Ook in de derde set werd het spel geregeld onderbroken door de zogeheten challenges

In de derde set hield coach Morrison zowel Daalderop als Buijs aan de kant liet hij Plak als passer/loper spelen. In die dubbelrol hield Plak zich redelijk staande, Sloetjes speelde matig en kwam pas halverwege set 3 weer langs de Servische muur aan het net.



Ook in die set werd het spel geregeld onderbroken door de zogeheten challenges. Op videobeelden kunnen mogelijke netfouten of aanrakingen door het blok worden vastgesteld. Het systeem geldt tevens als Hawkeye in tennis, waarbij wordt geregistreerd of een bal in of uit is. Het duurt in Ganja echter soms minutenlang voor de videoscheidsrechter tot een oordeel komt.



Servië demarreerde in set 3 van 16-18 naar 21-18, waarna een foute service van Veljkovic de serie onderbrak. Een 'killblok' op Boskovic bracht het Nederlandse team op 21-20 terug in de set, maar de Servische vrouwen waren uiteindelijk op alle fronten beter. Zondagavond zullen de volleybalsters tegen Tsjechië tenminste de tweede plaats in groep D willen veiligstellen, voor ze in Bakoe een ploeg uit poule B ontmoeten.