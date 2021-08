Volleybalsters hebben alleen in eerste set moeite met Zweden en plaatsen zich voor halve finale EK

Nederland viert een punt tegen Zweden. Beeld EPA

Dat de Nederlandse vrouwen de Zweden de baas waren, kwam niet als een verrassing. Nederland bezet op de wereldranglijst de negende plaats, Zweden staat slechts 43e. In de poulefase had de Nederlandse ploeg ook al met 3-0 gewonnen.

Toch wist Isabelle Haak, de topspeelster in de Zweedse gelederen, het samen met haar teammaten Nederland nog behoorlijk lastig te maken zoals ze dat ook in de aanvangsfase van de poulewedstrijd had gedaan.

Ook nu startten de Zweden sterk. Zozeer zelfs dat Nederland nagenoeg de hele eerste set tegen een achterstand aan keek, mede door de kracht en precisie van de 22-jarige EK-topscorer Haak. Pas na 23 minuten spelen kwam de ploeg van de Nederlands-Israëlische Selinger met 20-19 voor het eerst op voorsprong.

Nadat de eerste set met moeite was gewonnen, verliep het vervolg van de kwartfinale soepeler, al bleef Zweden weerstand bieden. Uiteindelijk besliste aanvoerster Anne Buijs (29) zowel de tweede als de derde set.

De Europese titelstrijd is een troosttoernooi in het jaar dat draaide om de Spelen van Tokio, waarvoor de Nederlandse ploeg zich niet wist te kwalificeren. In 2015 en 2017 haalde Nederland zilver op het EK, maar in 2019 werden de vrouwen al in de kwartfinale uitgeschakeld.

Een goed resultaat is dus belangrijk, maar tegelijkertijd kijken de Nederlandse volleybalsters verder vooruit. Het EK vormt ook een tussenstop op weg naar het volgende grote doel, het WK van 2022. Dat wordt in Polen en in Nederland georganiseerd.

In eigen land wil de ploeg van Avital schitteren en dus moet er, zeker na het definitieve stoppen van sterspeelster Lonneke Slöetjes, vers talent worden aangeboord. Elles Dambrink is een van de jonge speelsters die nu al de kans krijgt om door te groeien. Zij speelde tegen Zweden bijzonder sterk.

Dit EK, gespreid over drie weken, wordt gespeeld in vier landen: Servië, Roemenië, Kroatië en Bulgarije. Na twee wedstrijden in het Bulgaarse Plovdiv verkast de Nederlandse ploeg naar het volleybalgekke Servië. De halve finale staat op vrijdag 3 september gepland in hoofdstad Belgrado.

De tegenstander komt uit het duel tussen Rusland en Italië dat woensdag gespeeld wordt. In de halve finale mag Nederland meer weerstand verwachten dan tegen Zweden. Beide landen namen deel aan de Olympische Spelen. Italië werd zesde, Rusland zevende.