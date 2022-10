Volleybalsters krijgen op WK dreun van België

De Belgische Britt Herbots scoorde in de hele wedstrijd maar liefst 41 punten. Beeld BELGA

De Nederlandse volleybalsters hebben op het WK in eigen land een dreun gekregen van België. In het uitverkochte Gelredome won het buurland met 3-1. Na een dramatisch begin van Nederland ging de wedstrijd gelijk op, maar de Belgen trokken toch aan het langste eind.

Aanvallend, blokkerend en verdedigend, op alle vlakken waren de volleybalsters in de eerste set de mindere van de Belgen. Aan de hand van aanvaller Britt Herbots wonnen ze de eerste set met 16-25.

Het leek dezelfde kant op te gaan in de tweede set, waarin België vlot uitliep naar 13-5, maar daarna greep coach Avital Selinger in. Hij wisselde spelverdeler Britt Bongaerts voor routinier Laura Dijkema en daarna kwam de vechtlust in de ploeg terug. Met steun van de 10 duizend Nederlanders op de tribune kwamen de volleybalsters terug tot 22-23, maar de Belgen hielden het hoofd koel en trokken de set toch naar zich toe (23-25).

In de derde set trok Nederland de goede lijn door en vielen de ballen de goede kant op. Door de 26-24 winst hield de ploeg zichzelf in leven, maar in de vierde set bleek de aanvallende kracht van België toch net sterker. Herbots scoorde in de hele wedstrijd maar liefst 41 punten. Onder haar leiding werd ook de vierde set, en daarmee de wedstrijd, nipt (25-27) gewonnen.

Door de nederlaag is het doel van Nederland om minstens de kwartfinale te halen een stuk verder weg. Nederland heeft zich na de overwinningen in de eerste drie wedstrijden al wel geplaatst voor de tweede ronde, die dinsdag begint. Daarin strijdt de ploeg met acht landen om vier plekken in de kwartfinale, waarbij de punten uit de eerste fase worden meegenomen.

De volleybalsters moeten het daarin opnemen tegen drie landen uit de absolute top: Italië, Brazilië en China. Die landen heeft de Nederlandse ploeg niet eerder verslagen. Tegen Japan en België leken er op voorhand kansen, maar van België is nu dus al verloren.

Van Japan, dat flink hoger staat op de wereldranglijst en verrassend won van Brazilië, zal dus sowieso gewonnen moeten worden. Daarnaast is het hopen dat andere landen nog punten morsen. Zo niet, dan moet Nederland zelf winnen van een van de toplanden en daar is niet alleen vechtlust voor nodig, maar ook een betere vorm dan de ploeg tot nu toe heeft laten zien. De eerste kans op herstel is zondag als Nederland tegen Italië speelt.