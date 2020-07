Volleybalsters kopiëren aanpak gouden mannenteam van 1996

Lonneke Sloetjes (M) slaat de bal onhoudbaar voor het Azerbeidzjaanse blok tijdens het olympisch kwalificatietoernooi. Beeld ANP

De Nederlandse volleybalbond wil voor het WK 2022, in eigen land en in Polen, een vrouwenploeg formeren die het nationale A-team moet gaan aanvullen. Het jonge team zal een winter lang, die van 2021-2022, moeten gaan trainen en reizen, met wedstrijden in Brazilië, Japan en Italië. Er zijn varianten mogelijk, met halve trainingsweken op het Nationaal Sportcentrum Papendal.

Het plan, verwant aan het fameuze Bankrasmodel waaruit het olympische volleybalgoud (1996) van de Nederlandse mannen voortkwam, is ontsproten aan het brein van Joop Alberda, de technisch directeur van de nationale volleybalbond Nevobo. Hij ziet een gat, ‘een behoorlijke kloof’, achter de huidige A-ploeg dat speelsters op leeftijd als Maret Grothues en Myrthe Schoot (beiden 31) telt en vindt het tijd voor actie.

‘We hebben een Talent Team op Papendal, maar dat gaat tot 18 jaar. Dat heet S-02, ofwel twee generaties voor seniorenleeftijd. Ik wil dat er een S min 1 komt. Want er moet nog een behoorlijk sprongetje worden gemaakt om het huidige niveau van onze vrouwenploeg te halen. Dat gaat niet moeiteloos’, aldus Alberda.

De technisch directeur wijst op zijn topspeelsters die in het buitenland ‘in een topomgeving’ spelen en de topspeelsters die bezig zijn in die omgeving te geraken. Het is de uitbesteding van de laatste fase van de talentvorming in het Nederlandse vrouwenvolleybal. Om de zaak meer in eigen hand te krijgen zou er naast de huidige Handbal Academie op Papendal een instituut voor de leeftijdscategorie 19-22 jaar moeten komen.

De financiering van dat ene jaar zal moeten komen uit de topsportstipendia die de wereldtoppers van Nederland niet gebruiken. Alberda: ‘Drie á drieënhalf miljoen euro is de laatste jaren door onze A-topsporters niet gebruikt. Dat geld inzetten voor een WK en de erfenis daarvan zou mooi zijn. Die meiden moeten we natuurlijk van een inkomen voorzien.’

Dat aanvullingsteam, het mag geen B-team gaan heten, zal er met haast moeten komen, omdat voor het WK-veertiental van 2022 en de olympische ploeg van 2024 enkele vacatures te verwachten zijn. Voor de belangrijke positie van diagonaalaanvaller zijn vaste krachten Lonneke Slöetjes en Celeste Plak voorlopig met sabbatical gegaan na de gemiste olympische kwalificatie van januari. Zij zijn fysiek dan wel mentaal gesloopt door de overvolle kalender van club en nationaal team.

Talentenjacht

Alberda had dit voorjaar het plan een talentenjacht te houden in de aanloop van het WK-jaar dat de volgende zomer gaat beginnen. ‘Ik zag voor me: de dag van de spelverdeler, waar dan vijf spelverdelers uit komen. Daarna een dag van de libero’s. En zo voort. We hebben het niet kunnen doen door de coronacrisis.’

De poel van Nederlands volleybaltalent blijkt dinsdag op Papendal behoorlijk gevuld. Er zijn 21 speelsters actief van de 40, 50 die de trainers Marko Klok en Avital Selinger dezer weken dagelijks tot hun beschikking hebben. Jonkies van 17 spelen met routiniers als Anne Buijs, Yvon Beliën, Laura Dijkema en Kirsten Knip. De enorm brede selectie is gevormd uit de academie, het Talent Team, Jong Oranje, enkele eredivisiespeelsters en de A-internationals die zich conditioneel voorbereiden op de terugkeer naar hun buitenlandse werkgevers.

Opleidingscoach Selinger, acht uur per dag in de zaal, wrijft zich in de handen bij de aanblik van drie gevulde velden. ‘Toen ik in Nederland in 2004 begon als bondscoach, kreeg ik met moeite twaalf speelsters op de vloer. Er hoefde er maar één ziek te zijn of geblesseerd en we hadden al een probleem. En kijk dan hier. Dit is de brede basis die weer moet aansluiten bij de piek van het gerijpte talent dat we in Nederland hebben. De oudsten geven het voorbeeld. Die mogen niet verslappen.’

Aanvoerder Maret Grothues kijkt naar de jonge, lange speelsters die alles geven in de zaal. ‘Je kunt zien dat het systeem-Avital er bij hen al in zit. Die hebben geleerd hoe een wedstrijd te lezen.’

De schouw van talent wordt ook internationaal gedaan. Indy Baijens, pas 19, is op Papendal als sterke middenblokkeerder. De Zaanse, 1.93 lang, maakt deze zomer de overstap van haar Franse club Mulhouse naar het Poolse Police. Door corona heeft ze haar nieuwe club nog niet kunnen bezoeken.

Baijens geldt als een vroege ontdekking die na haar Talent Team-jaren over de grens haar volleybalopleiding voltooit. Vooralsnog sluit ze aan als nummer zes voor de twee middenposities in de nationale ploeg, achter De Kruijf, Beliën, Koolhaas, Lohuis en Polder.